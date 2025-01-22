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Hele şu 20 Ocak gelsin görürsünüz diyenler...

20 Ocak’ı bekleyin diyenler...

Gözünüz aydın.

Ailenizin Başkanı Trump geri döndü.

E peki bizi neler bekliyor? Anlatayım...

Mesela Trump bir sabah kalkacak, telefonu eline alacak, kafaya taktığı bir ülkeye ya da konuya saracak... SON DAKİKA yazacak tüm dünya kanalları.

Mesela Trump gece yarısı bir şey diyecek, ortalık yerinden oynayacak... FLAŞ geçecek tüm haber ajansları.

Mesela bir basın toplantısı düzenleyecek. Belki bambaşka bir ülkeyi ilhak etmek istediğini duyuracak. Belki bir savaşı bitirecek. Belki de bir savaş başlatacak. Belki 10 tane farklı konuda gündemi sil baştan yazacak.

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“Yok artık, abartıyorsun Yunus”

Peki buyurun... Trump pazartesi gecesi Oval Ofis’e dönüş yaptı. Daha Bismillah demeden başladı konuşmaya:

“Gazze’de ateşkes sürer mi sürmez mi bilemem. Benim savaşım değil” dedi.

“Grönland’ı isterim de isterim. Danimarka bize vermeli” dedi.

“Putin ile görüşeceğim” dedi.

Meksika’yı işgal edebileceğini söyledi.

“TikTok’un yüzde 50’si bizim olmalı yoksa basarım yasağı” dedi.

Kim Jong-Un’a çattı.

Çin, Kanada ve Meksika’ya ek yüzde 25 gümrük vergisi duyurdu.

Ve bunların hepsi yarım saat içinde oldu.

Ahali...

Sıkı tutunun. Kemerleri bağlayın.

Başlıyoruz.

LAİKLİK ELDEN GİDİYOR İRTİCA GELİYOR

Amerika’da devletin dini yoktur.

Bu en temel ilkelerden biridir.

İyi de bi’ başkanlık yemin törenine bakıyorsun...

Seçilen başkan güne kilisede başlıyor, duasını ediyor.

Kongre’de bir Evanjelist rahip çıkıyor... Bir Protestan.

Bir Katolik çıkıyor... Bir siyahi.

Dua üstüne dua ediyorlar.

Başkan, İncil’e el basarak yemin ediyor. Sonra yine bir dua.

Çok soruluyor... E peki Yunus:

Hiç mi tek laf eden yok? Yok.

Hiç mi laiklik elden gidiyor diyen yok? Yok.

Hiç mi irtica hortluyor diyen yok? Yok.

Darısı başımıza.

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BİR ÇUVAL İNCİR

Bu köşenin haftalardır müdavimi Elon Musk...

Neler diyordum:

Devlet içinde oligarşi oluşturuyor.

Başka ülkelerin iç işlerine karışarak dış güçlük oynuyor.

Aşırı sağcı, ırkçı, İslam düşmanı partilere ve isimlere destek veriyor.

Ha bir de Washington dedikodusu vermiştim: Bazı dostları Trump’a ulaşıp “bu Musk ile arana mesafe koy” diyor.

Saatli bomba Musk yemin törenlerindeydi. Geçit töreninin yapıldığı spor salonunda üzerinde ABD Başkanlık forsu bulunan kürsüye geldi ve... Herkesin ağzını açık bırakan, sosyal medyayı yıkıp geçen, yok artık dedirten o hareketi yaptı.

Basbayağı Nazi selamıydı bu.

“Sieg Heil” demekti...

“Heil Hitler” demekti...

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Nasıl da coşkuyla vurdu elini göğsüne. Nasıl da gururla salladı kolunu havaya. Hitler mezarından çıkıp gelse kıskanırdı.

O derece...

Sayın Başkan...

Bak bu Musk senin başını yakacak.

Bir çuval inciri berbat edecek.

Yol yakınken şu dostlarını dinlesen mi?

DUVARDAKİ RESİM

Orgeneral Mark Milley...

2019 yılında Trump tarafından Genelkurmay Başkanı yapılmıştı.

Zaman içinde o kadar ters düştüler, kavga ettiler ki...

Trump göreve geldiğinde Milley’nin yargılanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Hatta Biden, 2023’te görevi bırakan Milley’e “geçmiş eylemlerinin tamamı” için giderayak başkanlık affı çıkarmak zorunda kaldı.

Bu generalin birkaç hafta önce Pentagon’da tablosu asılmıştı. Tıpkı geçmişte görev yapmış tüm Genelkurmay Başkanları gibi.

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Ama pazartesi günü Pentagon’da tarihte ilk kez bir olay yaşandı.

Trump’ın yemin ettiği sıralarda bu tablo ışık hızıyla duvardan indirildi.

Ne diyordu Cengiz Kurtoğlu...

Ne güzel de duruyor resmin duvarda / Sanki bana gel diyor çok uzaklarda / Soruyorum seni ben bütün kuşlara / Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin.

MELANIA ŞAPKASI GELDİ

Trump’ın eşi Melania’nın yemin törenindeki şapkası pek bi’ konuşuldu.

First Lady’nin kafasından tek bir saniye çıkmadı ama... Herkesin ağzındaydı.

Trump’ın ilk döneminde her giydiği, her taktığı olay olan Melania’nın şapkası yakında bizim çarşı pazar esnafına ilham olur mu?

Tabelaları görür gibiyim: “MELANIA ŞAPKASI GELDİ”

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HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KURUMLAR FALAN...

Biden geçen ay oğlu Hunter’ın 2014-2024 arası işlediği bütün suçları affetmişti.

Hadi dedik oğlu... Baba yüreği... Şurada az bir ömrü kalmış. Giderayak bulmuş yetkiyi kullanıyor.

E yetmedi. Başkanlığı devretmesine dakikalar kala bu sefer de iki biraderi, kız kardeşi ve hepsinin eşlerine de af çıkardı.

Yok mu oradan bize hukukun üstünlüğü, kurumlar falan döktürecek bir akademisyen?

“Onlarda asla olmaz diyecek” bir uzman? Hiç mi yok?