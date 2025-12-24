Konuşana değil konuşturana bak

Haberin Devamı

Trump’ın yakın golf arkadaşı, sağlam neocon, Senato’nun babalarından Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Anıtkabir’de ortaya çıkıvermişti.

Ankara’ya görüşmeler için gelen Graham, mesajını buradan veriyordu.

*

Dedi ki Graham...

- Türk müttefiklerimizle birlikte, Türkiye’nin, İsrail’in ve buradaki hepimizin barış içinde yaşayabileceği bir yol bulmak için çalışıyorum.

- Türkiye, bu bölgede büyük bir aktör ve Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli bir müttefikidir.

- Elbette farklılıklarımız var, ancak Türkiye masaya çok şey getiriyor.

Burada ilk cümleye dikkat.









Türkiye ve İsrail barış içinde yaşayabilir mi bunun yolunu bulmaya çalışan kişi Güney Carolinalı bir Senatör.

*

Bizim Güney Carolinalı bu hafta İsrail’deydi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile birebir görüştü.

Bazen bizim halktan sitem duyuyorum. “Yahu bir Senatör... Yahu bir vekil... Ne önemi var bunların. Aman sen de...” tarzı.

Çünkü Başkan’a yakın, Başkan’ın dinlediği, Senato’da yasa koyup yasa kaldırma gücü olan Senatör emin olun bir bakandan daha kudretli bu sistemde.

*

Ne diyorduk... Graham, Netanyahu ile görüşmeden çıktıktan sonra açtı ağzını yumdu gözünü.

Önce F-35 meselemize taktı.

- Suudi Arabistan’a satılmasına tamamım.

- Türkiye’ye satılması kesinlikle hata olur.

- İsrail’in bölgede askeri üstünlüğünü koruması lazım.

Allah Allah...

*

Sonra Gazze’de Mehmetçik olacak mı olmayacak mı o konuya geçti.

- Türkiye’nin Gazze istikrar gücünün parçası olabileceği fikri, İsrail’i temelden sarsar.

- Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamaları kabul edilebilir sınırların çok ötesinde.

- Türkiye’nin Gazze’de sahada yer alması, İsrail’deki dostlarımız açısından çok büyük bir sorun yaratır.

*

Şimdi bu mesajları çok iyi kavramak lazım.

Boşu boşuna söylenmiş şeyler değil. Söyletilmiş şeyler.

Netanyahu her iki konuda da doğrudan açıklama yapmamış, yapamamıştı.

Yerine konuşturduğu kişi ise bir ABD Senatörü. Hele hele F-35 konusunda doğrudan söz sahibi olacak bir Senatör.

*

Graham bu açıklamaları yaptıktan 24 saat sonra aynı Netanyahu yanına Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderlerini alıp Türkiye’ye meydan okudu.

- Topraklarımız üzerinde imparatorluklarını yeniden kurabileceklerini hayal edenlere sesleniyorum..

- Unutun bunu. Olmayacak.

- İşbirliğimiz, kendimizi savunma kapasitemizi daha da güçlendiriyor.

*

Bitmedi...

Netanyahu bu lafları ederken eş zamanlı olarak Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın Suriye’deydi.

Fidan, Şam’a entegre olmamak için direnen SDG/PKK’nın İsrail ile eşgüdümlü hareket ettiğini söyledi.

*

Netanyahu açık açık bir sonraki mücadele sırasının Türkiye ile olduğunu düşünüyor.

Bunun için hem Washington’da hem de bölgede yandaşlarını toparlıyor.

Bu noktada Netanyahu’nun ipini tutmasını beklediğimiz, Ankara’nın önemini kavramasını beklediğimiz isim ise Trump.

Peki... Bilin bakalım gelecek hafta bu yıl toplamda 5’inci kez Trump’ı gör-

meye kim geliyor?



ERİYORUM ANLASANA

Zaman zaman size anketler sunarak ülkedeki gidişatı şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışıyorum.

Geçen gün Gallup, Trump’ın güvenoyu oranlarını paylaştı.

Şöyle söyleyeyim... Tablo epey bir karanlık.

*

Trump’ın performansını onaylayanlar yüzde 36, onaylamayanlar yüzde 59.

Genç nüfus, yani 18-34 yaş arası, Trump’ın güvenoyu sadece yüzde 25. Korkunç bir rakam.

En iyi performansı 55 yaş üstünde... O da yüzde 43.

*

Trump, kadınlar arasında hiç popüler değil. Erkeklerden yüzde 42 onay alan Trump, kadınlarda sadece yüzde 30’da.

Beyazlarda destek yüzde 46’ya çıkıyor ama beyaz olmayan nüfusta destek resmen çökmüş: Yüzde 21.

Yılda 50 bin doların altında kazananlar, yani en düşük gelirli nüfusta da yüzde 66 gibi dev bir memnuniyetsizlik var.

*

Kasım ayındaki ara seçimler için alarm zilleri öyle böyle çalmıyor.

Aşk-ı Memnu’da Bihter’in meşhur sahnesi vardı... “Ölüyorum, anlasana” diye.

Trump’ın güvenoyu da resmen “eriyorum, anlasana” diye feryat ediyor.



GRÖNLAND VALİSİ



Özlemiştiniz biliyorum... Grönland meselesi gündeme ışık hızıyla geri döndü.

Şöyle bir şey olmuş. Louisiana Valisi Jeff Landry, Trump’ı aramış. Demiş ki... Ben bu Grönland işini çözerim. Görevi bana verin.

Evet... Vali Louisiana eyaletinde her işi halletmiş, bir de Grönland kusur kalmış. Trump’ı da ikna edince birden Özel Grönland Temsilcisi oluvermiş.

*

Şaka gibi zamanlardan geçiyoruz gerçekten. Hep mecazi olarak söylerdik ama bu sefer Trump resmen Grönland’a vali atamış oldu.

Merak ediyorum... Acaba Danimarka, bu “Grönland valisine” giriş izni verecek mi?



AŞK ADAMINA SIFIR BMW



FBI Direktörü Patel, nam-ı diğer Aşk Adamı, bu köşenin müdavimlerinden olmaya başladı.

Hatırlayın... Sevgilisinin konserine 60 milyon dolarlık devlet uçağıyla uçtuğu, oradan sevgilisinin evine geçtiği iddiası. Efendime söyleyeyim sevgilisine özel SWAT koruma ekibi görevlendirdiği iddiası derken kazan kaynamaya devam ediyor.

*

Şimdiki iddia ise şu: FBI’ın makam aracını beğenmeyen Patel, bir filo sıfır BMW X5 araç aldırmış. Bunun devlete masrafı da 1 milyon doları geçiyormuş.









Hatta iddia demeyelim artık çünkü FBI sözcüsü olayı doğruladı.

Patel güya bir de yeni uçak istiyormuş ama onun masrafı 100 milyon doları bulunca şimdilik rafa kalkmış.

*

Patel mi hızlı koşuyor yoksa FBI’ın içinde bu işlerden ciddi rahatsız olup bilgileri sızdıranlar mı var bilemem...

Ama isminin bu işlerle fazla geçtiğini söyleyeyim. Benden demesi.