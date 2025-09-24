Haberin Devamı

80’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası için tüm dünya burada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarını da bizzat yerinde takip

etme fırsatı buluyorum.

Bu sene herkesin bir numaralı gündem maddesi Gazze ve Filistin.

Hemen hemen tüm dünya Türkiye’nin çok uzun süredir hakkı duyurmaya çalıştığı konuda bizimle aynı noktaya gelmiş halde.

Cumhurbaşkanı’nın BM Genel Kurulu zirvesindeki hitabında da, iki devletli çözüm konferansındaki konuşmasında da, Trump’ın sabah akşam izlediği Fox News’deki röportajında da verdiği Filistin mesajları her zamankinden daha netti.

*

Trump ile Beyaz Saray zirvesine bir-iki gün kala yapılan Fox News röportajına özellikle dikkat kesildim.

O soru mutlaka gelecekti... Ve geldi.

“Hamas’ı terör örgütü olarak görüyor musunuz?”

Haberin Devamı

Erdoğan’ın cevabında şunlar yoktu:

-Trump ile görüşeceğiz diye aman bildiğimden şaşayım.

- Soruyu geçiştireyim.

- Tribüne oynayayım.

Neler vardı?

- “20 yıl önce de ‘değil’ dedim şimdi de ‘değil’ diyorum.

“Onları direniş grubu olarak görüyorum.”

*

New York’un en güzel yanı, Washington’a dönüşüdür.

Siz bu satırları okurken ben de o dönüş yolunda olurum.

E biliyorsunuz daha Oval Ofis’teki tarihi zirveyi takip edeceğiz.

Ticari anlaşmalar, F-35’ler, Suriye...

Birçok mesele olacak.

Ama Fox News röportajında gelen o soru yüksek ihtimalle yine gelecek.

Cumhurbaşkanı 20 yıl önce de, 20 gün önce de, bu hafta da verdiği cevabı yine verecek. Asıl soru...

Trump, bu cevap yüzünden günü zehir eder mi?

*

Amerika’da bir deyim vardır.

“Elephant in the room”

Yani odadaki fil.

Herkesin farkında olduğu ama kimsenin dile getirmek istemediği ya da görmezden geldiği durumlar için kullanılır.

Herkes herkesin görüşünü biliyorken...

Trump, cevabı duyunca, yani “odadaki fili” görünce diplomatik duruşu korur mu?

Yine de şu yanından bakmak gerek:

Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki net duruşunu bilen, duyan, gören Trump, bu kadar pozitif bir gündem vaat edip Oval Ofis davetiyesi gönderdiyse odadaki fil de gayet yönetilebilir.

Umudum da beklentim de bu yönde.

NORMALLEŞTİ

Haberin Devamı

TRUMP geçen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Mesaj, “Pam” diye başlıyordu. Yani şu Adalet Bakanı Pam.

Dili öfkeliydi.

Neymiş efendim?

Eski FBI Direktörü Comey, Senatör Schiff, New York Başsavcısı James’e yönelik hâlâ soruşturma açılmamış.

Kim bunlar peki?

Trump’ın bir dönem canını yakmış isimler.

Çabuk ol Pam diyor.

Bunları kim soruşturacaksa o savcıları bul ve ata.

Trump bunu kısa mesaj olarak atacaktı da yanlışlıkla mı sosyal medyadan attı bilemiyorum.

Sonuçta hâlâ silmedi.

Garibim Nixon rakiplerini dinletiyordu diye istifa etmek zorunda kalmıştı.

Artık sosyal medyadan Adalet Bakanı’na “rakiplerimi yargıla” demenin flaş haber olarak raf ömrü anca bir gün.

Ne diyorum hep?

Haberin Devamı

Eski Amerika yok.

Burası Yeni Amerika.

Yeni düzeni okuyamayanlar kaybetmeye mahkûm.

STRATEJİK DERİNLİK

AFGANİSTAN’da sonun başlangıcı, Trump’ın Amerikan askerlerini eve döndüreceğim vaadiydi.

Çekilmenin temelini Trump atmış, son halini Biden vermişti.

Çekilmenin pespayeliği, plansızlığı, ölen 13 Amerikan askeri, 20 yıl yatırım yapılan Afgan devletinin birkaç günde çökmesi, Amerikan uçaklarının tekerlerinden uçarak düşen Afganların dramı hâlâ hafızalarımızda.

Amerikalılar...

Sonunda bitti, bir daha dönmeyiz diye düşünürken...

Trump’ın yeniden başkan olduğunu unuttular sanırım.

Çünkü bizimki tutturmaya başladı “Bagram Üssü’nü bize geri vereceksiniz” diye.

Taliban vermezse n’olurmuş?

Haberin Devamı

Trump diyor ki... “ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLACAK!”

Sen git 2.5 trilyon dolar harca.

20 yıl sonra bin bir emek ülkeden çık.

4 yıl sonra da geri dönebilmek için savaşla tehdit et.

Buna dense dense “stratejik derinlik” denir.

BU OLAY BÜYÜR

BİRKAÇ gündür Washington bu olayla çalkalanıyor.

Tom Homan diye biri var.

Adını bu köşede birkaç kez okumuşsunuzdur.

Trump’ın “Sınır Çarı” kendisi.

Göreve geldiğinden beri kaçak göçmen avlamakla sorumlu.

Efendim bomba iddia şu...

Geçen eylül ayında FBI ajanları işinsanı kılığında bizim Tom’la buluşuyorlar.

Trump seçimi kazanır da bizim Tom hükümete girerse ne koparabiliriz diye buluşuyorlar.

Bizim Tom da bir şeyden habersiz güya “Ben size milyarlarca dolarlık ihaleleri paslarım. O iş bende” minvalinde söz veriyor.

Haberin Devamı

Karşılığında da bir çantada 50 bin dolar alıyor.

Olay kameraya çekiliyor.

Ama Trump yönetimi göreve gelince soruşturma kapattırılıyor.

Trump yönetimi...

“Olmaz öyle şey. Yalan, iftira, karalama kampanyası” diyor.

Diyor demesine ama benden söylemesi...

Bu iş daha çok su kaldırır.

Bakarsınız videosu düşer, yeni kanıtlar çıkar.

Demem o ki...

Bu iş büyür.





ÖZÜR DİLERİM

CHARLIE Kirk’ün ölümü iki eski dostu buluşturdu.

Trump ve Elon...

Hatırlıyor musunuz her hafta bu inişli çıkışlı aşkı konuşurduk.

Kâh o entrika kâh bu skandal derken sonunda ayrılık gelmişti.

Bayağı da pisleşmişti ‘boşanma’ süreci.

Hatırladık mı o lafları?

Yan yana oturup el sıkıştıkları görüntüyü görünce düşünmeden edemedim.

Şey demişler midir?

- Başkanım size sübyancı dediğim için özür dilerim.

- Lafı mı olur Elon’cum. Ben de sana uyuşturucu müptelası dediğim için özür dilerim.