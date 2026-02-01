Müzakere bahane hedef rejim

Haberin Devamı

Pandora’nın kutusu açılmış, bölgesel bir “mit” son bulmuştu.

Öyle ya... ABD, İran’ı vurabilmiş; ne bölge cehenneme dönmüş, ne de dünya sona ermişti.

İronik bir şekilde... İran’ın verdiği cevap, hiç cevap vermemesinden daha kötü görünmüş, önceden haber verilen sözde misilleme Trump’ı daha da cesaretlendirmişti.

Ta o zamandan yeni saldırıların kapısını açık bırakmıştı ABD Başkanı.

*

O günden bu yana Trump, Maduro’nun başarılı bir şekilde yatak odasından alınması ile daha da yüreklendi.

Onun için Amerikan ordusunun dünyanın dört bir yanında başaramayacağı hiçbir görev, dize getiremeyeceği hiçbir ülke yok.

İran, Trump için henüz kapatmadığı bir hesap.

“Orta Doğu’ya 3 bin yıl sonra barış getiren” Trump, aynı zamanda “Molla rejimini düşüren ABD Başkanı olarak” da tarihe geçmek istiyor.

Haberin Devamı

Trump’ın “unvan” takıntısını hafife almayın.

Er ya da geç bu emele ulaşmak için her koşulu zorlayacaktır.

*

Bu yılın başındaki İran protestoları Trump’ı da Pentagon’u da gafil avladı.

Venezuela’da “tarihin en başarılı kaçırma operasyonunu” gerçekleştiren ABD’nin tüm dikkati Karayipler’deyken İran’da patlak veren rejim karşıtı ayaklanma için “yolda olan yardımın” hiç gelmeme sebebi buydu.

*

Aradan geçen sürede ABD, İran’a “demokrasi götürmek için” yeterli yığınağını yaptı.

Bu noktada bölge ülkeleri felakete dönüşebilecek senaryoyu engellemek için devrede... Fakat nafile.

Uzlaşmaya avukatınızı götürürsünüz, “emaneti” değil. Trump’ın durumu tam olarak bu.

Maduro’ya verdiği iki seçenek de buydu aslında.

Ne yazmıştım o zamanlar? “Ya kaçarsın, ya vururuz.”

İran’a verilen “müzakere” seçeneği de bundan farksız. “Ya teslim olursun ya da vururuz.”

Bu noktada Trump, İran ile görüşecek bir şey olmadığını düşünüyor: “Ya anlaşma, ya ölüm.”

*

Çarşamba günü “Hadi İran’ı vurdun peki amacın ne?” diye sormuştuk. Yavaş yavaş ortaya çıktı. Trump bu sefer “büyük ödül” için hazırlık yaptırıyor.

Washington’ın istihbarat analizlerine göre İran rejimi “tarihinde hiç olmadığı kadar zayıf.”

Haziran ayından çok daha büyük, çok daha kudretli ve çok daha yıkıcı saldırılar serisinin zaten kör topal ilerlediği düşünülen rejimin tabutundaki son çivi olacağı hesaplanıyor.

Haberin Devamı

Uluslararası alanda “galibiyet serisi” yakaladığını düşünen ve bu coşkuyla kılıcını tüm dünyaya daha da cesurca sallayan Trump, gözünü rejime dikmiş halde.

Eski Başkan Jimmy Carter’ın ABD tarihine kara leke olarak geçen Kartal Pençesi Operasyonu’nu sık sık ağzına dolayan, Carter durumuna düşmek istemeyen Trump’ın hata şansı yok.

Dedik ya Trump, şu an kaybedeceğini asla düşünmüyor.

Ama bugün, ama yarın...

Müzakere hiçbir zaman gerçek hedef olmadı.

Hedef, rejimin ta kendisi.



ÜZMEME GARANTİLİ FED BAŞKANI



MALUMUNUZ... Fed Başkanı Powell’dan çok çekti Trump.



Faizleri düşür diyor düşürmüyor. Düşürüyor, bu sefer de istediği kadar düşürmüyor.

Hakaret ediyor... Oralı değil.









Haberin Devamı

En son cezai soruşturma açtı ama faizler yine sabit.

*

Trump’ın imdadına “görev süresi” denen şey yetişti. Powell mayısta gideceği için yeni Fed adayını fellik fellik arıyordu Başkan.

Sonunda buldu.

Ekonomide hız tutkunu, faiz düşmanı, büyüme sevdalısı Kevin Warsh imdada yetişti.

*

Trump’ın duyurusundaki şu cümle her şeyi anlatmıyor mu?..

“Kevin sizi asla üzmeyecek.”

Bir ipucu... Oradaki “sizi” kelimesini “beni” diye de okuyabilirsiniz.

Yalnız bir de küçük hatırlatma... Powell’ı kim başkanlığa aday göstermişti? Bildiniz... Trump’ın ta kendisi.

Bekleyip görelim. Bakalım Kevin, Başkan’ı üzecek mi üzmeyecek mi?

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR



BU ara ülkemizde de Amerika’da da altın aşağı altın yukarı, gümüş geliyor gümüş gidiyor muhabbetleri herkesin dilinde.

Haberin Devamı

Üzerine türlü türlü senaryolar yazılıyor. Dünya düzeni yıkılıp yeni dünya düzeni falan kuruluyor.









Altın ve gümüşteki “kara cuma”dan sonra fiyatlar düştü diye endişe edenler olmuş.

Şimdi tam bir düz adam yorumuyla size bir ışık tutayım... Bizde daha 3 yıl Başkan Trump’ken hiç endişe etmeyin.

Yatırım tavsiyesi değildir.



DOSTA KORKU DÜŞMANA GÜVEN



AMERİKA’dayken öyle şeyler gördüm ki...

Şaka ile gerçek arasındaki bağ bazen kopabiliyor.

Bu olay da tam olarak öyle.









ABD’nin Siber Savunma Ajansı’nın başındaki kişi, Madhu Gottumukkala, devletin hassas belgelerini ChatGPT’ye yükleyip akıl danışmış.

Evet, evet... Ülkeyi siber saldırılardan korumakla sorumlu isim de çareyi ChatGPT’de arıyormuş.

Haberin Devamı

Dosta korku, düşmana güven resmen...

*

Bu haber size kendinizi iyi hissettirmiş de olabilir.

Ama siz siz olun... “Koskoca Amerika’nın Siber Savunma Ajansı Direktörü ChatGPT’ye hassas belgeler yüklediyse” diye aman diyeyim aynısını evde denemeyim.

Ne olur ne olmaz.



TÜRKİYE’YE GELİN BELEDİYECİLİK ÖĞRENİN



SEVGİLİ okuyucular...

Bu yazıda biraz içimi dökmek istiyorum.

Hatırladınız mı buralara fena kar yağdı demiştik?

Siz bu satırları okurken üzerinden tam bir hafta geçmiş olacak.

Bu bir hafta içinde tek bir kar tanesi daha yağmamasına rağmen koskoca Amerika’nın başkentinde hâlâ kaldırımlar yürünmez halde, hâlâ birçok yol karla kaplı, hâlâ belediye işini yapmamış durumda.

Hatta vatandaşlar da uyarıldı. Herkes kendi kapısının önündeki karı küremezse para cezası kesilecek diye.

Pes, pes, pes.

Artık şuna eminim... Bizim belediyelere fazla yükleniyorsunuz. Bilesiniz.

Amerikalı belediye başkanları acil Türkiye’ye gidip ders almalı.