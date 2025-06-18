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Obama 2009’da Nobel Barış Ödülü kazandığından beri defalarca diline doladı.

İlla “Benim olmalı” diyor.

Seçim döneminde “barış” aşağı “barış” yukarı anlatıp durdu.

Hatta yemin töreni konuşmasında nesiller boyu “barış yapıcı” olarak hatırlanmak istiyorum dedi.

Trump’ın egosu, nasıl göründüğü, hakkında ne söylendiği hayatında en önem verdiği şeyler.

Bundan 5, 10, 20 yıl sonra II. Trump Dönemi ne ile hatırlanacak? Asıl mesele bu.

Altıncı aya gireceğiz. Hiçbir yerde barışın b’si yok. Aksine...

Nesillerdir çıkmayan İsrail-İran savaşı onun dönemine nasip oldu.

Demek ki “Ortadoğu’ya barış getirmek” öyle birkaç Arap ülkesine gidip 3-4 trilyon dolar para toplamakla olmuyormuş.

Trump farkında mı bilmiyorum ama...

Binmiş Netanyahu’nun kayığına hem kendini hem de dünyayı bir felakete sürüklemek üzere.

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Amerika’nın bölgede bir düzineden fazla uçak gemisi ve savaş gemisi var. Üstüne bir uçak gemisi ve dört savaş gemisi daha geliyor.

Yüzlerce savaş jeti, ağır bombardıman uçakları, nükleer bomba taşıyabilen denizaltılar, 10 binlerce asker...

Trump’ın “Girin” demesiyle ABD’nin İsrail-İran savaşına girmesi tahmin bile edemeyeceğimiz sonuçlara sebep olacak.

Ben bu satırları yazarken Trump, “herkesin derhal Tahran’dan ayrılmasını” istedi.

Sonra da G7 zirvesini kısa kesip Washington’a döndü.

Kim bilir... Siz bu satırları çarşamba günü okurken belki de ABD, İran’ı bombalıyor olur.

Her gördüğü mikrofona “Sonsuz savaşları bitireceğim” diyen Trump, Afganistan ve Irak’tan bu yana bölgenin gördüğü en büyük savaşa gerçekten girecek mi?

Sayın Başkan...

Nobel böyle kazanılmaz.

Netanyahu’nun gittiği yol yol değil.

Biden zayıf kaldı, sen daha da zayıf.

O çok önem verdiğin mirasına karar verme vakti...

Bush olarak mı hatırlanmak istiyorsun?

Yoksa hayal ettiğin gibi “barış yapıcı” olarak mı?

Çünkü şu an çok fena Bush’a benziyorsun.

FİYASKO GEÇİDİ

BU hafta sonu neredeydim?

Trump’ın onuruna yapılan Washington’daki askeri geçitte tabii ki.

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Ordunun kuruluşunun 250’nci yıldönümü için dendi ama... Aynı gün Trump’ın 79’uncu yaş günü olması hasebiyle biraz “Trump Doğum Günü Partisi” havasında geçti.

Şehre bir giriş hariç her yer kapatılmıştı.

Yoğun arama ve güvenlik önlemlerinin olduğu yere yaklaşık 2 kilometre yürüyerek varabildim.

Trafiğe kapatılmış yolların her yerinde seyyar satıcılar Trump bayrağı, şapkası, tişörtü satıyordu.

Seçim mitingi gibi.

Amerikan bayrağından çok Trump ürünleri tercih edilmiş.

ABD ordusunun 250’nci yaş gününün her görüşten, her kesimden Amerikalıyı çekmesi gerekmez miydi?

Gelelim organizasyona.

Beyaz Saray’ın önündeki bulvar, geçit rotası olarak belirlenmiş.

Protokolün oturduğu sahne önünden geçen askerlerin yürüyüşleri, bedellinin ilk günündeki taze askerleri andırıyordu.

Halk mı?

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Halk her şeyden uzak, boyu 2.5 metreyi geçen tellerin arkasından iki asker göreyim diye uğraştı.

Katılım beklenenin çok altındaydı.

Kala kala bomboş bir alan ve hayal kırıklığına uğramış Trump seçmenleri vardı.

Sanki “Trump beğensin de yeter” diye hazırlanmış ordu.

Ezcümle... İzlediğim, daha doğrusu izleyemediğim şey, hazırlanışıyla, organizasyonuyla, icrasıyla tam anlamıyla Trump’ın doğum günü partisi olmaktan öteye geçememiş bir fiyasko geçidiydi.





İRAN’I VUR MESİHİM

Trump’ın İsrail büyükelçisi öyle bir SMS atmış ki...

Kudüs’teki yağ stokları bitmiş olabilir.

“Efendim” diyor... “Önünüzde büyük bir karar var. Karar için göklerden bir ses gelecek” diyor. Güya Truman’dan beri böyle bir karar verilmemiş. Hani şu Japonya’ya iki tane atom bombası atan Truman. Yağcılık gibi ama sinsi bir mesaj bu. “Mesihsiniz efendim” deyip “İran’ı vur” mesajı.

UNUTULANLAR

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İSRAİL’in İran’a saldırmasıyla...

İki unutulan var.

Biri Zelenski biri Putin.

Zelenski unutulmaktan dertli.

Putin’in ise arayıp da bulamadığıydı.

Trump’ın aklına bir süre gelmezler.

OĞLANLAR ÇALIŞIYOR

TRUMP’ın büyük iki oğlu...

Donald Trump Jr. ve Eric.

Babalarının ismi üzerinden çalışıyorlar da çalışıyorlar.

Şimdi de Trump Mobile adında akıllı telefon üretip satacaklarmış.

Fiyat: $499.

Renk: Tabii ki altın rengi.

Aylık telefon hattı da 47 dolar 45 cent.

Hani Trump 45 ve 47’nci ABD Başkanı ya...

Haklılar.

Şurada birkaç yıl kaldı.

Akarken doldurmak lazım...