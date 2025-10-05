Sıcak patates

Haberin Devamı

7 Ekim’den bu yana Washington’da kazandığı savaş yoktu.

Müzakereleri İsrail bozsa... Suçlu Hamas’tı.

Süreci İsrail tıkasa... Suçlu Hamas’tı.

Ateşkesi İsrail bozsa... Evet bildiniz. Suçlu yine Hamas’tı.

*

Amerikalı yetkililer oturur anlatırdı bize.

Hamas nasıl cevap vermedi, verdiyse nasıl süreci bozdu, bozduysa da bedelini nasıl ağır ödeyecekti.

Hamas’tan yanıt gelene kadar Washington’ın söylemi dünyayı çoktan iki kez turlamış olurdu.

*

İşte pazartesi günü Trump ve Netanyahu ile Beyaz Saray’dayken ABD Başkanı’nın şu cümlesi beni işkillendirmişti...

“Hamas’la Müslüman ülkeler ilgilenecek. Eğer bunu başaramazlarsa,

o zaman İsrail’in

kesin hakkı olur ve ayrıca bizim tam desteğimizi alır.”

Tamam dedim...

İş dönüp dolaşıp yine “İsrail kabul etti, Hamas yine reddetti, Gazze’de katliama devam” noktasına gelecek.

*

Cuma günü uyandım.

Haberin Devamı

Tam bizim CNN TÜRK yayınına hazırlanıyorum.

Trump’tan bildirim düştü.

“Size 55 saat mühlet” diyordu.

“Ya anlaşmayı kabul edersiniz ya da daha önce kimsenin görmediği cehennemi yaşarsınız.”

“Gördün mü” demeye başladım kendi kendime.

İş tam da oraya gidiyor.

*

Sonra bir haber daha geldi...

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramıştı.

Hakkını verelim...

Trump, akl-ı selim ve çözüm istiyor.

Ve Türkiye’yi sürece dahil etmek istemeyen Biden’ın aksine Trump, kime ihtiyacı olduğunu iyi biliyor.

*

Hamas hiç öyle 55 saat falan beklemedi.

Hemen birkaç saat sonra cevabını verdi.

Ama ne cevap...

Devlet aklı kokan, stratejik ve tuş eden bir cevap.

“Bak gördün mü Başkanım, yine reddettiler” diye hazırda bekleyen İsrail’i mat eden bir cevap.

*

Neler vardı içinde?

- Daha en başta Trump’a övgü ve teşekkür. Resmen şefin dokunuşu.

- Rehineleri teslim etme taahhüdü.

- Gücü devretme sözü.

- Filistin’in kaderini Filistinlilerin belirlemesi gerektiği vurgusu.

*

Müthiş yazılmış, diplomasi dersi verilmiş ve bu sefer golü ararken kontradan kendi kalesinde gol görülmemiş.

Tarihte ilktir herhalde.

Amerikan Başkanı kendi ağzıyla itiraf etti.

Trump’a “Hamas’ın kalıcı barışı istediğine inanıyorum” dedirtmek... Hele hele “İsrail derhal bombalamaları durdurmak zorunda” dedirtmek kolay olmadı. Ama nihayet oldu.

*

Haberin Devamı

“Sıcak patates” benzetmesi vardır Amerika’da...

Herkesin canını sıkan, sorumluluğun kendisinde kalmasını istemediği, elden ele dolaşan olaylar için kullanılır.

Hamas, kendisine kimler bu aklı verdiyse, kimler diplomasi öğrettiyse teşekkür etmeli.

Çünkü sıcak patates bu sefer Netanyahu’nun elinde kaldı.

Peki bitti mi?

Asla.

Süreç daha yeni başlıyor.

İsrail, “gördün mü Başkanım... Hamas yine masayı dağıttı” diyebilmek için var gücüyle uğraşacak.

Trump ile arayı bulacak kadar mesafe kaydeden Hamas’ın... Gazzeliler özgür bir hayata kavuşana kadar tek hata yapma lüksü yok.

O devlet aklını kim veya kimler verdiyse sözünden çıkmadan devam.

AŞKI GÖRDÜ ŞİMDİ TERSİNİ Mİ GÖRECEK

Haberin Devamı

Trump bu aralar barış mesaisinde rotayı Gazze’ye çevirdi ama...

Ukrayna-Rusya işini fena kafaya taktığını da unutmamak gerek.

Putin ile önce platonik, sonra öfkeli, Alaska’da aşık ve en sonunda da hüsran dolu ilerleyen macera, New York’ta yeni bir sayfa daha açmıştı.

Trump, Putin’in kanlısı Zelenski’ye cesur adam derken...

- Ukrayna’nın Rusya’yı yenebileceğini...

-Putin’in ülkesini batırdığını...

- Rusya’nın kağıttan kaplan olduğunu söyleyivermişti.

Şimdi de Washington’da şunlar konuşuluyor...

Trump, Ukrayna’ya gelişmiş Tomahawk füzelerini verecek. Hatta ABD

istihbaratı da Rusya’nın içlerindeki hedefler

için yardım sağlayacak.

Putin’e o kadar demiştik Trump’ın aşkı bu kadar naza gelmez diye.

Haberin Devamı

Aşkını gördü. Şu Gazze işlerinden kafasını kaldırabilirse Trump’ın ters yanını da iyice görecek gibi.

EVRAK YOKSA ÖLSÜN MÜ

HATIRLARSINIZ çarşamba günkü yazımda “hükümetin bütçesi bitiyor, devlet kapanabilir” demiştim.

Öyle de oldu.

Cumhuriyetçilerle Demokratlar anlaşamıyor, bütçe geçmiyor, bütçe geçmedikçe de devlet milyonlarca çalışanına maaş ödeyemiyor.

*

Sebep ne peki?

Cumhuriyetçiler diyor ki...

“Demokratlar yasadışı göçmenlere sağlık hizmetleri vermek istiyor.”

Olay o kadar büyüdü ki...

Başkan Yardımcısı JD Vance, “Acil servislerdeki uzun kuyrukların sebebi yasadışı göçmenler” dedi.

Bir soru geldi...

“Felç geçirmekte olan ya da kurşunlanmış biri acil serviste tedavi için evrak mı göstermeli?”

Haberin Devamı

Beyaz Saray bu soruya cevap vermedi, veremedi.

*

Bilmiyorum dostlar...

Siyaset hakkında, göç politikaları hakkında, partiler hakkında görüşünüz ne olursa olsun şu soruya insani açıdan bakmak zor olmamalı.

Hele hele her yıl yüzlerce milyar doları silaha harcama lüksü olan bir ülkede yaşıyorsanız.

YAŞAYAN EFSANE

Kral diyoruz inanmıyorsunuz.

Trump miti öyle büyüyor ki...

Başkan’ın cemali şimdi de 1 dolarlık madeni paraya basılacak.

*

Olay şu...

Önümüzdeki yıl ABD’nin 250’nci kuruluş yıl dönümü.

Hazine Bakanlığı da 250’nci yılı kutlamak için para bastıracağını açıkladı.

Parada kim olacak?

Başkan Trump tabi...

Sağ yumruğunu havaya kaldırmış bir Trump, arkasında Amerikan Bayrağı ve üstte geçen seneki suikast girişiminden kurtulduktan sonra haykırdığı “FIGHT, FIGHT, FIGHT” sloganı.

*

Anında kızılca kıyamet koptu.

Yasaya göre yaşayan hiçbir başkan dolaşıma sokulan parada bulunamaz.

Anı parası olacak herhalde.

Ya da kim bilir...

Başkan için sınırları zorlama adına bir test olabilir mi?