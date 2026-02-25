Kayıp aranıyor

Haberin Devamı

Biz ise küreselcileri devletimizden söküp atacağız. Savaş çığırtkanlarını ve küreselcileri devletimizden temizleyeceğiz.”

*

Merak etmeyin... Siyasete atıldığım yok.

Bu benim seçim manifestom da değil.

Bu, Trump’ın 2024 yılındaki seçim kampanyasından sadece bir kesit.

*

Zamanında Trump bu naraları atarken ben “Yahu inanmayın. Bizim Trump bu. Ne kavgası küreselcilerle. Trump’ın kendisi milyarder elit. Seçim propagandası bunlar” diyordum...

O zaman bu gerçekleri duymak istemeyenler ise “Trump düşmanı Demokrat” diye kızıyordu.

Bugün İran savaşı adım adım gelirken bu sefer de “Trumpçı” yaftasını yapıştırıveriyorlar.

*

Pazar günü ne yazmıştım?

Amerikan siyasetini okurken duyguları ve gerçekleri ayırmak son derece mühim.

Hele hele Amerikan siyasetinin gidişatıyla küresel gelişmeleri okumak istiyorsanız Türkiye’de tuttuğunuz takım, desteklediğiniz parti, hayran olduğunuz liderler gibi alışkanlıklardan kurtulmak şart oğlu şart.

*

Haberin Devamı

Trump’ın daha 1.5 sene önceki videolarını gören Amerikalı Trump seçmeni de “bu adam nerede” diye yana yakıla “küreselci düşmanı Trump’ı” arıyor.

Tehdit ettiler diyen mi ararsın şantajla yola getirdiler diyen mi...

İsrail’i sorumlu tutan da var derin devleti de...

Kesin olan şu ki bu yazının başında o lafları eden Trump 13 ay içinde İran’ı vurdu, Maduro ve eşini kaçırıp Venezuela’ya çöktü, Grönland’ı işgal için pazarlık yapıyor ve küresel piyasaların üzerinden silindir gibi geçti.

Şimdi de İran’ı bir yıl içinde ikinci kez vurmak için son 20 yıldır görülmeyen yığılmayı burnumuzun dibine yaptı.

*

Ben bu noktada sormak istiyorum...

Kandırılanlar... Siz kendinizi biliyorsunuz. Bir adım öne çıkın.





TARİHİN EN PAHALI TUVALET MOLASI

DÜNYANIN en pahalı uçak gemisi USS Gerald R. Ford, alelacele okyanusu aşıp geliyordu.

Elektromanyetik fırlatma sistemi, lazer savunma, hayalet uçaklar, nükleer reaktör... Her şey var.

Tek eksik: Çalışan tuvaletler. Askerler illallah etmiş.

Haberin Devamı

Öyle ki hacetini rahat rahat gideremeyen genç denizciler Wall Street Journal’a sitem bile etmiş.

*

Üniversitedeyken İstanbul-Denizli arası otobüsle çok gittim geldim.

Gecenin bir yarısı bir de sabaha karşı verilen o molalar, içilen çay, bir de çorba hâlâ burnumda tüter.

*

Ford’unki de o hesap... İran’la savaş beklerken Girit’te demir attılar.

Komutan mikrofonla seslenmiş midir acaba?

“Asker... Beni rahatta dinleyin. Girit dinlenme tesislerine girmiş bulunmaktayız.

Uçak gemimiz 2 günlük yemek, çay, sigara ve tuvalet molası verecektir.

Gemimizden inerken değerli eşyalarınızı yanınıza almayı unutmayınız, tuvalet ihtiyacınızı gidermeyi ihmal etmeyiniz, savaşımız uzun...

Haberin Devamı

Mola bitiminde gemimiz tam saatinde hareket edecektir.”

E bu bildiğin tarihin en pahalı tuvalet molası...





Girit Adası’na demirleyen 13 milyar dolarlık Gerald R. Ford, dünyanın en pahalı uçak gemisi.

KONGRE SAPIĞI

ACAYİP bir taciz skandalı patladı Kongre’de.

Olay şu...

Teksaslı Cumhuriyetçi Vekil Tony Gonzales’in yanında çalışan evli danışmanı Regina Santos-Aviles’e attığı iddia edilen uygunsuz mesajlar ortaya çıktı.

*

Gecenin bir saati Vekil Gonzales, danışmanına “Bana seksi bir fotoğraf yolla” diyor.

Belli ki olayın şokunda olan danışman “Hayatım son zamanlarda Meksika dizisi gibi. Emin ol seksi bir fotoğrafımı görmek istemezsin” diyor.

Bastıran Vekil, “Evet istiyorum. Acele et” deyince danışman “Bu bir test mi? Hayır kendi fotoğraflarımı çekmekten hoşlanmıyorum” dese de vekil ısrarlı mesajlarına devam ediyor.

Haberin Devamı

Hatta danışmanına “Hangi pozisyonu en çok seviyorsun” gibi tacizlerle devam ediyor.

Tony Gonzales

*

İşin daha da trajik tarafını anlatayım...

Birbirine bağlı mıdır ortaya çıkar ama danışman geçen sene kendini yakarak intihar ediyor.

Trump’ın yeniden seçilmesi için desteklediği Gonzales için Cumhuriyetçi vekillerden “istifa” çağrıları giderek artıyor.

Gonzales burada siyasi kariyerini toparlayamaz gibi duruyor.

Asıl önemli olan ise hesap sorulup sorulmayacağı...

Regina Santos-Aviles

TRUMP İNCİLİ

SON zamanlarda Trump’a fena fanlayan ünlü rapçi Nicki Minaj, Başkan’dan bir hediye almış.

Hediyeye bakınca Trump kitap hediye etti sandım.

Kitap olmasına kitap ama “Kutsal Kitap”

Haberin Devamı

Yalnız İncil’in tam ortasında kocaman bir Trump imzası var.

Bir de tepede “Özel Trump imzalı baskısı” yazıyor.

Hani şu Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncilleri gibi bu da Trump İncili mi acaba?

Nicki Minaj

KARTELLER ÜZERİNE

GEÇEN gün Meksika’da bir kartel liderinin öldürülmesi, üzerine kartel üyelerinin kargaşa çıkarması, bir de Cüneyt Özdemir’in tatili sırasında otelinde mahsur kalması akabinde ülkemizde bayağı bir ilgi oluştu.

Peki ya burada?

ABD’de gündemin üst sıralarını bile zorlayamadı.

Bu uyuşturucu baronunun ABD istihbaratıyla öldürülmesine rağmen.

Peki neden?

*

Bu karteller de, sözde ünlü liderleri de, bunların zaman zaman öldürülmesi de resmen rutine dönmüş halde.

Yalnız benim diyeceğim

şey şu...

Bir ara esrara karşı büyük mücadele vardı.

80’lerde Reagan “crack cocaine” denilen uyuşturucuya savaş açmıştı.

90’larda Sam Amca, kokainin üzerine gitmişti.

Şimdilerde de fentanil.

*

Karteller gidiyor, karteller geliyor.

O baron öldürülüyor, yerine başka biri geçiyor.

Geçen gün kaldırılan baronun da bunlardan farkı yok.

Amerika kıtasında acaba mesele isimler değil de artık düzenin koparılamaz çarklarından biri haline gelmiş sistem mi?

Peki yozlaşmış, zayıf Latin Amerika ülkeleri en çok kimin işine geliyor?

Bu iki soruyu cevaplayın, işin iç yüzünü anlamış olacaksınız.

El Mencho