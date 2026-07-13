Söz verdiği gibi gitti

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Graham, Hürriyet okuyucularının çok yakından tanıdığı bir isim. Özellikle geçtiğimiz sene içerisinde bu köşede kendisini defalarca çekiştirmiştik.

Güney Carolina’dan çok İsrail’e gitmesi, Suriye’de YPG/PKK’nın yanında durması, ABD’nin Ortadoğu’da İran ile savaşa girmesi ve Körfez ülkelerine parmak sallanması konularında tam bir ustaydı.

Graham, bir Senatör’den ötesiydi. Adeta Kongre’nin en güçlü dış politika kollarından biriydi.

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Graham’ın ölümü deyince aklıma bir açıklaması geliyor...

İran ile savaş için varını yoğunu ortaya koyan Graham, ilk bombalar düştükten 10 gün sonra Fox News’e çıkmıştı.

Savaş şiddetle eleştirilirken televizyondan veryansın edip şunları söylemişti:

-Tüm Yahudi düşmanları, tüm içe kapanalımcılar...

- Ben sizinle değilim. Ben İsrail’in yanındayım.

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- Öleceğim güne kadar İsrail’leyim.

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Graham gerçekten de sözünün eriydi. Son nefesine kadar verdiği sözü tuttu.

Ölüm haberi sonrası Netanyahu derhal Fox News’e çıktı. Sesi çatallaşan ve gözyaşlarını zor tutan Netanyahu, “O İsrail’in sahip olabileceği en büyük dosttu” derken Netanyahu’ya katılan kişi soykırımı destekleyen bakanı Itamar Ben-Gvir oldu.

Graham, işte böyle bir Senatördü.

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Graham ile ilgili yakın zamandan bir örnek daha verirsem nasıl bir siyasetçi olduğu daha da iyi anlaşılabilir.

Graham, Trump’a çok yakındı. Trump yağmur yağarken “hava güneşli” dese “çok haklısınız Sayın Başkan” diyecek kadar...

Suriye’de Esad rejimi devrilmiş, Şara hükümeti tanınmış, ülkenin toprak bütünlüğünü bölen YPG/PKK hâlâ ayak diretiyordu.

Türkiye’ye parmak sallayan ve yaptırımlar için yasa tasarısı sunan Graham, Ankara için “yıkıcı sonuçlardan” bahsediyordu.

Trump’ın emriyle Rubio, Graham’e bir telefon açmış ve hemen sonrasında Graham, aniden 180 derece tersi bir açıklama yayımlamıştı.

Sözcüsüne ulaşıp “Yoksa Graham, Başkan’a karşı mı çıkıyor” diye sorduğumda aldığım cevap tam da Graham’in tarzını özetliyordu: “Hayır bu kesinlikle doğru değil.”

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Washington’daki en büyük şahinlerden, en büyük neocon’lardan, en büyük İsrail dostlarından biri gitti.

Hem de söz verdiği gibi...