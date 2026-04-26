Son şanstı

Tüm hafta yaşatılan “buluşacağız/buluşmayacağız” geriliminden sonra bir anda Arakçi’nin Pakistan’a gideceğinin duyurulması ve Amerikan heyetinin de peşinden gönderilmesi minik bir umut kırıntısı olmuştu.

Ta ki Witkoff ve Kushner’in uçağı kalkmaya hazırlanırken Trump’ın “hiçbir yere gitmiyorsunuz” demesine kadar.

*

Şöyle bir hatırlayalım... Bu hafta taraflar niye buluşamamıştı?









ABD’nin ilk tur görüşmelerde masadan kalkarken İran’a “bu son teklifimiz” diye verdiği şartlar, Yüce Lider Hamaney’e sorulacaktı.

Yalnız bir sorun vardı. Trump, verdiği mühlet dolmasına rağmen, rezil olmayı göze alarak Tahran’a “size mühlet falan yok, bana tek bir cevap verin” diyerek iki başkent üzerindeki baskıyı kırmıştı.

*

Söylenen o ki Arakçi, İslamabad’a elinde bir cevap mektubuyla geldi.

Witkoff ve Kushner, o mektubu aldıklarında ilk iş telefona sarılıp Trump’a cevabı anlatacaklardı.

İslamabad’a indiği gibi Pakistanlılarla görüşen Arakçi görünüşe göre Tahran’ın cevabını iletti.

Sonuç ise... Trump’ın masayı toptan boşvermesine sebep oldu.

*

Bir bakalım...

* İran, nükleer konusunda tavize açık olduğunu savaş öncesi de sonrası da göstermişti. Hatta ilk tur sonrası uranyum zenginleştirmede aradaki farkın “kaç yıl boyunca durdurulacak” noktası olduğu ortaya çıkmıştı. Çözülebilirdi.

* Eldeki zenginleştirilmiş uranyum... İran bu konuda da “bizde kalsın seyreltelim” demişti. ABD illa ben alacağım diyor ama... Arakçi’nin İslamabad’dan sonraki durağı olan Moskova, bu konuyla ilintili olabilir mi? Ya da ABD gözetim altında seyreltmeyi kabul edebilir mi? İmkansız değildi.

* İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ABD hazır. Kademeli olarak kalkardı. Yine çözülebilirdi.

* Hürmüz... İran, savaş öncesi statükoya dönmesini kabul ödecekse hallolması şu an en zor görünen konu birden çözülebilirdi.

*

Aslında şöyle bir bakınca bir çırpıda çözülebilecek meseleler iki engele takılıyor.

1.Gelinen noktada hem Trump’ın hem de rejimin tabanlarını maksimalist taleplere alıştırmaları.

2. Savaşı bariz kazanan bir taraf olmadığı için “sahada kaybetmediğimi masada kaybetmem” fikri.

*

Her iki taraf da kuyruğu dik tutsa bile, şu anki soğuk savaş halinin çıkardığı büyük maliyetler sürdürülebilir değil.

Hele hele sıcak savaşa dönüş akıl ve mantıkla açıklanabilir değil.

Bu son şanstı...

Son şans olmasına ama bir tarafta hayatı uçlarda yaşayan Trump diğer tarafta da her zamankinden daha radikal olan İran rejimi varken ihtiyatlı bir iyimserlik bile insana kendi fazla saf hissettiriyor.

İşte geldiğimiz noktada yeniden savaştan başka çare kalmamış gibi görünüyor.

24 saat içinde yeniden kuruldu sandığımız masanın tüm ayakları paramparça oldu.

Buradan döner mi?

Hayli zor gözükmeye başladı.



SEÇMECE HUKUK



AMERİKA’daki gazetecilik kariyerimin en acayip haberlerinden biri düştü geçen gün...

Adalet Bakanlığı, Maduro’nun yakalanması operasyonunun planlanması ve icrasında aktif görev alan bir çavuşu tutukladı.

Bu çavuş, bahis sitesine girip “Maduro’nun görevden alınması” üzerine bahis oynamış. 400 bin dolardan fazla da kâr etmiş.

*

Haberin düşmesiyle Amerikalıların tepkisi ne oldu dersiniz?









Insider trading yapan çavuş suçlu da Kongre üyeleri değil mi? Önce Kongre üyelerini tutuklayın. Çavuşu serbest bırakın.

Bu daha da acayip değil mi?

Kimse askere “vatan haini” falan demedi.

Herkes, hukuk varsa seçmece değil herkese uygulansın. Hatta önce tepedekilere uygulansın diye isyan etti.

Hatta Kongre’den bile bu yönde ses yükseldi.

*

Ee... Bu işler böyle.

Kongre üyelerinin herkesten önce sahip olduğu gizli bilgilerle milyonlarca doları cukkalamasına harekete geçmezseniz hukuk algısı da böyle bozulur işte.



KARNI BURNUNDA



KARNI burnunda diye bir deyim vardır ya...

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt şu an tam olarak bu halde.









Leavitt, ikinci çocuğunu önümüzdeki hafta kucağına alacak ancak bu hafta iki kez ayaküstü sorularımızı yanıtladı.

*

Tam benim İran üzerine sorduğum soruyu yanıtladığı sıralarda TBMM’den bir yasa geçti.

Ücretli annelik izni Türkiye’de 24 haftaya çıktı.

*

ABD’de ise durum vahim. Sadece devlet memurlarına ücretli 12 haftalık izin veriliyor.

Özel sektörde ise durum facia. Annelerin sadece yüzde 27’si ücretli annelik iznine erişebiliyor.

Milyonlarca anne 10-12 haftalık bebeklerini kreşlere bırakıp işe dönmek zorunda kalıyor.

Dahası... El kadar bebeklerine sabah 8 akşam 6 başkaları baksın diye bir de üstüne binlerce dolar para ödüyor.

Cani bir düzen var yani anlayacağınız...

RAHATSIZ



TRUMP’ın Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. sanırım Amerikan tarihinin en tuhaf kabine üyesi olabilir.

Kennedy geçenlerde acayip bir şey itiraf etti... Eşi ve çocuklarıyla bir gün otobanda ilerlerken yolun kenarında ölü bir rakun görmüş. İnmiş arabadan ve rakunun cinsel organını “daha sonra incelemek için” kesmiş.

Yine yakın zamanda barlardaki tuvalet kapaklarından kokain çektiğini itiraf etmişti.

Bitmedi... Yine bir ölü hayvan hikâyesi...









Bir keresinde de yol kenarında ölü bir ayı yavrusu bulmuş. Ben bunun derisini yüzer ve yerim diye almış. Sonra “şaka” olsun diye ölü yavruyu New York’taki Central Park’a atıp kaçmış.

Bu sefer kızının anlattığı başka bir olayda Kennedy, plajda ölü bir balinanın kafasını motorlu testereyle kesmiş, kafa derisini aracın tavanına iple bağlamış ve New York‘taki evine götürmüş.

Kuzeninin anlattığına göre ise Kennedy, şahinlerini beslemek için civcivleri ve fareleri blender’dan geçirmiş.

Amerika’nın sağlık bakanı acaba... bildiğin rahatsız olabilir mi?