Hepsi Hollywood rüyası mıydı

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Hollywood’un yanı başında 10 binlerce dönüm arazi yanarken...

Milyonlarca dolarlık malikaneler canlı yayında küle dönerken...

Ünlüler televizyonlarda hıçkıra hıçkıra ağlarken...

O Hollywood filmlerinden aşina olduğumuz havalı itfaiyeciler, dumanların arasından kahramanca çıkarak yangınları söndürmedi, söndüremedi. Daha ilk günden Los Angeles İtfaiyesi şunları dedi:

- Yeterli itfaiyecimiz yok.

- Yangını söndürecek su yok.

- Bütçemiz yok.

- Böyle yangın görmedik.

- Biz aynı anda bir, hadi bilemedin iki yangınla başa çıkabiliriz.

Belediye Başkanı Karen Bass’a bakıyorsun... Ortalıkta yok. Gana’da devlet başkanının yemin töreninde fink atıyor.

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E bu eyaletin valisi nerede kardeşim?

Vali Gavin Newsom da işin siyasetinde. Daha ilk günlerde başladı Joe Biden övmeye. Biden aşağı, Biden yukarı.

Yangın brifingi veriyor... Biden’a teşekkür ediyor.

Yanmış bölgelere gidiyor... Biden’a minnettarız diyor.

- Su nerede Sayın Vali? Yok.

- İtfaiyenin bütçesi nerede Sayın Vali? Yok.

- Bu yangınlar sabotaj mı Sayın Vali? Yok.

Hadi diyelim şehir ve eyalet etkisiz, çaresiz kaldı. ABD Başkanı Biden n’aptı?

Ortalık tam anlamıyla yangın yeri. Yüz binler panikte. Evler yanıyor, insanlar kaçışıyor, tam bir kaos yani. Biden, yangın brifingine gitti ve insanların yüreğine su serpecek o cümleyi kurdu: “İyi haber şu ki... Bugün büyük büyükbaba oldum.”

Pes, pes, pes.

Ezcümle...

Havalı itfaiyeciler de...

Dünyayı kurtaran Amerikalı siyasetçiler de...

Amerikalıları asla yarı yolda bırakmayan devlet de...

Hepsi bir Hollywood rüyasından ibaretmiş.

YANGININ KAZANANI

Yangın sürecinin kazananı Donald Trump’tır. İlk günden işi siyasete çevirdi.

Basiretsiz Belediye Başkanı’na da vurdumduymaz Vali’ye de verdi veriştirdi.

Eksiklikleri ön plana çıkardı. Beceriksizliklerini yüzlerine vurdu.

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İnsanlara yeniden “Gel 20 Ocak gel” dedirtmeyi başardı.

Allah kriz anında kimseyi Trump’ın eline düşürmesin.

GÜNAH ÇIKARMIŞ HİSSEDİYOR

Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg. Facebook’un, Instagram’ın, WhatsApp’ın patronu.

Geçenlerde sağcıların pek bir sevdiği programa katıldı. Başladı günah çıkarmaya...

Zuckerberg, pandemi zamanında Biden hükümetinin istemediği yazıları, resimleri, videoları silmiş. Yani anlayacağınız Biden tak diye emretmiş, Zuckerberg şak diye yapmış.

Geçen hafta Elon Musk’ı yazmıştım. Musk’ın, sahip olduğu X platformu ile başka ülkelerin iç siyasetini nasıl İslam düşmanı ve aşırı sağcı motiflerle dizayn etmeye çalıştığını vurgulamıştım.

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Şimdi de Zuckerberg, elindeki sosyal medya gücüyle COVID-19 aşılarıyla ilgili bir tarafın görüşlerini hiç sorgulamadan bastırdığını rahat rahat anlatıyor.

Peki neden?

Birkaç gün önce Zuckerberg, Trump ile görüştü. Görüştükten sonra şirket içindeki liberal politikaları çöpe attığını duyurdu.

Trump’ın yemin töreni için 1 milyon dolar bağışladı.

E tabi bir de sağcıların programında günah çıkardı.

Yani Zuckerberg diyor ki...

Ağam da sensin, paşam da. Var mı silinecek gönderi? Var mı manipüle edilecek konu?

Emrinizdeyim...

Facebook’ta nasıl deniyordu: “Mark Günah Çıkarmış Hissediyor”

40 MİLYONLUK FİLM

Trump’ın başkanlığa seçilmesiyle hizaya gelen milyarderlerden bahsederken Amazon’un sahibi Jeff Bezos’u anmadan geçmek olmaz.

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250 milyar dolara yakın serveti var Bezos’un. ABD’nin en etkili medya organlarından Washington Post gazetesinin de sahibi.

Hatırlayalım... Seçimlerden önce geleneksel olarak Demokrat adayları desteklediğini açıklayan gazete, bu yıl tarafsız kalacağını ilan etmişti.

Şahsen “Trump geliyor herhalde” dememe sebep olan işaretlerden biriydi bu.

Bezos bu sonuçta... “Kaybeden At Kamala” bahsine girmedi.

Dengeleri tilki gibi takip eden Bezos, Trump’ın yemin törenine 1 milyon dolar bağış da yaptı.

Yetmedi... Şimdi de First Lady Melania Trump’ı paraya boğacak. First Lady’nin hayatı film oluyor.

E durur mu bizim Bezos. “Gel” demiş... Benim dijital platformumda yayınlayalım. Bir de üzerine 40 milyon dolar vereyim.

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Bu 40 milyon doların tamamen filmin değeri ve Bezos’un platformuna getireceği gelirden ötürü olduğu konusunda benim hiçbir şüphem yok.

Ya sizin?

GÖREV TAMAM

Bu hafta Biden’ın son haftası. Biden görevi bıraktığında, Ekim 2023’te Gazze’de başlayan katliam çoktan 15’inci ayını geçmiş olacak.

Bu aralar yine “Gazze’de ateşkesin eli kulağında” haberleri geliyor. Kim bilir... Bu yazı yayımlandığında Biden çoktan kameralar karşısına geçmiş, ateşkesi gururla duyuruyor bile olabilir.

Şu unutulmasın: Biden, görevini başarıyla tamamladı. Tarih önünde bu katliamın da soykırımın da ortağı oldu.

Giderayak duyuracağı bir ateşkes, tarih kitaplarını değiştirmeyecek.