 Lütfen bir şans daha

Haberin Devamı

Bu cümleyi geçtiğimiz gün sarfeden kişi Başkan Yardımcısı JD Vance. Bir miting sırasında ağzından döküldü bu yalvarma hali. “Bize birkaç yıl daha verin” diye devam etti.

*

Birkaç gün sonra da “Roma bir günde fethedilmedi” diye fiyakalı bir sözle seçmeni geri döndürmeye çalıştı.

- tamam da... Seçmen sorar adama: Roma’yı yakan ben miyim?

- Dizel tarihi rekora koştu.

- Benzin el yakıyor.

- Ev kredisi faizleri dayanılmaz seviyelere geldi.

- Markete giren yüzlerce dolar bırakmadan çıkamıyor.

- ABD hâlâ biri doğrudan biri dolaylı iki savaşın pençesinde.

*

Şimdi şöyle bir baktığımızda bu seçimin zaten gittiği belli de... “Lütfen bize birkaç yıl daha verin” demek sizce de çaresizce oturup yaşanacakları beklemek değil mi?

Hatırlıyor musunuz geçen haftaki yazıda “Trump seçimlerin kaybedileceğini biliyor ve çoktan saldı” demiştim.

Haberin Devamı

Bu “yenilmiş” havası hemen hemen herkese iyice yerleşmiş durumda.

*

Bunlar yetmedi mi... Bir örnek daha vereyim. Geçen ay gemiyi terk eden (eski) Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt...

O da geçen gün Fox News’e çıkıp seçmenden oy isterken şöyle dedi:

“Mükemmeli isterken iyi yapılan şeyleri yok saymayın. Başkan Trump son iki yılda ülkemiz ve halkımız için çok fazla iyi şey yaptı.”

Mesela bu açıklama size “anketler iyi gidiyor ama yine de oy verin” havası mı veriyor yoksa “iktidar elden gidiyor” paniği mi seziyorsunuz?

*

Ezcümle... Ben Trump’ın da, Vance’in de, eski yeni tüm kurmayların da anketlerin ne kadar kötü gittiğini bildiğini görüyorum.

Bir buçuk yılda yapılan/yapılmayan her şeye baktığımızda seçime 40 gün kala bu iş buradan dönmeyecek gibi duruyor.

Tarihte hangi seçmen “n’olur bir şans daha” çabalarına kulak astı bilemem ama Amerikalılar pek de acımayacak gibi.

TRUMP MI KOLTUK MU

Bildiğiniz gibi size uzun süredir anlattığım basit bir denklem var...

Trump’ın desteği = koltuk.

Trump size destek veriyorsa, aynı partiden rakibiniz yerine sizi işaret ediyorsa yüzde 99 siz kazanıyorsunuz.

Haberin Devamı

Bu da ne demek? Trump’a asla karşı çıkmamak kazandırıyor demek.

Maria Elvira Salazar

*

Yalnız bu hafta yaşanan iki olay Trump politikalarıyla aynı noktada görünmenin ne kadar zarar verici olduğunu göstermeye başladı.

1-Trump’ın ağır anti-göçmen politikalarına amansız destek veren Temsilciler Meclisi Vekili Maria Elvira Salazar, Florida’da anketler çok kötü gitmeye başlayınca Beyaz Saray önünde seçim kampanyası videosu çekip Trump ve göçmen politikalarını eleştirdi.

2-Alabama Senatörü Katie Britt, uzun zamandır Trump’ın gümrük vergisi politikalarını destekliyordu. Ortaya çıktı ki Senatör Britt, kamera önünde “yaşasın gümrük vergisi” diyorken gizliden Trump’a “benim eyaletime muafiyet gösterin lütfen” diye yalvarıyormuş.

*

Haberin Devamı

Siyasettir deyip geçmeyin. Dışarıda “ölümüne Trump ve politikaları” diyenler iş kendi koltuklarına gelince ne kadar yanlış olduğunu başından beri biliyorlarmış demek...

Katie Britt

F-35 FIKRASI

“F-35 teknolojisini Ruslar çalar” diye bizim 10 yıldır başımızın etini yiyorlardı.

“F-35 teknolojisini Çinliler çalar” diye de Suudi Arabistan’ı darlayıp duruyorlardı.

Şimdi sıkı durun...

F-35’in parçaları Avustralya’dan ABD’ye gemi ile sevk edilirken gemi “bilinmeyen sebeple” Hong Kong’a kırmış. Hong Kong’da da F-35’in parçaları sırra kadem basmış.

Fıkra gibi ama gerçek.

Artık parçalar hangi Çin, hangi Rus, hangi Kuzey Kore tesisinde bilemiyoruz ama gerçekten de “duy da inanma” tarzı bir olay.

Haberin Devamı

ÇİN KORKUSU

Çarşamba günü Çin Devlet Başkanı Şi, Washington’a inecek.

Trump, önüne kırmızı halılar serilecek Şi’yi Beyaz Saray’da beklemeyecek. Doğrudan, bizzat kendisi havaalanında karşılayacak.

Bu sene Çin’e gittiğinde Trump, Şi’nin yardımcısı tarafından karşılanmıştı. Mütekabiliyet falan dinlemeyecek yani.

Bunu başka hiçbir lidere de yapmadı. İngiliz Kralı Charles dahil...

*

Trump, Şi ziyareti için fena heyecanlanırken Şi’nin gelişini heyecanla değil korkuyla bekleyenler de var... Kim mi? Otomobil üreticileri.

*

ABD’nin en büyük otomotiv temsilcileri Trump’a bir mektup yazdı. Sebep? Son zamanlarda çıkan “Trump, Şi’ye taviz olarak Çin otomobillerinin ithalatını serbest bırakacak” haberleri.

Haberin Devamı

Haberler Amerikan devlerine buz kestirdi. Herkes tir tir titriyor “acaba gerçek mi” diye.

Şöyle diyor mektup...

- Çinli otomobil üreticilerinin ABD içinde araç satmasını veya üretmesini sağlamak için kapıyı sıkıca kapalı tutan politikaları sürdürmenizi rica ediyoruz.

- Bu, istihdam yaratmaz.

- Aksine, ABD’de nesiller boyu yatırım yapan üreticilerden işleri alıp Çin devletine ait ve devlet tarafından işletilen şirketlere kaydırır.

- Otomobil üreticileri, bayiler ve tedarikçilerle birlikte durduğunuz ve net bir mesaj gönderdiğiniz için teşekkür ederiz

*

Gördüğünüz gibi korku dağları aşmış. Çinlilerle rekabet etmemek için Trump’a yalvarmak zorundalar.

Bu da sanki “rekabetin” nereye geldiğini açıkça gösteriyor gibi.

Donald Trump - Şi Cinping

TRUMP’IN EN AİLE DOSTU BAKANI

Trump’ın kabinesinde en fantastik önerileri bulan, en aile dostu isim açık ara Tarım Bakanı Brooke Rollins.

Yumurta fiyatları uçtuğunda “arka bahçenizde tavuk yetiştirin” diyen oydu.

Market masrafları arşa çıktığında “1 parça tavuk, 1 tane brokoli, 1 tane lavaş ekmeği hepi topu 3 dolar tutar” diyen oydu.

Şimdi de “450 gram kıymaya 6 buçuk dolar ödemek o kadar da kötü değil” dedi.

Ve bunu et fiyatlarını düşürmek için yurt dışından ithal et lisansı çıkardıkları bir dönemde dedi.

Ne dedim ama... En fantastik açıklamalar gerçekten de Tarım Bakanı Rollins’ten geliyor.

Brooke Rollins