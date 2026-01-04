Trilyon dolarlık mahkûm

Haberin Devamı

AYLARDIR sizinle bu köşede konuştuğumuz bir detay vardı.

Aylar önce Maduro, Trump’a ulaşmış... “Gel tüm petrol ve gaz rezervlerimizi senin şirketlerin işletsin ama ben görevde kalayım” mesajı yollamıştı.

Trump’ın bu teklifi elinin tersiyle itmesini, “ya kaçarsın ya vururuz” başlığıyla okumuştuk.

Gel zaman git zaman Maduro “barış” adı altında kendisinin görevde kalabileceği senaryoları Trump’a iletmişti. Hatta bir kez de bizzat telefonda kendi cümleleriyle.

*

O zamandan beri birçok senaryo konuşmuştuk...

Karadan girer mi? Havadan bombalamakla mı yetinir? CIA eliyle ayaklanma mı çıkartır?

Başkent Karakas ile birlikte 4 bölgeye bombalamaların başlamasıyla 2’nci ve 3’üncü seçeneklerin karışımı bir operasyon bekliyordum.

Haberin Devamı

Amma... Hiç eğip bükmeden dürüstçe söyleyeyim...

11 yılı bitireceğim meslekte, sabaha karşı 04.00’te Trump’ın hesabından gelen bildirim karşısında yaşadığım şaşkınlığı hayatımda başka hiçbir haberde bu denli yaşamamıştım.

Maduro ve eşi çoktan “paketlenmiş” ve ülke dışına çıkarılmıştı.

Afalladım.

O anki yaşadığım şoku anlatmanın başka bir yolu yok.

*

ABD dünyanın açık ara askeri süper gücü müdür? Evet.

Olayı gerçekleştiren Delta Force elit özel harekat kuvvetlerinin bu tür “kaldırma” operasyon kabiliyetleri üst düzey midir? Evet.

ABD’nin nihayetinde Maduro’yu indirme gücü var mıdır? Evet.

Fakat böyle değil.

Birkaç yeri bombalayıp iki saat içinde hem Devlet Başkanı’nı hem de First Lady’yi ülkeden çıkarabilmek için çok farklı dinamiklerin devreye girmiş olması gerekir.

*

Gelelim işin realitesine.

ABD sadece bir devlet başkanını kaldırmadı.

Trump sadece “terörist” ilan ettiği Maduro’yu indirmedi.

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip Venezuela’ya çöktü. Kanıtlanmış rezervleri 18 ila 30 trilyon dolar arası değerde bir ülkeden bahsediyoruz.

Maduro ve eşi kaçırıldıkları uçaktayken ABD Adalet Bakanı Bondi, ikilinin uyuşturucu suçlarından yargılanacağını söyledi.

Bu işin tiyatrosu.

Perdeyi aralayınca

ortaya çıkanın ne olduğunu Trump açıktan söylemişti: “Petrolü istiyoruz.”

Yani ezcümle...

Haberin Devamı

Yakalanan sadece “uyuşturucu suçlusu” mahkemelik mahkum değil, trilyon dolarlık mahkum.

*

Birkaç cümle de Çin-Rusya ikilisine...

Maduro kendi yurdundan kaçırılmadan birkaç saat önce gülücükler saçıp pozlar veren Çin, büyük bir utanç yaşamıştır.

Yarım ağız “Maduro’ya destek” açıklamaları yapan Ruslara cevabı “gücünüz yetmez biliyoruz” diyerek veren Washington, rütbe bildirmiştir.

İran ve Venezuela dünyanın geri kalanına

ibret olmuştur.

“Bundan sonrasını Çin ve Rusya’ya sırtını dayayanlar düşünsün” mantığı artık iyice oturmuştur.

NETANYAHU YİNE İRAN’I VURDURACAK

BU yazıda hiç öyle “hani barış istiyordu, yalanmış işte” gibi ağlamalarla vakit harcamayacağım.

Haberin Devamı

Trump’ın “barış” misyonunun zamana, mekâna ve kişiye göre değiştiğini hepiniz çok net biliyorsunuz artık.

Daha çarşamba günü okudunuz. İlk 11 ayında 12 farklı yeri bombalayan bir başkanın barış havarisi olmadığı açık.

*

Gelelim o bombalanan 12 yerden biri olmaya “hak kazanan” İran’a...

İran meselesini hatırlatmama gerek var mı?

Netanyahu şak diye emretmiş, Trump da tak diye bombalamıştı İran’ı.

İsrail’in ve Netanyahu’nun artık ciğerini bilenler şunu da en az o kadar iyi biliyordu:

Bu, Trump döneminde sonsuz fırsat gören Netanyahu’nun son talebi olmayacaktı.

*

Gelelim bu haftanın başına...

Netanyahu Florida’da Trump’ın malikânesine gelmeden bas bas bağırmıştım ekrandan: İran’ı vurma izni isteyecek.

Ne oldu?

Haberin Devamı

Netanyahu daha kapıdan girmeden kırmızı halı da İran’ı vurma onayı da ayağına serildi.

Bakın içeri girmesine, görüşmesine, ikna etmesine gerek falan kalmadı. Peki bu sefer bahane ne olacak? Tahran’ın balistik füzeleri.

*

Haziran ayında Trump, İran’ı vurduğundan beri savunduğum bir tez var...

Yıllardır, onlarca yıldır ABD’nin İran’a saldırması bir mitti. Gerçeklikten çok uzakta bir şehir efsanesiydi.

Nasıl olurdu?

Amerika İran’ı vursa bölge karışır, kıyamet kopar, 3’üncü Dünya Savaşı çıkardı.

Peki ne oldu?

Kocaman bir hiç.

Trump, İran’ı vurmasıyla kaldı.

Hatta İran’ın önceden Amerikalılara haber vererek Katar’daki boşaltılmış Amerikan üssüne saldırması, hiç saldırmamasından beterdi.

Haberin Devamı

O olayla bir eşik aşıldı. Artık İran’ı vurmakla tehdit etmek ve hatta bizzat vurmak farazi bir fantezi olmaktan çıktı.

*

Peki... Gelelim geçen güne. Sabahın 3’ünde uyku tutmayan Trump’ın İran’daki protestolara müdahil olması başka türlü okunabilir mi?

Protestoculara dokunmayın, dokunursanız “silahlarımız dolu ve ateş etmeye hazır” demesi başka türlü açıklanabilir mi?

Netanyahu daha talep etmeden “İran’ı vurursan desteklerim” demesinin başka bir manası var mı?

*

Şunu iyice bellemek lazım...

Kalan 3 yılda Netanyahu Trump’tan alabileceği verimin maksimumunu almaya çalışacak.

Bu önümüzdeki günlerde İran illa vurulacak demek değil.

Fakat Netanyahu mutlaka yeniden deneyecek demek.

ELİNE SAĞLIK BAŞKAN

NEW York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani 1 Ocak’ta yemin edip resmen göreve başladı.

Peki daha ilk gününde imzaladığı emirlerden ikisi neden İsrail’i delirtti?

Gelin kısaca anlatayım...

*

Önceki Başkan Eric Adams, son 6 ayda iki emir imzalamıştı.

Belediyeye bağlı birimlerin İsrail’i boykot etmesi yasaklanmıştı.

- Zohran Başkan bu kararnameyi iptal etti.

Antisemitizm, yani Yahudi karşıtlığının tanımı genişletilmişti. Yahudi lobisi tarafından yapılan bu tanıma göre İsrail’i eleştirmek bile Yahudi düşmanlığı sayılıyordu.

- Zohran Başkan bu kararnameyi de cart diye yırtıp attı.

*

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail New York Başkonsolosluğu, Yahudi lobileri... Aman Allah’ım hepsi birden tek ağızdan Mamdani’ye saldırmaya başladı.

Ne diyelim?

Eline sağlık Başkan. Bozmadan devam.