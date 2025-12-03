Sahipsiz emir kanunsuz emir midir... İhale komutana kaldı

Haberin Devamı

Neydi o?

ABD’nin Venezuela açıklarında vurduğu bottan iki kişi sağ kurtuluyor. Tam can havliyle botun enkazına tutunmaya çalışırken ikinci vuruş emri veriliyor... Ve bu iki insan göz göre göre infaz ediliyor.

*

Olayın nasıl infial yarattığını söylemiştim.









İşler o kadar büyüdü ki... Suçun kimde kalacağına karar veremediler.

*

Önce “yalan haber” dediler.

Sonra Trump kendini işten sıyırıp çıktı. “Haberim yok. (Savaş Bakanı) Pete bana bir şey söylemedi” dedi. Hatta ikinci saldırıya gerek olmayacağını bile açık açık vurguladı.

Pete Hegseth de çıkıp “Emri Amiral Mitch Bradley verdi” dedi.

Başkan, bakana... Bakan da kuyruğuna yani anlayacağınız.

*

Demek ki neymiş?



Adını ne koyarsanız koyun... Ne derseniz deyin... İnsanları uluslararası sularda infaz etmeyi kimse sahiplenmek istemiyormuş.

Niye acaba?

Mesela bir hafta öncesine gidelim mi?

*

Hatırladınız mı Demokratlardan iki senatör ve dört vekil, ki bunlar eski asker ve istihbaratçı, mevcut askeri ve istihbarat personeline seslenmişti.

“Trump yönetiminin verdiği kanunsuz emirleri uygulamayın” diye çağrı yapınca ortalık ayağa kalkmıştı.

Trump... “İsyan girişimi” dedi, “Kalkışma” dedi, “Vatana ihanet” dedi... Dedi de dedi.

Hapse atılmaları gerektiğini, idam edilmeleri gerektiğini, hatta asılmaları gerektiğini söyledi.

Bir de üstüne Pentagon’u saldı.

Emekli asker olan Senatör Mark Kelly’ye soruşturma açıldı. Askeri mahkemede yargılamakla tehdit edildi.

*

Siyasi hamaseti anlattık. Şimdi gelelim asıl sorulara...

1. Madem bu iki kişinin infaz edilmesi emrinin kim tarafından, neye dayanarak, nasıl verildiği bilinmiyor... Pentagon bir soruşturma açacak mı?

2. Başkan Trump’ın bile “haberinin olmadığı” ve “Gerek yoktu” dediği infaz kanunsuz bir emir midir?

3. O çağrıyı yapan 6 Demokrat Kongre üyesinin bu ve belki de bunun gibi başka “savaş suçu” olabilecek eylemlerden haberi var mıdır?

4. Sahipsiz emir kanunsuz emir midir? Kanunsuz emre uymanın sonuçları nedir?

Buyrun size örnek: Amiral Bradley.



Belki de verilen emirleri uyguladığını sanan koskoca Amiral bir anda kurtların önüne atılan kuzu gibi ortada kaldı.

İbret-i alem.

YABANCILARA ÖLÜM... BEN HARİÇ



Trump trenine atlayıp makam, mevki, şöhret arayanları bir nebze anlıyorum ama...









Trump trenine binen yabancı kökenlilerin yedi göbek Amerikalıymış gibi “ülkemizden defolun, buradakileri de göndereceğiz” triplerine girmesini affedersiniz ama ahmaklık olarak görüyorum.

*

Örnek mi?

New Jersey Başsavcısı Alina Habba. Trump’ın eski avukatı. Trumpçılık kontenjanından Başsavcılığa yükselen bir kariyer.

Dedi ki Habba geçen gün... “Amerika güvenli bir liman, bir sığınak olmalı diyenler var. Niyeymiş? Amerika, Amerikalıları koruduğumuz için Amerika’dır.”



Laflara bakın... Özgüvene bakın...

Sanırsınız Habba’nın büyük büyük dedesi George Washington’ın yanında süngü takıp İngilizlere karşı savaşmış.

*

Yahu kim bu Habba’nın ailesi biliyor musunuz?

“Saddam’ın zulmünden” kaçıp Amerika’ya sığınan Iraklı anne ve baba.

Hadi geçmişini unuttun... Hadi kendini unuttun...

Bari senin annen baban gibi masum insanlara engel olma.

Tam bir “ben kendimi kurtardım benden sonrakiler girmesin” kafası...

Safi kötülük bu... Yazık.



İSRAİLLİLERDEN BAŞLAYIN



CUMHURİYETÇİ Senatör Bernie

Moreno öyle bir yasa tasarısı sundu ki...

Amerikan halkının geçim sıkıntısını, barınma sorununu, eğitimi, silahlı şiddeti kökünden çözecek. Yok böyle bir şey tabii ki...



Moreno diyor ki... Çifte vatandaş olan herkes, bir vatandaşlık seçmek

zorunda kalsın. Seçmeyenin de ABD vatandaşlığı zorla düşürülsün.

Bu tasarıyı sunan Moreno da Kolombiya doğumlu. Ev zencisi mi desek ev Latini mi

desek bilemedim.

Bu tasarısı asla geçmeyecek. Nereden mi biliyorum?

Sıkıyorsa İsrail vatandaşlığı olan tüm Yahudi Amerikalıların ellerinden pasaportunu alsın hadi.

Ve hatta... Sıkıyorsa First Lady Melania Trump ve oğlu Barron’ın Slovenya pasaportlarını alsın. Bekliyorum...

BAŞINA NE GELECEĞİNİ BİLİYOR MU



TRUMP’ın Beyaz Saray’ın doğu kanadını tamamen yıktırıp inşaatını başlattığı 1000 kişilik balo salonunu hatırlıyorsunuz değil mi?

Hani Trump “devletin cebinden bir kuruş çıkmayacak” deyip zengin işinsanlarına çek yazdırmıştı.

*



Geçen gün çok acayip bir şey yakaladım.

Dünyanın en büyük bankası Amerikan JP Morgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon, bu imece usulü yaptırılan balo salonu konusunda konuştu.

Dev balo salonu için neden Trump’a çek yazmadığını açıkladı: “Bir sonraki yönetimin Adalet Bakanlığı’nın bu konuya nasıl bakacağını bilemeyiz.”

Resmen itiraf...

*

Ben yorum yapmayacağım. Ancak size sadece 22 Ekim’de bu köşede sorduğum soruyu tekrar soracağım.

“Beyaz Saray’ı imece usulü yaptıran bu zenginlerin Trump’tan ve devletten bir çıkarı veya beklentisi olur mu?”

Çünkü Dimon’un cümlesinde bu sorunun cevabı saklı...



MİLLİ HEYECAN BASTI



YARINDAN sonra 2026 Dünya Kupası gruplarının kurası çekiliyor.

Nerede mi? Washington’da. Kennedy Center’da. Duyduğuma göre ABD Başkanı Trump da katılıyor.









Milli Takımı Dünya Kupası’nda izlediğimde ilkokula gidiyordum. Bugün Amerika’da izleyebilmek için iki maç uzaklıktayız.

*

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu yazın Connecticut’taki ABD-Türkiye maçında gördüğümde inanılmaz iddialıydı. “Göreceksiniz. Gideceğiz” demişti. O da geliyor Washington’a kura çekimine.

Pazar yazısına artık hem bir kura yorumu hem de play-off değerlendirmesi alırız.

Zorladı, zorladı. Getirecek gibi takımı yazın Amerika’ya.

Sizi bilemem... Beni fena heyecan bastı. Ey Infantino... Çek bize oradan lokum gibi bir grup.

