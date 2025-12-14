Olmayacak dua mı

Haberin Devamı

Hatırlıyor musunuz ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack İzmir Kemeraltı’na gitmiş, gömleğin yakasını salmış, kollarını kıvırmış halde çayını yudumlarken F-35 meselesini anlatıyordu.

Ne demişti hatırlatayım...

- “F-35 işi de S-400 işi de çözülecek.”

- “Yıl sonuna kadar bu iş bitmiş olacak.”

Ben ne yazmıştım 2 Temmuz’da? Onu da hatırlatayım...

- İyi hoş da nasıl olacak bu işler?

- Yıl sonuna kadar bu iş çözülecekse ortada hem kapı gibi bir plan hem de Kongre’de ikna edilmiş bir çoğunluk lazım. Var mı?

Hatta aldığım kulis bilgilerine göre ortada somut, elle tutulur bir yol haritası olmadığını da belirtmiştim.

Bu hafta Büyükelçi Barrack X hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

Neden mi manidar?

Önce açıklamayı vereyim sonra nedenini açıklayacağım size.

- “ABD yasalarında da belirtildiği üzere, Türkiye’nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini artık işletmemesi ve elinde bulundurmaması gerekmektedir.”

- “Umudumuz, önümüzdeki aylarda bir atılım sağlanmasıdır.”

Gelelim bu açıklamanın neden “manidar” olduğuna...

Bakın 2 Temmuz yazısında ne demişim?

-Gerçeklerden bahsedelim.

- Türkiye’nin F-35 alımı yasa ile şartlara bağlanmış halde.

- Kongre S-400’lere muafiyet çıkarmaya hazır mı?

Sayın Barrack’tan daha fazla bildiğimi de daha iyi bildiğimi de iddia etmeyeceğim.

ABD siyasetini de, Kongre’yi de, yasaları da benden kat be kat daha iyi biliyor.

Peki haziranda çayını içerken “5 aya bu iş biter” diyen Büyükelçi o zaman bilmiyor muydu S-400 ile alakalı kapı gibi yasayı?

Ne oldu şimdi? Yıl sonuna kalmış iki hafta... Ortada hiçbir plan program yok.

Tüm yazıyı “Barrack kötü” ekseninde ele almak da istemiyorum.

Umut vermek, “wishful thinking” ile diplomasi yapmak suç değil... Ama sahici de değil.

Tabi bu noktada işin Ankara tarafı da var.

Biden yönetimi de Trump yönetimi de F-35 konusunun önünde dağ gibi bir S-400 engelinin olduğunu yıllardır söylüyor.

Yasa da ortada.

Benim duyduğuma göre Ankara S-400 konusunda hâlâ kararını vermiş de değil.

Washington’ın yanaştığı tek “çözüm” S-400’lerin bir şekilde “kutusunda” başka bir ele teslimi...

Ben yasa yapıcı da karar mercii de değilim. Ancak F-35 konusunda ABD Kongresi’ndeki fırsat penceremiz giderek daralıyor.

On buçuk ay sonra ara seçimler var. Yani 4-5 aya seçim havasına girilir.

Trump’ı ve Cumhuriyetçileri ciddi bir hezimet bekliyor.

S-400’ler elden çıkarılsa dahi Türkiye’ye F-35 satışı için Kongre’de kalkması gereken her el, hayati ara seçimler öncesi İsrail baskısından korkacaktır.

Barrack’ın “yıl sonuna kadar çözülecek” cümlesi aslında “yıl sonuna kadar çözülür inşallah” demekti... Ve haklıydı.

Çünkü önümüzdeki yıl Washington’da göz gözü görmeyecek.

TRUMP’A KELEPÇE 2028 VAADİ OLUR

Gavin Newsom... Şu an Kaliforniya Valisi ama bir sene sonra 2028 başlanlık seçimleri için adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakıyorum. Hatta 2023’ten bu yana söylüyorum.

Demokrat Parti anketlerinde ismi en önde. Genç, karizması yerinde... Ve en önemlisi Demokratlar arasında Trump’ın keskin diline de radikal politikalarına da “restine rest” diyebilen nadir isimlerden.

Geçenlerde bir yapay zekâ videosu paylaştı Newsom...

ABD Başkanı Trump, Savaş Bakanı Hegseth ve Trump’ın Başdanışmanı Miller bir kaldırımda elleri ters kelepçelenmiş şekilde oturuyor.

Tutuklanmışlar.

Daha sonra bir polis otosunun arkasına bindirilmiş olarak görüyoruz. Elleri kelepçeli. Başlarına götürüyorlar. Pişmanlık içinde.

Bir sonraki sahnede ise utançla izleyenlerin arasından mahkemeye götürülüyorlar.

Geçenlerde ne demiştim?

Trump seneye kasım ayında Kongre’yi kaybettiği gibi azil süreçleri başlayacaktır.

Bir kehanette daha bulunayım...

2028 seçim propagandasında Demokratların ana vaatlerinden biri Trump ve ekibini yargılamak olacak.

KİM KORSAN

Trump’ın son zamanlarda takıntısı Somali kökenli Amerikalılar.

Söyledikleri yenilir yutulur cinsten değil. Ne bir başkana yakışıyor... Ne de açıkçası insanlığa.

Hele hele Müslüman Kongre Üyesi İlhan Omar’a söylediği “Küçük türbanlı”, “Defolsun gitsin”, “Karı gibi sürekli söyleniyor” laflarını İslamofobi olarak okumak da mümkün.

Ha bir de korsanlık suçlaması yaptı Somalililere Trump. “Tek bildikleri gemilere saldırmak” dedi.

Somali açıklarında korsanlık çok ciddi bir güvenlik meselesi. O kesin.

Ama birkaç gün sonrasında ne oldu?

ABD ordusu Venezuela açıklarındaki bir petrol tankerine çöktü. Tanker İran’a petrol taşıyormuş.

Ne oldu akıbeti?

Tanker, bir ABD limanına götürüldü. İçindeki petrol de ABD’de kalacak.

Şimdi soru şu... Hadi Somalililer korsan da bu ne?

Korsan korsanlığını yapıyor da koskoca devletin yaptığına ne demeli?

KONGRE KULİSİ

Bir süredir Kongre’de ciddi bir rahatsızlık var.

Aslında şöyle geliyordur aklınıza: Meclis Cumhuriyetçilerde, Senato Cumhuriyetçilerde, Beyaz Saray Cumhuriyetçilerde... Demokratlarda kazan kaynıyordur.

*

Trump’ın 11 aydır ülkeyi Beyaz Saray’dan başkanlık kararnameleri ile yürütmesi, Cumhuriyetçi Kongre üyelerini tam baskı altına alması, bazılarına açıktan savaş açması, sözünden çıkanı koltuğuyla tehdit etmesi bardağı taşırmış.

Mesela bir örneği Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene.

Hatırlıyor musunuz bir zamanlar Trump fedaisi olan Greene birkaç hafta önce Epstein belgelerinin yayınlanması için mücadele edince Trump tarafından “düşük zekâlı hain” ilan edilmişti.

Efendim kulise gelelim... Greene, Meclis’i işlevsiz hale getiren Meclis Başkanı Mike Johnson’ı indirmek için oylama kulisi yapıyormuş.

Yeterli imzaya ulaşırsa Kongre’de darbe yapılabilir.

Şimdilik burada dursun...