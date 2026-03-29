Trump Ağa bu haltı neden yedi

Haberin Devamı

Bugün, 5’inci haftanın ilk günü.

Savaşın ilk günü Washington’da daha gün batmadan Yüce Lider Hamaney’in öldüğü doğrulanmış... İran tıpkı 12 Gün Savaşları’nda olduğu gibi daha ilk saatlerde en üst düzey isimlerini kaybetmiş... İran’ın çöküp çökmeyeceği iyiden iyiye konuşulmaya başlanmıştı.

Ama olmadı.

İran’ın kadim bir devlet geçmişi ve devletin kılcal damarlarına işlemiş sağlam bir rejim olduğunu, asla yıkılmayacağını söyleyenler haklı çıkmıştı.

*

Filmi bugüne sardığımızda elde ne var ona bir bakalım.

- Rejim düşmedi. İran’da halk ayaklanmadı.

- İran’ın Körfez ülkelerini vurarak ABD’yi baskılama taktiği işe yaramadı.

Bu iki gelişmeye baktığınızda aslında satrançta “pat” olarak bilinen bir beraberlik hali var gibi görünüyor.

Fakat İran’ın çektiği Hürmüz Boğazı kartı dengeleri sarstı.

Haberin Devamı

İran’ın “nükleer kartı” olan bu hamle, Trump’ı da dünyayı da derin bir krize bodoslama soktu.

*

Bu haftaya başlarken Trump’ın “İran’la görüşüyoruz hem de her konuda anlaştık” diye yaptığı açıklamaya ciddi bir şüpheyle yaklaşmıştım çarşamba yazısında.

Haftanın sonuna geldiğimizde ortada bırakın anlaşmayı... Görüşmenin ‘g’si olmadığı ortaya çıktı.

Tarafların şartları ise şu noktada görüşmeye hiç zahmet etmemeleri gerektiğini kanıtlar gibi.

*

Peki savaşta nerdeyiz?

Savaşta iş dönüp dolaşıp “Hürmüz’ü açma” meselesine dönüştü.

Açıkçası 27 Şubat’ta açık olan, tıkır tıkır işleyen Hürmüz’ün Trump’ın savaşından ötürü kapanmasından sonra yine aynı Trump’ın işi “Hürmüz’ü açacağız” noktasına getirmesi tek bir şeyi çağrıştırıyor...

“Ağam bu biz haltı niye yedik” fıkrası. Genel Yayın Yönetmenimiz Ahmet Hakan da cuma günü aynı soruyu sormuş.

Trump Ağa, “Ayetullah’ı öldürüp rejimi düşürme” gibi “dahiyane” bir fikirle kendisine gelen Netanyahu’nun

peşinden gitti.

*

12 Gün Savaşları ve Maduro operasyonundan gözü dönen ve zafer sarhoşluğu yaşayan Trump’ın geldiği nokta şu...

Şimdilerde bölgeye hava indirme, amfibi ve piyade 17 bin askerin geleceği konuşuluyor.

Bu hafta izlediğimiz “müzakere tiyatrosu” da tam olarak kara operasyonu için zaman kazanma ve hem enerji hem de finans piyasalarını dizginleme taktiği.

*

Haberin Devamı

Konuşulanlara göre Beyaz Saray fazlaca iyimser bir takvimle 1-1.5 ay içinde savaşı bitirebileceğini düşünüyor.

Bu noktada Trump’ın acil telefonu eline alıp platonik aşkı Putin’e sorması gerek. Neyi mi?

3 günde Zelenski hükümetini düşürme hayaliyle Ukrayna’ya girip, savaşta 4’üncü yılı devirip, içine girdiği durumdan müzakereyle çıkamayıp, her hafta 7-8 bin asker kaybedişini bir sorsun.

O bataklığı en iyi Putin anlatır.

Gerçi Putin’e sorsalar “ağam bu haltı niye yedik” diye yine Ukrayna’nın yaklaşık yüzde 20’sini sebep olarak gösterir.

Peki Başkanım... Sen bu haltı niye yedin?

KASIMDA KIYIM VAR

TRUMP’ın verdiği vaatleri tek tek çiğnediğini ve hatta tam tersini yaptığını defalarca yazdık.

Tekrara düşmeyelim.

Haberin Devamı

Ama bunun seçmen nezdindeki karşılığına bir bakalım... Bakalım ki Trump ne durumda anlayalım.

Anket, Fox News’ün bu hafta yaptırdığı anket. Yani öyle Trump’ın çıkıp “fake news” diyemeyeceği türden.

Trump’a destek:

- Dış Politika: Yüzde 38 destekliyorum, yüzde 62 desteklemiyorum.

- İran savaşı: Yüzde 36 destekliyorum, yüzde 64 desteklemiyorum.

- Enflasyondan şikâyet: Yüzde 86.

- Benzin fiyatlarından şikâyet: Yüzde 80.

Bu tabloya bakılırsa kasım ayındaki Kongre seçimlerinde tartışmasız kıyım olacak.

İMAJ KURTARMA

Hatırlıyor musunuz daha geçenlerde Başkan Yardımcısı JD Vance için “Washington’da ‘kayıp aranıyor’ ilanı versek yeridir” yazmıştım?

Hah... Vance ortaya çıktı. Etliye sütlüye karışmadan Trump’ın savaşına destek veriyormuş gibi görünürken...

Haberin Devamı

Arka planda medyaya bazı haberler sızdırılıyor.

Mesela bunlardan biri şu:

- Kulislere yansıyanlara göre Netanyahu ile Vance arasında gergin bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

- Vance, Netanyahu’nun savaşa dair yaptığı bazı öngörülerin, özellikle de rejimi devirmeye yönelik ihtimal konusunda, fazlasıyla iyimser olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi.

- Başkan Yardımcısı ise savaştan önce bu tür söylemlere son derece gerçekçi bir gözle bakıyordu.

Washington’ı az çok tanıyanlar bilir ki bu haber... “Ben 2028’de başkan adaylığına hazırlanıyorum. İmajı kurtarmam gerek. Ben zaten savaşa karşıydım” demek.

Hayırlı işler...

BAŞARISIZ EZİKLER

TRUMP geçen gün Miami’de yatırım forumunda konuşurken şöyle bir şey dedi...

Haberin Devamı

- Başarısız eziklerle takılıyorum çünkü kendimi daha iyi hissediyorum.

- Çok ama çok başarılı olan ve başarı hikâyelerini dinlemek zorunda kaldığım adamlardan nefret ediyorum.

- Benim başarımı dinlemeyi seven insanları severim.

Bunu söyleyince aklıma Kabine toplantıları geldi.

Trump’ın ortalama 2-3 saat konuştuğu... Bakanlara sıra sıra söz gelince Trump’ı övdüğü o uzun Kabine toplantıları.

Bu açıklamayı dinleyip “acaba” diyen Bakan olmuş mudur?

AMERİKAN MEDYASINA BİR BAKIŞ

HEP söylerim...

Medyada propaganda ve taraflılık denince ABD televizyonlarının eline kimse su dökemez.

Herkesin tarafı da yakın olduğu parti de bellidir.

Özellikle Fox News, ders olarak okutulması gereken bir örnektir.

Arkasında da dünyanın en büyük medya patronu Rupert Murdoch vardır.

*

Geçenlerde Netflix’te 4 bölümlük bir belgesel yayınlandı. Adı “Dynasty: The Murdochs”.

Murdoch hanedanlığının geçmişi ve bugünüyle ilgili çarpıcı bir yapım.

Amerikan medyasını ve hatta genel olarak Amerika’yı değiştiren, ülkeyi sağa ve hep daha sağa götüren Fox News’ü ve Murdoch’un dünyayı medya üzerinden yönetme şeklini anlamak için göz açıcı bir iş.

Bir pazar günü açıp bitirmelik. Şiddetle tavsiyedir.