Sırada ilhak var

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Allah Allah.

Bayram değil seyran değil.

Fransa, İngiltere, Kanada gibi ülkeler bir anda neden Filistin’i tanımaya karar verdi?

Bu işte bir bit yeniği var deniyor.

Sanki bu gelişmeler başka şeylerin

habercisi gibi değil mi?

*

Yaklaşan şey İsrail’in en başından beri planladığı, adımlarını ona göre attığı son hamle:

Gazze ve Batı Şeria’nın ilhakı.

Son günlerde Tel Aviv ve Washington’da iyice yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

İsrail parlamentosunun daha geçenlerde 71’e 13 oyla kabul ettiği “Batı Şeria’yı ilhak” planı öylesine değildi.

Fransa ve İngiltere, “Filistin’i tanıyacağız” dedikten sonra İsrailli bakanların “Bu, egemenliğimizi duyurmak için bir başka sebeptir” demesi de boşuna değildi.

*

Peki Gazze?

Gazze’den zaten hiçbir zaman çıkma niyeti göstermedi İsrail.

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Orada durum tam olarak “çıkaracak varsa gelsin çıkarsın” noktasında.

Trump’ın aylardır anlattığı bir hikâye var...

“İsrail yıllar önce Gazze’yi Filistinlilere verdi de n’oldu? Tarihin en kötü emlak anlaşmasıydı. Gazze’yi Filistinlilere vermek barış getirmedi” sözleri hiç öyle masum değil.

*

Bakın geçen sene Trump’a en çok bağış yapanlardan olan Amerikalı milyarder Yahudi Miriam Adelson’ın taleplerinden biri Batı Şeria’nın ilhakı.

Bir diğer ipucu da şubatta gelmişti.

Netanyahu Beyaz Saray’daydı.

Ben de aynı odadayım.

Bir İsrailli gazeteci kalkıp sordu Trump’a:

“Ne zaman İsrail’in Batı Şeria’daki egemenliğini tanıyacaksınız?”

Trump şifreli bir cevap verdi:

“Sizin adamlarınız çok iyi lobi yapıyor. Yakında bir duyurumuz olacak.”

Trump aynı gün Gazze’yi devralma ve bir daha geri vermemek üzere yönetme emellerini de hiç utanıp sıkılmadan anlatmıştı.

*

Yani ezcümle...

Fransa, İngiltere, Kanada gibi ülkelerin birbiri ardına apar topar Filistin’i tanıma duyuruları bundan.

Yaklaşan şeyi durdurmaya çalışmak için bir çaba.

İsrail ise gelmekte olanı durduramazsınız kafasında.

Peki kilit soru şu...

İsrail tek taraflı egemenlik ilan ettiğinde Trump tanıyacak mı?

Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlere yasal diyen...

Gazzelileri sürüp orayı Riviera yapacağız diyen...

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İsrail Gazze’den hiç çıkmamalıydı diyen...

Yahudi bağışçılarına sözü olan Trump tanır mı sizce de?

Ben size söyleyeyim.

Hızla oraya doğru ilerliyoruz.

KİMİN KOMUTANI

GENERAL Kurilla...

CENTCOM, yani Pentagon’un Ortadoğu şefi.

Artık görev süresi bitiyor.

Veda turuna çıkmış.

Nereye gitse beğenirsiniz?

Ağlama Duvarı’na gitmiş.

Bir de kipa takmış.

Kurilla’ın İsrail ile çok yakın olduğu Washington’da iyi bilinir.

Kurilla döneminde İsrail; Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran’a saldırdı.

Hatta İran’a saldırma fırsatını Kurilla gitmeden kullanmak istediklerine dair dedikodular da çok duydum.

O kadar has dostluk yani.

Gitmeden verdiği son poz da sanki kanıtı gibi.

Bölgeden bir Kurilla geçti.

Peki soralım...

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Sahiden Kurilla kimin komutanlığını yaptı?

GÖZÜME ÇARPAN BİRKAÇ ANKET

Son günlerde elime çarpıcı anketler geçiyor.

Güncel meselelerde Trump ve İsrail ne denli güven vermiyor, kamuoyunda mücadele ne denli zordalar ortaya döken...

Trump’ın Epstein olaylarında suç işlediğini düşünüyor musunuz? (YouGov)

Yüzde 46 Evet

Yüzde 32 Hayır

İsrail, Gazze’de soykırım işliyor mu? (Demokrat Parti New York Ön Seçimleri)

Yüzde 78 Evet

Yüzde 13 Hayır

Amerikalıların Netanyahu hakkındaki görüşleri (Gallup)

2019’da +13 puan

2025’te -23 puan

İsrail’in Gazze’deki operasyonlarına destek (Gallup)

Kasım 2023 +5 puan

Temmuz 2025 -28 puan

İYİYSE SAHİH KÖTÜYSE SAHTE

TRUMP’ın Beyaz Saray’ının bir huyu var.

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Rakamlar iyi gelince TRUMP EKONOMİSİ

Rakamlar kötü gelince BIDEN EKONOMİSİ

Geçen gün de istihdam rakamları geldi.

Şöyle diyeyim...

Facia.

İşten çıkarmalar artıyor.

İstihdam yeteri kadar artmıyor.

Ekonomi cansız.

Trump ne dese beğenirsiniz?

Devlet istatistik kurumunu “fake” rakam yayınlamakla suçladı.

Kurumun başındakini de Biden atamış.

Ortada kumpas varmış.

Hemen kovulması talimatını vermiş.

Faiz arttırmıyor diye Merkez Bankası’nı basan, Powell’a demediği kalmayan Trump...

Şimdi de istediği rakamlar gelmedi diye istatistik kurumunu tasfiye ediyor.

Soru şu...

Bundan sonra ABD’den gelen ekonomi rakamlarına güvenilir mi?

Yoksa Kral I. Trump’ı memnun etmek için “düzenleme” yapılmış mı olur?

Cevabını Trump kendisi verdi:

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“Doğru. Kim bu rakamlara niye güvensin ki?”

SAVAŞ ÇIKARAN KADIN

ÜNLÜ oyuncu Sydney Sweeney Amerika’da savaş çıkardı.

Çıkma sebebi de oynadığı kot pantolon reklamı.

Kadraj pantolonun paçalarından başlıyor.

Kamera yavaşça yukarı hareket ediyor.

Sweeney’nin pantolonunun düğmesi açık.

Düğmeyi kapatırken ve kamera Sweeney’in koltuğa başına yaslanmış yüzüne doğru kayarken şöyle söylüyor...

- Genler ebeveynlerden çocuklara geçer.

- Saç rengi, kişilik ve hatta göz rengi gibi özellikleri belirler.

- Benim genlerim mavi.

E ne var bunda?

Şimdi İngilizce’de gen yani gene ve kot pantolon yani jean aynı okunuyor.

Beyaz tenli, mavi gözlü, sarışın Sweeney, genlerine atıfta mı bulunuyor?

Irkçı, faşist diyen bile var.

Ona siz karar verin.

Ama Amerikan sağı, bir süredir reklamlarda oynatılan kilolulara, siyahilere, trans bireylere fena takmış haldeydi.

Woke kültürü diyorlardı.

Trump’ın ikinci kez gelişiyle beyaz, zayıf, kalçaları ve göğüsleri ön plana çıkan mankenler arttı gibi.

Zamanın ruhu mu?

Siyaset, piyasayı ve reklamları da belirler mi?

Sosyal normlar tepedeki başkana göre değişir mi?

Ve her şeyden önem-

lisi...

Bütün bunlar bir kültür savaşının kanıtı mı?