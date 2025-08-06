İsrail’i sevmeyen ölsün mü yani

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- İsrail’i eleştirenin ülkeden sınır dışı edildiğini...

- İsrail’i eleştirenin Kongre tasarısıyla Yahudi düşmanı ilan edildiğini...

- Üniversite rektörlerinin istifa ettirildiğini ve daha birçok radikalliği gördüm ama...

Emin olun böylesini ne gördünüz ne duydunuz.

*

Amerika’da FEMA diye bir kuruluş var.

Kuruluşun amacı hortumda, selde, yangında, heyelanda yani tüm felaketlerde Amerikalılara yardım etmek.

Arama kurtarma, para yardımı, eyaletlere destek...

Aklınıza ne gelirse.

Yardımın dini, dili, ırkı, siyasi görüşü olur mu?

Olurmuş.

*

Sıkı durun...

FEMA geçen gün şehirlere ve eyaletlere bir bildirge yolladı.

İçinde şöyle bir bölüm var.

- İsrail şirketleriyle veya İsrail’de iş yapan şirketlerle ticari ilişki kurmayı reddeden...

- Ticari ilişkileri kesen...

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- Ticari ilişkileri sınırlayan şehirlere ve eyaletlere yardım mardım yok.

*

Olaya bakın.

Devlet diyor ki...

İsrail ile ticaret yapmayı reddederseniz...

Yangın çıksa, seller aksa, kıyamet kopsa bir kuruş yardım alamazsınız.

Bu düzenlemeye “İsrail’i sevmeyen ölsün” adı veriyorum.

“Önce Amerika” diye oyları toplayan Trump da çok fena “Önce İsrail” olmuş halde.

*

Olay çığ gibi büyüdü.

Tepki üstüne tepki.

En çok da kendi tabanından.

Beyaz Saray hemen vitesi geriye taktı.

“O bölümü düzenlemeden çıkardık” dediler ama...

FEMA hâlâ “ayrımcılık yapana vermeyiz” diye uyardı.

Öyleyse ben de düzenlemenin yeni adını koyuyorum:

İsrail’i sevmeyen gitsin köşede sessizce ölsün.





BAŞKENT İSRAİL’E TAŞINSIN

Bu çağrımla Amerikan Kongre üyeleri, valiler, askerler ve bilumum bürokrata fena bir amme hizmeti yapacağım.

Amerika’nın başkenti İsrail’e taşınsın.

Nereden mi geldi aklıma?

Geçen hafta Kongre yaz tatiline çıktı.

Tabii Kongre üyeleri de seçmenin dertlerini dinlemek için seçim bölgelerine gitti.

Mesela Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson.

Kudüs’e gidip Ağlama Duvarı önünde İsrail için dua etti.

Sonra Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlerde radikal Siyonistlerin yanında aldı soluğu.

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Mesela Arkansas Valisi Sarah Huckabee.

O da Ağlama Duvarı’nda İsrail için dua etti.

Mesela Kongre Üyesi Randy Fine.

O da Ağlama Duvarı’nda İsrail için dua edenler arasındaydı.

Asker geri kalır mı?

CENTCOM Komutanı Erik Kurilla da Ağlama Duvarı’nda dua seansındaydı.

Daha kimler kimler...

Temsilciler Meclisi Vekilleri Michael McCaul, Nathaniel Moran, Michael Cloud ve Claudia Tenney de İsrail’de.

Başkent İsrail’de olsun.

Bu kadar masrafa, vakit kaybına gerek kalmaz.

Herkes seçim bölgesinde yaşar gider.

Mike Johnson

ELALEME REZİL OLUYORUZ

Biliyorsunuz Trump çok müşkül durumdaydı.

Anlattığına göre kendisi külüstür başkanlık uçağı Air Force One’a binerken Arap şeyhleri lüks, şıkır şıkır uçakları çekiyor diye Katar’dan hediye Boeing

jumbo jet almıştı.

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Daha onun rüzgârı yeni atlatılmışken şimdi de başka bir derdi olduğu ortaya çıktı.

*

Efendim Trump’ın Beyaz Saray’daki baloları, partileri, resepsiyonları sönük geçiyormuş.

Diyor ki...

“İnsanlar yağmur çamurda şip şip çadırlara giriyor. Kadınlar süslenip gelmiş saçları o biçim. İçeri girene kadar mahvoluyorlar.”

Elaleme rezil oluyormuş.

*

Çözüm?

Beyaz Saray’ın doğusunu yıkalım...

9000 metrekarelik yepyeni bir bölüm olarak renove edelim.

İçinde 650 kişilik balo salonu da olsun.

200 milyon dolarlık maliyeti de zengin iş insanlarına ödetelim.

“Beyaz Saray’ı, Trump Tower yapacak bu” diyenlere gülüyorduk hani?

EVSİZ, MUTSUZ, ÇOCUKSUZ

Vay, vay, vay...

Demet (Akalın) ablam yeni bir şarkı yazman gerekecek.

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Çünkü artık evli, mutlu, çocuklu pek yok.

30 yaşında evi ve evliliği olmayan bir toplumda yaşıyoruz.

*

Bu köşede önce Amerika’da ilk ev sahibi olma yaşının 40’lara merdiven dayadığını...

Sonra da doğum oranlarının tarihin en düşük seviyesi 1.6’ya düştüğünü söylemiştim.

*

Karşıma bir çarpıcı istatistik daha çıktı.

ABD’de 30 yaşında

hem evlenmiş hem de

ev sahibi olanların oranı...

- 1950’de yüzde 50’nin üstünde.

- 2025’te sadece yüzde 12.

*

Tekrar ediyorum...

Ya içinde bulunduğumuz düzen değişmek zorunda ya da bizden sonraki nesiller olağanüstü sosyolojik kırılmaları birebir yaşayacak.

Çünkü bu devran böyle gitmez.



