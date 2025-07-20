İsrail’in Şara planı

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6 aydan kısa sürede üçüncü kez Beyaz Saray’a davetle onurlandırılıyordu Netanyahu.

Yemekler yenmiş, soru faslına geçilmişti.

Suriye sorusu geldi.

Netanyahu soğuk bir cevap verdi.

Trump’ın bir kapı açtığını söyledi.

Şara ile doğrudan görüşüp görüşmediği sorusuna sessiz kaldı.

Trump, Şara övgüleri sıraladı...

- Beni çok etkiledi.

- Çetin bir geçmişi var.

- Zor bir bölgede yaşıyor.

- Suriye’ye bir şans verdim.

-Başarılı olmasını istiyorum.

Netanyahu öylece dinledi...

Nasıl dinlemesin?

Başından beri Şara’ya karşıydı.

***

Hatta hatırladınız mı...

Nisan ayında Trump, Netanyahu’ya “makul ol” uyarısı yapmıştı.

O fırça, Netanyahu’nun Türkiye ve Suriye şikâyetlerineydi.

***

Netanyahu, Şara’yı Trump’ın gözünde bitirmek istiyor.

Peki nasıl?

Suriye’de azınlıklara ve iç karmaşaya oynayarak.

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Geçen gün İsrail, BM Güvenlik Konseyi’nde kartını açık etti.

“Alevilere, Kürtlere, Dürzilere katliamlar var” dedi.

“Daha ne kadar göz yumulacak” diye de kışkırttı.

***

ABD hâlâ Şara konusunda emin.

Fakat bir iki şey dikkatimi çekti.

Beyaz Saray “Başkan hâlâ Şara’yı destekliyor mu” sorusuna “Suriye’nin refaha ulaşma yolunu destekliyor” dedi. Şara özne dışı bırakıldı...

Dışişleri, “Şara liderliği eline almalı” dedi. “Liderlik yapamıyor” mesajı mı çözemedim.

***

Görünen o ki...

İsrail, Suriye’yi kurcalamaya devam edecek.

Mezhepler, kabileler, etnik köken...

Ne bulursa kaşıyacak.

Amaç Şara’yı “yönetemiyor” göstermek.

Ve Trump’a “yönetmedi” dedirtebilmek.

Mesele bu...

ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRMAK

Trump, Epstein olayında halkın gözünde “kahraman” konumundan “sanık” pozisyonuna düşmüş halde.

***

“Konuyu kapatın” dedikçe...

“Ölmüş gitmiş adam” diye küçümsedikçe Epstein olayı giderek harlanıyor.

***

Bu haftanın bombası Wall Street Journal’ın iddiası oldu.

Deniyor ki Trump, Epstein’in 50’nci yaş günü için müstehcen bir mektup yollamış.

Çıplak bir kadın çizmiş, kasık bölgesine de “Donald” yazarak imza atmış.

Şöyle de bitirmiş...

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“Her gün müthiş bir sır olsun”

***

Trump deliye döndü.

Gazeteye de sahibine de ateş püskürüyor.

O ateş püskürdükçe yangın daha da büyüyor.

***

Bir de iftira davası açtı...

On MİLYAR dolar istiyor.

Evet milyar.

Yanlış yazmadım.

Mahkemede görüşecekmiş.

***

Daha başkanlığın ilk 6 ayında Trump “ben pedofili değilim” diye kendini paralıyor.

Beyaz Saray’da kriz hali mevcut.

OHAL var OHAL...

***

Bir yönetim bir olayı nasıl yönetemez...

Nasıl eline yüzüne bulaştırır?

Aha böyle.





BU KONGRE KİMİN KONGRESİ

Temsilciler Meclisi’nde bir oylama vardı.

Vekil Marjorie Taylor-Greene, İsrail’in hava savunma sistemi için ABD’nin ödediği paradan 500 milyon dolar kesilmesini önerdi.

Bakın tamamı değil, sadece 500 milyon.

Sebebini de açıkladı...

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- Her yıl İsrail’e 3.8 milyar dolar veriyoruz.

- Geçen yıl ilave 8.7 milyar daha gönderdik.

- İsrail’de herkesin sağlık sigortası var. Bizde yok.

- İsrail’de üniversite eğitimi bedava. Bizde değil.

- ABD’nin bir de 37 trilyon dolar borcu var.

Sonuç neydi biliyor musunuz?

422 hayır, 6 evet

Sadece soruyorum...

Bu Kongre kimin Kongre’si?

DÜNYANIN EN PAHALI KONSERİ

GEÇENLERDE öyle bir şey oldu ki...

Trajik mi, “oh olsun” mu siz karar verin.

Olay, Coldplay isimli grubun konserinde geçiyor.

Herkes eğlenirken konser alanındaki dev ekrana bir çift getiriliyor.

Hanımefendi, beyefendinin kollarında.

Aradaki aşk birbirlerine sıkı sıkıya sarılmalarından belli.

Ama o da ne...

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Dev ekrana yansıtıldıkları anda bir panik...

Biri yere yatıyor, biri sırtını dönüyor.

Bir dakika bir dakika...

Yoksa bunlar yasak aşk mı yaşıyor?

Aynen öyle...

Hatta olay daha da alengirli.

Dev ekranda görünen beyefendi, Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron.

Kollarındaki hanımefendi de İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot.

Byron evli ve çocuklu.

Cabot’un da sevgilisi var.

İkisi de fena ifşa yani anlayacağınız.

Byron’un serveti için 70 milyon dolar diyen de var 100’lerce milyon dolar da.

Yani demem o ki...

Byron, iş aşkını konsere götüreyim derken dünyanın en pahalı konser biletini aldığından hiç haberi yoktu.

NOT: CEO Andry Byron, hem koltuğundan oldu, hem de 30 milyon pound boşanma tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya kaldı.

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HAYIRLI İŞLER

Amerika mı Türkiye’nin büyük hali, Türkiye mi Amerika’nın küçük hali onu bilmiyorum...

Ama birçok benzerliğimiz var.

Biliyorsunuz bizde sahte Atatürk tiplemeleri taklit yapıp milyonlarca lira parayı götürüyorlar.

Ee... Amerika durur mu?

Hemen kopya...

Bob Dibuono diye bir adam var.

Doğum günlerine, partilere, düğünlere, özel etkinliklere katılıp Trump taklidi yapıyor.

Arabasından tut takım elbisesine...

Şapkası, dansı, hareketleri...

Aynı Trump.

İyi para da götürüyor.

Ne diyelim...

Hayırlı işler.