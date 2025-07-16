Putin’in en büyük hatası

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Her gittiği eyalette...

Her çıktığı televizyonda...

Her gördüğü mikrofona “Ukrayna-Rusya savaşını 24 saatte bitiririm” dedi.

Gerçekçi hiçbir yanı yoktu zaten de...

Yine de inanan çok olmuştu.

Buna rağmen “şaka yapmıştım” diyerek sıyrılmıştı Trump.

*

Peki ya...

Daha Putin istemeden her türlü tavizi vermesi?

Zelenski’yi şamar oğlanına çevirmesi?

İşgal için Rusya’yı değil de savaş için Ukrayna’yı suçlaması?

Putin ile defalarca telefonda görüşüp ateşkese bile ikna edememesi?

İstanbul’a yaptığı davetin sallanmaması?

Bir de üstüne üstlük Putin’in acımasızca sivil yerleşimleri vurmaya devam etmesi?

Bunlar yavaş yavaş ama kararlılıkla bardağı taşıran son damlalar oldu.

*

Bu köşede tatlı sert çok yazmıştım.

Evet...

Trump’ın Putin’e zaafı var.

Güçlü görüyor.

Eşiti görüyor.

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“Savaşı ona ben bitirttim” diyebilmek istiyor.

Platonik bir âşık gibi hareket ediyordu.

Ama Kremlin’i de defalarca uyarmıştım.

Başka bir başkan olsa rüyanda göremeyeceğin tavizleri almışken...

Bu burnu kalkıklık niye?

*

Şimdi kendinize bir sorun...

Bu savaşı çıkaran da devam ettiren de “küreselciler” miymiş yoksa Putin mi?

Platonik Trump’a bile illallah dedirten biri var ortada.

Sonuçta geldiğimiz noktada Trump...

Yıllardır Biden’ı en çok vurduğu yerde.

Ukrayna’ya gemiler, uçaklar dolusu silah gönderiyor.

*

Bana göre Putin, çok büyük iki hata yaptı.

BİR: Ukrayna işgalini başlatarak Batı’ya, Rusya’yı uzaktan uzaktan yıpratmak, yavaştan savaş kabiliyetlerini yok etmek için fırsat verdi.

İKİ: İyi kötü bazı kazanımları ortadayken ve Trump bu kazanımları daha sormadan kabul etmişken “onurlu çıkış” teklifini elinin tersiyle itmek.

*

Ne demiştik daha önce bu köşede?

Evet, Trump’ın aşkı pek bir delidir...

Ama tersi de çok pistir.

Halihazırda şu an ikinci aşamaya geçmiş bulunuyoruz.

Bundan sonra ne olur peki?

Putin bir adım gelirse iki adım gelecek Trump hâlâ ölmedi.

Ama Putin, Trump’ı “saf gibi” göstermeye çalışmaya devam edecekse işte o zaman Trump’ın hamleleri Biden’ınkileri bile geçer diyorum.

Bekleyip görelim.

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HANIMA MAHCUP OLMAK

EY Putin...

Ne yaparsan yap, bir yiğidi hanımına karşı mahcup etme.

Neyden mi bahsediyorum?

Trump’ın ağzından dinleyelim:

- Eve gittim, First Lady de oradaydı.

- Dedim ki ‘bugün Vladimir ile konuştum.’

- Konuşma mükemmel geçti.

- Melania da dedi ki... ‘Yaa öyle mi? Bir Ukrayna şehri daha vuruldu.’

Utanç, mahcubiyet, sinir...

Hepsi bir arada.

Bir erkeğe yaşatılabilecek en kötü an.

Ey Putin...

Trump, Melania’ya mahcup olmamak için yeminini bozdu, Ukrayna’ya 10 milyarlık silah yolladı.

Dikkat et... Bir dahakine 100 milyar yollayacak.





SUÇLUYUM DİYE BAĞIRMAK

PEDOFİLİ Epstein olayı Trump’ın yakasını bırakmaz demiştim pazar günü...

O gün Trump, yazdıklarımı doğrulayan ve hatta işlerin göründüğünden daha kötü olduğunu kanıtlayan bir şey yazdı.

Özetle...

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- Dağılan tabana ‘birleşin’ çağrısı yaptı.

- Karışan hükümete ‘herkes işine dönsün’ dedi.

- Epstein belgelerine ‘fake’ dedi.

- Epstein olayı için Clinton, Obama ve Biden’ın “uydurması” dedi.

- Epstein olayı için “Kimsenin umrunda değil” dedi.

Kendi sosyal medya sitesinde, kendi hesabı altında, kendi taraftarlarının yorumları tek kelimeyle facia.

İsyan, aldatılmışlık hissi, ara seçimlerde intikam yemini...

Hepsi bir arada.

Epstein olayı kanalizasyon gibi patladı.

Kokusunu bir türlü bastıramıyor.

Kontrolü kaybetmiş Trump’ın panik dolu açıklamaları da böyle ne bileyim...

“Suçluluk hissi” yaratıyor.

Başkan’ın acilen bu işi toparlaması lazım.

Yoksa Kongre gidici.

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BAŞMANİPÜLATÖR

BİLİYORSUNUZ Trump ve piyasalar arasında tuhaf bir ilişki var...

Bakıyorsunuz Trump bir konuşuyor fırlıyor...

Bir konuşuyor çakılıyor...

Hatta bir keresinde Trump sabahtan “bugün hisse alın” demişti... Birkaç saat sonra da piyasaları uçuracak duyuruyu patlatmıştı.

Geçen gün sonunda itiraf etti Trump...

- Televizyona bir çıkıyorum piyasalar çıldırıyor.

- Piyasaları istediğim gibi oynatabilirim.

Benim bildiğim bu duruma piyasa manipülasyonu denir ama...

Başkan’ı tabii ki de başmanipülatör olmakla suçlamayacağım.

ASKERDE USLU DUR GROK

TUHAF bir haber vereyim size.

Elon Musk’ın küfürbaz yapay zekâsı Grok, vatani görevini yapacak.

Olay şu...

Pentagon, yapay zekâ kullanımı için ihaleye çıkmıştı. İhaleyi Grok kazandı.

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Artık asker de resmi işlerde Grok kullanacak.

Benim aklıma iki şey takıldı...

BİR: Trump daha yeni Musk’ın devlet ihalelerini feshetmekle tehdit etmişti. Ya boş tehditmiş ya da Musk’ın şirketleri devlet için vazgeçilmez.

İKİ: Bu Grok daha geçenlerde küfürden, aşırı sağcılıktan, kontrolden çıkmaktan ötürü kızağa çekilmişti. Devletleri karıştıran, milleti birbirine düşüren, ortalığı karıştıran bu Grok askerde rahat durur mu?

Grok, sana diyorum:

Askerde uslu dur bak.