Son geri sayım

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USS Theodore Roosevelt uçak gemisi, birkaç hafta içinde bölgede olacak. Halihazırda bölgede bulunan USS George H.W. Bush ve USS George Washington’a katılacak. Roosevelt ile birlikte 13’üncü Deniz Piyade birliği de varmış olacak. Yaklaşık 10 bin yeni asker yani.

Yine baktığımızda ABD’nin bölgeden sessiz sedasız diplomatlarını ve ailelerini çektiği, ayrıca üslerini yavaştan boşalttığı bilgileri geliyor.

Buna ek olarak haberlere göre bölge ülkeleri bilgilendiriliyor, onlar da hazırlıklarını yapıyor.

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Aylardır değişmeyen bir şey var. O da Trump’ın “İran’ın işini bitireceğiz” açıklamaları. Aylardır değişmemesinin sebebini ise size uzun zamandır söylüyordum: ABD’deki 3 Kasım ara seçimleri.









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Hürmüz’ü İran için kilitleyen ve buna rağmen Körfez’in petrolünü çıkarmayı başarabilen Trump, 3 Kasım’a kadar süre kazanmıştı.

Daha cuma gecesi “İran’a bir küçük Destansı Öfke daha yapabiliriz” diyen Trump, aslında operasyonu açıklamak için sabırsızlanan bir çocuk havasında.

Her türlü sinyal veriliyor, her türlü emare ortada... Fakat sadece tarihi bilmiyoruz gibi.

Gelen haberler de o yönde. CENTCOM’a saldırı planları için emir verildi, İsrail ile ortak operasyonlar hazır. Her şey son geri sayımda. Birkaç gün önce ABD Savaş Bakanı Hegseth’in gizlice İsrail’e gitmesini de ekleyelim.

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Bir merak da şu... “Saldırı seçimden önce gelir mi?” ABD seçimlerine bugünden itibaren 9 gün var. Dar bir pencere.

18-19 Kasım tarihlerinde Trump, Çin’de olacak. Trump-Putin-Şi zirvesi masada. O zirveye savaş halinde gider mi?

Yani baktığımızda ya bugünden 3 Kasım’a kadar ya da 3 Kasım’dan zirveye kadar bir hareketlenme görebiliriz. En büyük ihtimaller bunlar. Yabana atılmaması gereken bir ihtimal de USS Theodore Roosevelt kasım ayının sonunda bölgeye geldiğinde, yani Çin seyahatinden sonra gelecek bir saldırı.

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Nasıl bir saldırı görürüz? Operasyon ne kadar sürer? Nerelere odaklanır? İran’ın yanıtı bu sefer nasıl olur?

Bu soruların cevabını izninizle haftaya uzun uzadıya masaya yatıralım. Lakin gittiğimiz yol... Sanki bölgeyi de dünyayı da daha bir süre savaşla meşgul edecekmiş gibi görünüyor.

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PUTİN’İN VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLARI



ŞUNA sıkı sıkıya inanan birçok insan var:

* Batı, Putin’i kışkırttı. Zelenski, Batı’nın oyununa düştü. Ülkesini mahvetti. Putin de işgal etti. Başka çaresi yoktu.









Putin’in Ukrayna’yı 2014 yılında işgal ettiğine, o zamanlar Zelenski’nin hâlâ komedyen olduğuna falan hiç girmeyeceğim...

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Benim bahsetmek istediğim şu: Ne zaman Trump dahil yukarıda yazdığım argümanlar biraz ağırlık kazanacak olsa Putin çıkıp tüm savunucularını ters köşe bırakıyor.

Nasıl mı? Geçen günkü açıklamasına bakalım: “Ukrayna, kaybettiği topraklarından bahsedemez.

Çünkü oralar tarihsel olarak Rus toprağı.”

Bir nevi “o topraklar bize 3000 yıl önce vaat edildi” saçmalığı yani.

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O zaman Türklerin Kırım topraklarından çıksa Sayın Putin...

SENATÖR KİMİN AĞZIYLA KONUŞUYOR



BİR senatör var... Adı Rick Scott. Floridalı. Türkiye’ye karşı son zamanlarda en ağır saldıran isimlerden.









Geçtiğimiz gün Kanada Başbakanı Carney’in Ankara’ya gelerek imzaladığı tarihi anlaşmalara da salça oldu senatör.

Ne dedi peki?

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- Kanada’yı kaybettik. Solun yaptığı tam olarak budur. Evdeki sosyalizm asla yetmez.

- Başbakan Carney; Komünist Çin’i ve şimdi de Türkiye’yi kucaklayarak Amerika’ya sırtını döndü.

- Kanada’nın ABD’nin güvenliğini ve müttefiklerimizin egemenliğini tehdit eden diktatörlerin, teröristlerin ve haydutların yanında yer aldığını açıkça ortaya koydu.

*

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Komik duruma düşen ve paylaşımı altında haşlanan Senatör’e ben cevap vermekle bile uğraşmayacağım.

Sadece malum ülkenin bayrağı altında etkinliklere katıldığını bizzat gördüğüm bu Senatör’ün geçtiğimiz gün bir anda paylaştığı fotoğrafları ve mesajını paylaşacağım.

Gerisini siz anlarsınız...

- Amerika, İsrail‘in‚ ’iyi taraf‘ olduğu gerçeğini asla gözden kaçırmamalıdır.

- İsrail ile olan ortaklığımız, ABD için modeldir.

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Ağzından İsrail’i düşürmeyen, bundan dolayı Türkiye’yi de düşüremeyen senatör Scott, kimin ağzıyla konuşmaktadır?



ÖDÜLE DOYMUYOR



NOBEL’i vermediler ama düşman çatlatırcasına Başkan Trump ödüle doymuyor.

“Haksızca” Nobel’den mahrum bırakılan Trump, geçtiğimiz yıldan bu yana sırasıyla şu ödüllere layık görülmüştü.









- FIFA Barış Ödülü

- Önce Amerika Ödülü

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- Güzel Temiz Kömürün Tartışmasız Şampiyonu Ödülü

- Barışın Mimarı Ödülü

Geçen gün bu ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi başkan...

“Iowa eyaleti vatandaşları” tarafından “Yüzyılın Adamı” seçildi Trump. Plaketini Iowa mitingi sırasında aldı. Ödülde “liderliği, vizyonu ve vatanseverliği” için takdim edildiği yazıyordu.

Zaten elin Norveçlisinin Nobel’ine kalmamıştı. Tebrikler Başkan. Yüzyılın adamı sensin.