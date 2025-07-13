Makul ol devlet olamazsın

Haberin Devamı

Televizyonu açtığımda PKK terör örgütünün silah bırakma görüntüleri vardı.

Ülkenin tarihini değiştirmek için bir şans.

Bir başlangıç.

Bir yandan da aklımda ABD’nin ortaya çıkardığı, dallanıp budaklandırdığı, tam teçhizatlı bir terör ordusu haline getirdiği YPG/SDG vardı.

Birçok kişinin aklı da bir şeye takılıyordu:

PKK bırakıyor da... SDG ne olacak?

Birkaç saat sonra ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack’a aklımdakileri sorma imkanım olacaktı.

Ben de sordum...

BİR: “Suriye’de federal yönetim olmaz. Tek Suriye, tek bayrak, tek ordu” dediniz.

İKİ: Öte yandan Şara’ya “SDG’yi koru” şartı koydunuz.

ÜÇ: Bir de üstüne Pentagon seneye SDG’ye 130 milyon dolar ayırdı.

Eğer tek ordu diyorsanız... SDG’den silahları toplayıp örgütü lağvedecek misiniz?

Haberin Devamı

Barrack güldü.

“Soru çok iyi ama çok tehlikeli” dedi.

Sonra da espriyi patlattı:

“Sorunun bazı kısımları beni aşar. Başkan Trump’ı arayayım ona sor.”

Ben sözümü aldım Sayın Büyükelçi.

Bana Trump’la bir telefon borcunuz var.

Neyse konuya dönelim...

Barrack öyle şeyler dedi ki...

Aynı gün içinde ikinci kez tarih yazılıyordu.

- “SDG, YPG’dir; YPG de PKK’dır.”

- “SDG’ye borçluyuz.”

- “Ama bu borç bağımsız devlet kurma borcu değil.”

- “Suriye’ye güvenli entegrasyon borcu.”

- “Kürtlerin ayrı ordusu olamaz.”

- “Vakit anlaşma vakti.”

- “Anlaşma olmazsa size sonsuza kadar dadılık yapamayız.”

- “Makul olun.”

- “Makul olmazsanız yolumuza bakarız.”

Amerika’ya geleli 5 seneyi geçecek.

Pentagon odalarında...

Dışişleri masalarında...

Beyaz Saray koridorlarında önce “YPG’nin PKK olduğunu” sonralarında da “SDG’nin YPG olduğunu” kanıtlamaya, itiraf ettirmeye çalışmakla saçları ağarttım.

Israrla, hırsla, gözümün içine baka baka “SDG, PKK değildir” derlerdi hep.

Barrack çıktı tak tak konuştu.

Ayrı ordu da yok, devlet de yok.

Makul olmazsanız size sonsuza kadar kredi de yok.

Şimdi...

SDG’nin elindeki silahlar bir açıklamayla toplandı mı? Hayır.

Haberin Devamı

SDG bir gecede bitirildi mi? Hayır.

Ama olan şu:

- Türkiye’nin 10 yıllık haklı mücadelesi karşılık buldu.

- Terör devleti reddedildi.

- Sonsuz kredileri olmadığı suratlarına çarpıldı.

- “Sizi DEAŞ’a karşı kullandık ama değeriniz bu kadar” denildi.

Evet, SDG hâlâ sahada.

Silahları hâlâ ellerinde.

Ve evet... Barrack’ın söylediklerine temkinli yaklaşmakta fayda var.

Ama bir şeyi unutmamak lazım:

Bu laf durduk yere edilmedi.

Türkiye dedirtti.

Yıllar süren diplomasiyle, istihbaratla, kararlılıkla...

Bugün “Devlet olamazsın, ordu olamazsın, makul ol” deniliyorsa bu Ankara’nın iradesiyle, ordumuzun kahramanlığıyla oldu.

Buraya kadar getiren o irade...

Buradan sonrasını da getirir.

Haberin Devamı

Barrack baktınız yan mı çizdi?

Onu da ilk bu köşede okursunuz.

ORTALIK TOZ DUMAN

GEÇEN okumuştunuz...

Trump “Epstein belgelerini açacağım” dedi.

Adalet Bakanı Bondi “Epstein’in müşteri listesi masamda” dedi.

Sonra da FBI çıkıp “ortada liste falan yok” deyiverdi.

O günden beri ortalık toz duman.

Trumpçılar isyanlarda.

“Kandırıldık” diyen de var “İhanete uğradık” diyen de.

Bakmayın...

İçerisi de karışmış.

FBI kazan kaldırmış.

FBI Direktörü Patel ve Yardımcısı Bongino, “Ya Bondi gider ya biz” diye rest çekmiş.

Trump’ın başı fena sıkıştı.

Hem “Epstein’in müşterisi” suçlaması yapıştı, hem sözünden dönmüş oldu, hem tabanını hüsrana uğrattı, hem de hükümeti karıştı.

Haberin Devamı

Bu gidişle pedofili Epstein’in hayaleti Trump’ın peşini daha bırakmaz.

YA DAHA FAZLA İNSAN ÖLSEYDİ

TEKSAS’ta korkunç bir sel felaketi oldu.

Bir gece başlayan sel, 128 kişiyi öldürdü.

150 kişi hâlâ kayıp. Akıl almaz bir trajedi.

Trump geçen gün bölgeye gitti.

“Bin yılda bir olacak sel” dedi. “İyi iş çıkardık” dedi.

Halbuki insanlara uyarı zamanında gitmemişti.

Felaket sonrası müdahale yetersiz kalmıştı.

Yönetim olaya “Ya daha fazla insan ölseydi” diye yaklaştı.

Biden’ı, California Valisi Newsom’ı doğal afetlerde yerden yere vuran Trump...

İlk sınavında kendisi de pek dosta güven düşmana korku vermedi.

YAKINDAN İZLEDİĞİM KONU ORTALIK fena karışık...

Her şey üst üste geliyor ama bu kadar olayın arasında yakından izlediğim bir dedikodu var.

Haberin Devamı

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell istifa edebilir deniyor.

Trump sabah akşam zorbalıyor, hakaret ediyor, “GİT ARTIK” diye bas bas bağırıyor.

Powell pes eder mi? Göreceğiz.

Ha... Etse de etmese de şu “kurumların bağımsızlığı” meselesini bir ara derinlemesine konuşacağız.



