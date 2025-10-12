 Trump ile yakalanan tarihi fırsat

Haberin Devamı

Haliyle merak ediyorsunuz.

Hayır mı? Şer mi?

Sevinelim mi? Endişelenelim mi?

Sürekli methediyor da taleplerimiz ne olacak?

Ve... Neden?

Gelin bunların cevabını birlikte bulmaya çalışalım.

*

Biden döneminde Gazze’deki duruma çözüm bulmak için iki Müslüman ülke seçilmişti: Katar ve Mısır.

O dönem hemen hemen basına açık/kapalı her toplantıya katıldım.

Benim gördüğüm şuydu...

Biden ve ekibi Türkiye’yi süreçte ana aktör olarak görmek istemiyordu.

Gerek Biden’ın şahsi tasarrufu ve yönetiminin izlediği yol gerekse İsrail’in tutumu bunda etkin rol oynamıştı.

*

Gelelim Trump’a...

Başkan’ın öngörülemezliği, uluslararası ilişkileri ticaret gibi görmesi ve “sonuca giden yolda her şey mübahtır” anlayışı malumunuz.

Bu özelliklerin hepsini eleştirdiğimiz de oldu ama...

Bu sefer takdirle yazıyorum.

*

Trump son 6 ayda en az 10 farklı ortamda Erdoğan’dan gıyabında bahsetti.

Gerek Netanyahu yüzüne şikâyet ettiğinde...

Gerek Suriye söz konusu olduğunda...

Ve en önemlisi iş Gazze’ye geldiğinde Trump, barış için aradığı ortağı bulmuştu.

Kendi sözlerinden de belli.

Trump’a göre... Zelenski de, Putin de, bölge de, dünya da, Hamas da ona büyük saygı duyuyor.

Buraya dikkat lütfen...

Çünkü Trump’ın kodu zaten tam olarak bu.

*

- Saygı görmek istiyor.

Bunun için de saygı görenlerle aynı masanın etrafında oturmak istiyor.

- Güçlü olmak istiyor.

Bunun için de güçlülerle yürümek istiyor.

- İş bitiren olmak istiyor.

Bunun için de teferruatta boğulmayan, işten anlayanlarla ortak olmak istiyor.

*

Trump planı açıklandığında ilk başta çok tepki vardı.

Ta o zamanlarda, 1 Ekim’de size şunu yazmıştım.

“Gazze’de barış, burada alacağımız aktif rol, Trump’ın ödülüne kavuşması ve Washington’daki İsrail gerginliğinin yatışması... Şu “hani n’oldu o iş” denilen birçok kapıyı açar.”

Trump belki uzatmalı sevgilisi Nobel’e kavuşamadı ama... 1 ve 2 numaralı ihtimaller gerçekleşti.

*

Bakın...

Biden döneminde masadan uzak tutulan Türkiye, bugün Gazze planının garantörü olmuştur.

Gelişmelere bakılırsa Türk askerinin 100 yıldan uzun süre sonra Gazze’ye dönme ihtimali ufukta belirmiştir.

Trump’ın mirasına geçecek barışta en büyük pay verdiği liderden biri Erdoğan, ülke ise Türkiye olmuştur.

Dünya devlerinin Trump’ı hoş tutmak, hışmına yakalanmamak, başını belaya sokmamak için binbir takla attığı bu dönemde Türkiye, eşsiz bir fırsat yakalamıştır.

*

Önümüzde Trump ile 39 ay daha var.

O gün yazdığımın bugün de arkasındayım.

Yeni Amerika’nın kodlarına bakıyorum da... Geçtiğimiz 9 ayda Trump ile gelinen nokta, bizi daha da ileri götürecek.

Özellikle F-35 ve yaptırımlar konusunda müspet istişareler yapıldığını duyuyorum.

Yakalanan bu ivme yakında meyvelerini verir mi?

Gidişat o yönde görünüyor.







KATAR’IN IDAHO’DA NE İŞİ VAR

Idaho sakinleri ve Amerikalılar birkaç gündür bu soruyu soruyor.

Sebebi de şu... Savaş Bakanı Hegseth Pentagon’da şöyle bir açıklama yaptı Katarlı mevkidaşı ile: “Idaho’daki Mountain Home Hava Üssü’nde Katar Emirliği Hava Kuvvetleri tesisi inşa edilecek.”

Amerika’da yer yerinden oynadı.

*

Aman aman...

- Trump, ülkeyi peşkeş çekti.

- Katar’ın verdiği hediye uçağı rüşvet olarak aldı.

- Müslüman pilotlar tepemizde uçacak.

- Rezillik, hainlik...

Ve daha neler neler.

İşin ilginç tarafı liberali de muhafazakarı da küplere binmiş halde.

*

Hep soruyordunuz...

“Orada ‘Ülkeyi Araplara sattı’ diyenler yok mu” diye.

Buyrun yepyeni ihraç kalemimiz hayırlı olsun.

ŞİŞMAN GENERALLERİN ŞİŞMAN ASKERLERİ

Hani geçenlerde Trump yüzlerce generali dünyanın dört bir yanından toplayıp Washington’a getirtmişti ya...

O kadar general bir araya gelmişken Trump’ın “Savaş” Bakanı Hegseth sıradışı bir çıkış yapmıştı.

“Pentagon koridorlarında şişman general ve amiral görülmesi kabul edilemez.”

Ortam buz... Her general şöyle bir kafayı eğip göbeğe baktı o kesin.

*

Neyse gelelim bu haftaya.

Trump birer birer Demokrat şehirlere asker göndermeye devam ediyor.

Şimdi de Teksas Valisi’ne Chicago’ya asker göndermesini emretti.

Emretti emretmesine de...

Hegseth önüne yüzlerce generali dizip “Şişman general istemiyorum” diye kalayladıktan sonra bu Teksaslı askerler kötü bir fıkra gibi olmuş.

Benden söylemesi...

SATILIK SİYASETÇİLER

İki yıldır İsrail’in yaptıklarının belki de en acayip sonuçlarından biri, insanların İsrail’in Amerikan siyasetindeki etkisini anlaması oldu.

*

Öyle ki...

Her ABD Kongre üyesinin “bebek bakıcısı gibi” İsrail lobisinden temsilcisi olduğu ortaya çıktı.

Öyle ki...

Amerikalı siyasetçilere hangi oylamada nasıl oy vermesi gerektiğinin söylendiği ortaya çıktı.

*

Ve şimdi...

Daha da tuhaf bir şey ifşa edildi.

Geçtiğimiz dönem Kongre’de Cumhuriyetçilerden vekillik yapan Matt Gaetz, ABD’deki en büyük ve en etkili Yahudi lobisi olan AIPAC ile bir anısını anlatıyor.

Bu İsrail lobisi etkinliklerine gitmek neredeyse zorunlu gibi bir şeymiş.

Gittiğinde ismini bir kağıda yazıp ceketine asıyormuşsun. Altında da bir karekod oluyormuş.

Sıkı durun...

Yahudi bağışçılar İsrail politikalarıyla ilgili soru soruyor, cevaplarını beğenirlerse karekodu okutup “bağış” yapıyorlarmış.

Gaetz bu hikâyeyi anlatırken yanındaki diyor ki: “Bildiğin satın almak bu.”

E haksız mı?

Bu şekilde Kongre’ye giren siyasetçiler hakkı, hukuku, seçmenin rızasını mı oylar?

Yoksa karekodu okutup parayı bastıranın keyfini mi?