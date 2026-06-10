 Kendi savaşının esiri oldu

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Pazar günü bu köşede Trump için “Hem Carter hem Obama olmayı başarmak üzere” demiştik.

Aynı gün içinde İran, İsrail’in Lübnan’a saldırısına cevaben İsrail’e bir düzineye yakın

balistik füze fırlattı.

Bir anda kendimizi mart ayında buluverdik. Canlı yayının bir köşesinde İran’dan ateşlenen füzeler, diğer köşesinde füzeleri bekleyen İsrail şehirleri görüntüleri...

*

İşin “komik” yanı da Trump’ın daha birkaç gün öncesinde ateşkes ihlallerini hafife alıp “dünyanın o bölgesinde ateşkes demek, daha yumuşak vurmak demektir” diye olan biteni pek önemsememesiydi.

Bu sefer farklıydı...

Trump’ın o dalgaya aldığı saldırılar; Kuveyt, Bahreyn, BAE gibi

ülkelere yapılmıştı.

Ateşkesten bu yana tam 2 aydır fırsat bekleyen Netanyahu ve kabinesi için fırsat bu fırsattı.

*

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Tam o anda Trump birkaç medya kuruluşuna telefon üzerinden

SMS ile ulaştı.

- Şimdi Netanyahu’yu arıyorum ve karşı saldırı başlatmamasını söylüyorum.

- İran ile anlaşmaya çok yakınız. Her şeyin mahvolmasını istemiyorum.

- İsrail saldırdı. İran saldırdı. Herkes eğlendi. Şimdi herkes dursun.

*

Güler misiniz ağlar mısınız?

Venezuela fatihi Trump, İran’daki rejimi de bir günde indirme hevesiyle çıktığı bu savaşın 4’üncü ayında “sakin olalım” diyerek tarafları itidale davet etmeye başladı.

Aslında tarih kitapları bir gün bu savaşı yazacaksa en çarpıcı anlarından biri pazar günüydü.

Fatih olmak için çıktığı yolda Carter olmamak adına Obama olma niyetiyle “savaşmayın” diye seslenen bir başkan...

*

“Eh iyi bari Trump İsrail saldırısına izin vermeyecek” diye uyumaya hazırlanırken İsrail’in Tahran, Tebriz, İsfahan ve birkaç bölgeye daha yaptığı saldırılara ne demek lazım?

Trump’ın sözüne artık İsrail’de bile itibar mı edilmiyor yoksa Trump tüm dünyayı alaya mı alıyor?

*

Pazartesi günü tüm gün “bakalım Trump’ın hikâyesi ne olacak” diye merak ederken tahmin ettiğiniz gibi Axios’a anlatmış.

Güya Trump, Netanyahu’ya net bir şekilde “Vurma” dememiş

ama “sınırlı saldırı” yapılmasını sağlamış.

*

Trump...

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1-İran asla nükleer silaha sahip olmayacak.

2-Zenginleştirilmiş uranyumun hal çaresine bakılacak.

Bu iki maddeyi anlaşmaya sokup zafer ilan ederek çıksa şükredecek.

Bakın geldiğimiz noktayı size şöyle özetleyeyim...

Trump, kendi başlattığı savaşın

esiri olmuş halde.

Yeniden başlamak için siyasi sermayesi de finansal sermayesi de yok.

Vurarak bir yere varamayacağını gördü. Anlaşarak en azından zararını toplayıp işi bitirme derdinde.

İNTİKAM 2.0

TRUMP’ın başkanlıktan düşmesi sonrasında 2021-2024 yılları arasında Trump’ın da ailesinin de başı yargı dertlerinden kurtulmamıştı.

Trump’ın evi basıldı, yatak odasına girildi, aylarca mahkemelerde süründü, hüküm bile giydi ama tüm bunlar Trump’ı yeniden Oval Ofis’e taşıdı.

*

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Trump ise başkanlığa döndükten sonra intikam duygusuyla hareket etti suçlamalarına maruz kaldı.

Gözüne kestirdiği isimlerin üzerine soruşturmalar ve iddianameler ile gitti ama çok zayıf ve etkisiz kaldığı kesin.

*

Trump, başkanlığının yarısına yaklaşırken dillere “Proje 2029” diye bir şey düşmeye başladı.

Yani... 2029’da Trump gittikten sonra defterleri yeniden açma işi.

Hatta 2029’a gitmeyelim... Kasımdaki ara seçimlerde Kongre çoğunluğu Demokratlara geçerse Trump’ı azletmeye çalışacaklarını geçen seneden beri hem yazdım hem anlattım.

*

Bunu önce Trump itiraf etmişti...

Şimdi de Adalet Bakanı Todd Blanche, 2029’dan sonra Demokratların yine Trump’ı ve ailesini yargı yoluyla hedef alabileceğini duyurdu.

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Ve bunu engellemek için bazı önlemler alacağını da söyledi.

Demokratların kafasında önümüzdeki yıldan itibaren “İntikam 2.0” fikri dolaşacak.

Benden söylemesi...

HUNTER’IN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

HUNTER Biden’ı siz de en az Amerikalılar kadar iyi biliyorsunuz.

Biden’ın oğlu Hunter’ın adı hangi skandala karışmadı ki?

*

Uyuşturucu, eskortlarla seks partileri, yabancı şirketlerle şaibeli anlaşmaları, kayıp laptopu, vergi kaçakçılığı, silah işleri...

Adam resmen skandal fabrikasıydı. Bir dönem Biden ailesinin utanç kaynağı olarak biliniyordu.

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Gel gelelim bu haftaya...

Hunter, sosyal medya platformu X’e giriş yaptı ve siteye adım attığı andan itibaren resmen ülke çapında fenomen oldu.

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Hem de fazlasıyla olumlu manada.

Kendiyle dalga geçiyor. Geçmişini gizlemek yerine üzerine üzerine gidiyor. MAGA’cıları sağlı sollu tokatlıyor. Bir de hepsini ciddi bir karizmayla yapıyor.

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Bakın mesela milletin acayip hoşuna giden

bir örnek...

Bir MAGA’cı diyor ki: “Beyaz Saray’da bulunan kokain poşeti senindi.”

Hunter ne dese beğenirsiniz... “Kesinlikle benim değildi. Ben uyuşturucumu asla bir yerde unutmam.”

Hatırlıyorum da...

O kokain poşeti bulunduğunda ülke çalkalanmıştı. Şimdi Hunter’ın bu sivri zekâ yanıtları milleti

kendine hayran ediyor.

*

Hunter’ın itibar bir anda tavan yapınca “Hunter 2028 başkan adayı olsun” kampanyası bile başladı.

Hatta Trump’a soruldu geçen gün. Trump “Başarılı olabilir” bile dedi.

*

İş nereye gider bilmem ama Hunter cidden bu aralar X’te takip etmesi en eğlenceli kişi.

Kaçırmayın.

Hunter Biden