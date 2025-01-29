Tehdit şantaj zorbalık

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* Danimarka ile Grönland konusunda

* Kanada ile Kanada’nın 51’inci eyalet olması konusunda

* Panama ile Panama Kanalı konusunda

* Meksika ile Meksika Körfezi konusunda

* Rusya ile Ukrayna savaşı konusunda

* Çin ile gümrük vergileri konusunda

* Kolombiya ile yasa dışı göçmenler konusunda kavga etti.









Ne demiştik geçen hafta bu köşede? Kemerleri bağlayın, başlıyoruz.

Trump’a ayak uyduramayanların, ilerideki keskin virajı göremeyenlerin, hızını ayarlayamayanların “adaya veda edeceği” bir dört yıla girdik.

Nezaket yok. Diplomasi yok. Orta yol bulma yok.

Trump ne dediyse o olacak.

Olmadı mı?

Tehdit var. Şantaj var. Zorbalık var.

Ne diyordu Fatih Hoca?

Taktik maktik yok. Bam, bam, bam.

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İlk ayrıştığımız konuda Trump tek bildiği yolu bize karşı da deneyecektir.

Yaptırımlar, ek gümrük vergileri, seyahat yasakları ve bin bir türlü tehditler...

Önümüzde bekleyen en bariz mevzu Suriye. Trump’ın bir haftadır aklına gelmeyen, ağzına bile almadığı Suriye.

Amma velakin... Biz Suriye’yi Trump’ın gündemine soktuğumuzda etrafında kulağına üfleyenler, aynı taktiği uygulamasını isteyenler çok olacak.

Şimdiden hazırlıklı olmak, gardımızı almak, Trump’ı yönetebilmek önemli.

İlerdeki keskin virajı şimdiden görelim.

HİÇ ŞAŞIRMAYIN NE VAAT ETTİYSE ONU YAPIYOR



BIden’ı çok eleştirdik. Yerden yere vurduk. İsrail’in Gazze’deki katliamını, soykırımını destekledi, hatta ortak oldu dedik.

Trump geldiği gibi... “Hayır, ben daha iyi desteklerim. Bakın şimdi dedi...”

* Biden’ın İsrail’e göndermediği 1000 kilogramlık bombalara izin verdi.

* Batı Şeria’daki yasadışı işgalci yerleşimcilere yönelik yaptırımları kaldırdı.

* Gazze’nin tamamen boşaltılmasını ve Filistinlilerin Mısır ve Ürdün’e sürülmesini önerdi.

* Tüm yurtdışı yardımları İsrail hariç kesti.

* “Ateşkesten bana ne. Bu bizim savaşımız değil” dedi.

Bunların hepsi bir haftada oldu.

Trump vaat etmediği bir şeyi yapmıyor ki. Ne demişti seçim öncesinde?

* “İsrail’in Beyaz Saray’daki en büyük dostu ve koruyucusu olacağım.”

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* “Ben seçilmezsem İsrail yok olur.”

* “İsrail haritada çok küçük görünüyor. Nasıl büyütebiliriz diye düşünüyorum.”

Trump’ın ilk haftadan hızlı girdiği İsrail ve Filistin politikası sizleri şaşırttıysa... Bunlar yaz aylarından beri anlattıklarımızın, uyardıklarımızın sadece bir fragmanı.

O zaman Trump’ın eylül ayında verdiği bir başka seçim vaadi ile bitirelim...

“Make Israel Great Again (İsrail’i Yeniden Büyük Yapalım)”

Yani... Sen yeter ki sev kulun olayım / Bir dile bin yıl kölen olayım / Boynuna koynuna dolanayım / Mahşere kadar



SELMAN DEĞİL SAĞMAL



Trump’a sordular...

İlk döneminizde yurt dışına ilk Suudi Arabistan’a gittiniz. Bu dönem de mi Suudi Arabistan’a gideceksiniz?

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Trump da... “Suudi Arabistan değer verdiğimiz stratejik bir ortağımız. İlişkileri güçlendirmek adına yeniden gitmek isterim” demedi tabi...

Peki ya ne dedi?









“Veliaht Prens Selman 450 milyar vermeyi taahhüt etmişti, ben de gittim. Bu sefer 500 milyar dolar taahhüt etsin düşünürüz” dedi.

Ne kadar onur kırıcı ne kadar aşağılayıcı falan diyorsanız... Yok. Öyle olmadı.

Selman açtı kesenin ağzını, düğünlerde gelinle damadın üzerine para saçan akraba edasıyla dedi ki... “Ne 500’ü, 600 vereceğim bu sefer”.

Parayı bol bulan Arap Veliaht Prensi görünce Trump bu sefer 500’ü de 600’ü de beğenmedi.

“1 trilyon dolar isterim” dedi.

Trump da fark etti ki en iyi yol... Ben bu Selman’ı sağsam da sağsam...

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ÖZÜR DİLEYİN KOMPLOCULARDAN

Komplo teoricileri pek bir hor görülür... Dışlanır, ezilir, dalga geçilir.

COVID-19 virüsü çıktığında Trump ve taifesi de bu muameleyi görmüştü. Virüs için Çin malı demişlerdi. Çin bu virüsü laboratuvarda üretti diye ortalığı yıkmışlardı.

O zamanlar bunları dillendirmek sosyal medyadan atılmaya, eş dost arasında dışlanmaya yetiyordu.

Geçenlerde göreve başlayan CIA Direktörü John Ratcliffe, Amerikan istihbarat raporunun gizliliğini kaldırdı... CIA’e göre COVID-19, Çin laboratuvarından çıkmış.

Yıllar önce bu fikri ortaya atanları yerden yere vuran Amerikan medyası... Şimdi aynı başlığı kendileri atıyor. Özür dileyin komploculardan.

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MELANIA UNDERWOOD



FIrst Lady Melania Trump’ın resmi portresi yayınlandı geçen gün.

Duruş, poz, simgesellik, renk tonu... Ben bayıldım.

Bayıldım bayılmasına ama düşünmeden de edemedim. Kimi anımsatıyordu bana?

Sonra aklıma geldi.









Ee... House of Cards dizisinden Claire Underwood bu.

Kim daha iyi? Ben karar veremedim. Bu portre tam bir Melania Underwood olmuş.