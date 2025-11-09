Süper gücün aç milyonları

Haberin Devamı

Amerika Birleşik Devletleri halen dünyanın süper gücüdür.

İşte tam da bu yüzden

şu an yaşadıkları ve vatandaşlarına yaşattıkları şeyler rezilliğin de ötesine geçti.

*

Hükümetin tam 40 gündür bütçesi yok. Bundan dolayı da devlet 40 gündür kepenk indirmiş durumda.

Haftalardır birkaç kez bu köşede okumuştunuz.

“Aman bu kapanma haberleri de kabak tadı verdi” şeklinde karşılanırdı aslında hep.

E tabi... Ne de olsa er ya da geç hep çözülürdü.

Bu sefer işler farklı.

Öyle farklı ki ABD tarihinde 40 günü bulan kapanma hiç olmadı.

Ve Washington’da aldığım havaya bakılırsa 80 günü bulması işten bile değil.

*

Ülke resmen “failed state” gibi yönetiliyor.

Milyonlarca memur bir buçuk aydır maaş alamıyor.

42 milyon vatandaşın gıda yardımları öden(e)miyor.

*

İşin sosyal boyutu trajik halde. Bakın ben demiyorum... ABD Başkan Yardımcısı Vance diyor.

Süper güç Amerika’nın askerleri aç kalmamak, ailesini doyurabilmek için aşevi kuyruklarında. Görüntüleri Beyaz Saray hesaplarında paylaşılıyor.

ABD ordusu resmi sitesinden Almanya’daki askerlerine “orada bedava yemek dağıtan yardım noktaları bulup başınızın çaresine bakın” diyor.

Trump yönetimi 42 milyon yoksul vatandaşına gıda yardımı ödememek için mahkeme mahkeme dolaşıyor.

*

Resmi rakamlara göre halkın yarısının bankada $500 bile birikimi olmadığı bir ülkede milyonlarca insan için bir buçuk aydır maaş alamaması ve bir

sonraki maaş çekinin ne

zaman geleceğinin belirsizliği felaketin ta kendisi.

Kredi kartlarını doldurarak, kredi başvurusu yaparak birçok aile fırtınayı atlatmaya çalışıyor.

*

İşin gelelim hava trafiği kısmına.

10 binden fazla hava trafik kontrolörü de 1 Ekim’den beri maaş alamıyor.

Zaten yetersiz personel sayısından ötürü ekstra iş yükü ve stresle çalışan kontrolörlerin çoğu parasızlıktan ikinci bir iş yapmaya başladı.

Ulaştırma Bakanı’na göre kimi gece taksiye çıkıyor, kimi kuryelik yapıyor...

Her gün yüz binlerce kişiyi güvenle indirip kaldırması gereken kişiler aç kalmamak için ek işe çıkıyor.

Rezillik ki ne rezillik.

*

Havacılık o kadar sıkıştı ki cuma günü hava trafiğinin yüzde 4’ü, dün 5’i, bugün 6’sı kısıtlandı.

Birkaç güne tüm hava trafiğinin yüzde 10’u durdurulacak.

Her gün yüz binlerin planları alt üst olacak.

Hatta belki de hava sahası kapatılacak.

Bu ay sonu Şükran Günü geliyor

Yoksul sofrasına ne koyacağını kara kara düşünürken; eşi, dostu, ailesini görmek isteyenler ise devasa bir kaosla baş başa kalacak.

*

Trump... Trump ne diyor bu işe? Ne yapıyor?

O, Demokratları suçluyor.

Tek bir adım bile geri atacak gibi de durmuyor.

*

Yani sizin anlayacağınız bizim süper güç...

Aç milyonları, ek iş yapan memurları ve aşevi arayan askerleri ile yine kendi halkını yüzüstü bıraktı.

KINAMAYIN NORMAL ARTIK BU

Birkaç gün önce Kazakistan ve Özbekistan liderleri Beyaz Saray’daydı.

İkisi de söz sırası kendilerine geldiğinde şöyle şeyler şöyledi.

- Trump göklerden gönderilmiş büyük bir lider ve devlet adamı.

-O sadece Amerika’nın değil Dünya’nın da başkanı.

- Eşsiz vizyonu Amerika’da altın çağ başlattı.

- Politikaları bilge ve cesur.

- Savaşları ondan başkası çözemez.

*

Şimdi...

Bunların Türkçe’de karşılığı en hafif tabiriyle yağcılık. Biraz daha açık hali yalama. Daha da ötesini gazetede yazamam...

*

Haliyle çok eleştiren, kınayan oldu... “Türk Cumhuriyetleri ne hale düşmüş” diye.

Haklısınız. Aciz ve küçük düşürücü.

*

Fakat hem zamanın ruhuna uygun hem de bir noktada yapmak zorundasınız.

Kral tacı hediye eden Güney Kore de, Nobel’e aday gösteren Pakistan da, atalarının doğum sertifikasını çerçeveletip hediye eden Almanya da, elden davetiye ileten İngilizler de aynı şeyi yaptı.

*

Yani ezcümle...

Kınamayın. Artık normal bu.

Ocak’tan beri her ziyareti takip ettim.

Şu hallere düşmeyen tek bir ülke gördüm.

Kim mi?

Siz tahmin edin.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ

FIFA Başkanı Infantino’da ne siyasi cevher varmış da bizim haberimiz yokmuş...

Trump göreve geldiğinden beri yanından ayrılmıyor. Hatta en son Gazze barış anlaşması töreninde Şarm el-Şeyh’te ortaya çıkmıştı. Hep bir ağızdan “ne alaka” demiştik.

*

Infantino, Trump’a fena yanlamış halde.

Biliyorsunuz FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı isteyince orijinalini Trump’a verip şampiyona kopyasını layık görmüştü.

*

Trump, önümüzdeki sene Dünya Kupası maçlarını Demokrat şehirlerden alma tehdidi yaparken... “Gianni’ye söylerim o da yapar” demişti.

Oradan anlayın aradaki ilişkiyi.

*

Şimdi daha bomba bir şey var...

Malum 5 Aralık’ta Dünya Kupası kurası Washington’da çekilecek.

Infantino da fırsat bu fırsat... Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey bulmuş:

FIFA Barış Ödülü.

Bir düşünelim mi... Sizce FIFA Barış Ödülü’nü kim kazanır? Benim aklıma bir kişi geliyor...

ÖLÜNÜN ARKASINDAN İZLENECEK FİLM

Malum bu hafta ABD’nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney, 84 yaşında

hayatını kaybetti.

“Nasıl bilirdiniz?” sorusuna yanıtı bu kadar net bildiğimiz nadir kişilerden Cheney.

Irak işgalinin direkt babası babası.

Başkan Yardımcılığı makamını da sınırlarını da çiğneyip geçen bir kişilik.

Günahı boynuna... Cheney, ABD tarihine de ve maalesef Orta Doğu tarihine de geçmiş bir isim.

Ölünün arkasından izlenecek bir film önereyim o zaman size: 2018 yapımı VICE.

Cheney rolünde Christian Bale ve Donald Rumsfeld rolünde Steve Carell tek kelimeyle müthiş bir iş çıkarıyor.

Yarınki Tarafsız Bölge’den sonra Genel Yayın Yönetmenimiz Ahmet Hakan’a film önerim de tartışmasız budur.