Hani Epstein listesi başkan

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Pedofili Epstein’in reşit olmayan kızları ağına düşürüp zengin işinsanlarıı, siyasetçiler ve devlet başkanlarına peşkeş çekmesinden bahsediyorum.

Güya 2019’da kendini asarak hapiste intihar etmişti.

Buna inanmayanların sayısı, inananlardan kat be kat fazla.

O kadar çok soru var ki kafamızda...

- Müşterileri kimdi?

- Hangi istihbarat örgütleri müdahil oldu?

- Kimlere şantaj yapıldı?

- Pedofililer dünyayı mı yönetiyor?

- Epstein kendini astı mı yoksa susturuldu mu?

Trump geçen sene söz vermişti.

Göreve geldiği gibi Epstein’in “müşteri listesi”ni açıklayacaktı.

Birkaç ay önce Trump’ın Adalet Bakanı Pam Bondi, “Epstein’in müşteri listesi şu an masamda” demişti.

Sonunda gerçekler ortaya çıkacaktı...

Ya da biz çok saftık.

Geçen gün Adalet Bakanlığı ve FBI, açıklama yaptı: “Epstein’in müşteri listesi olduğuna dair kanıt bulamadık.”

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Ha bir de FBI diyor ki Epstein gerçekten kendini asmış.

Bir dakika bir dakika...

Bugünkü FBI Direktörü Kash Patel daha iki yıl önce ne demişti: “Listedeki isimler yüzünden bu liste gizleniyor.”

Peki dört yıl önce Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance ne demişti: “Dünyadaki en zengin ve en güçlü insanlarının bu adamla bağlantılı olduğunu öğrendiğimizi hatırlıyor musunuz? Sonra o adam hapiste gizemli bir şekilde öldü. Şimdi artık bunu hiç konuşmuyoruz.”

Biz hatırlıyoruz...

Peki ya Vance?

Trump tabanına ne demeli?

Yıllarca Demokratların meşhur listeyi gizlediğini, güçlü dostlarını koruduklarını, bunun kocaman bir komplo olduğunu bas bas bağırdılar.

Bütün pisliği açığa çıkaracak...

Tüm bilinmeyenleri ortaya dökecek...

Derin devleti ve pedofili sapıkları karşısına alacak kişinin Trump olduğunu söyleyip durmuşlardı.

Bakmayın...

Türkiye’de de çoktu bu tipler.

Sosyal medyada okuduklarını 40 yıllık uzmanmış gibi ölümüne savunuyorlardı.

Biz Amerika’ya dönelim...

Fena kıyamet koptu şu birkaç gündür.

Trump’ın tabanında iç savaş var.

E ne yapsınlar?

Yıllardır söylediklerinden sonra tükürdüklerini yalamak zorunda kaldılar.

İnsan içine çıkacak halleri yok.

Sahi...

Trump yönetiminin iddia ettiği gibi bu Epstein denen adamın ne bir müşteri kaydı ne de ortada kanıt var...

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E o zaman bu adam niye kendini astı?

Baksana FBI’ın elinde hiçbir şey yokmuş.

Tam “Niyazi” durumu desene!

Benim aklım çok fena Elon Musk’ın geçen ayki iddiasına gitti.

Ne demişti?

“Trump, Epstein dosyalarında yer alıyor. Bu dosyaların hâlâ kamuoyuna açıklanmamış olmasının asıl nedeni bu.”

Tarihin belki de en büyük pedofili ve şantaj skandalı ortadayken...

Büyük sözler verilmişken...

Trump yönetiminin “Ne bakıyorsunuz kardeşim? Dağılın” diye konuyu kapatmasına ne demeli?

Suçlu kim, suçsuz kim, işbirlikçi kim, üstünü örten kim?

At izi it izine karışmış halde.

Ve artık gerçek belki de asla öğrenilemeyecek.





MUSK BÜYÜK ZAR ATTI

MUSK sonunda Amerika Partisi’ni kurdu.

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Anayasaya göre başkan da başkan yardımcısı da olamıyor Musk.

E peki niye parti kurdu o zaman?

Çünkü Trump gibi birine 300 milyon dolar para gömsen de her dediğini yaptıramıyorsun.

Peki izleyeceği yol ne olacak Musk’ın?

Bu sefer 2026 Kongre seçimlerine para gömecek.

Eğer Meclis’te 10 kadar sandalye, Senato’da da 2-3 koltuk kapabilirse...

İşte o zaman seyreyleyin gümbürtüyü.

Trump’ın iktidarını çatırdatır.

Neden mi?

Çünkü Trump’ın Meclis’te de Senato’da da çoğunluğu çok zayıf.

Musk eğer bu dediğimi becerebilirse 2027-2029 arası Amerikan siyasetini yönetir.

Benden söylemesi.

Büyük zar attı.

Bakalım büyük gelecek mi...

FIKRA GİBİSİN HAYAT

BAYAT bir şaka gibisin hayat. Tatsız bir fıkra gibi...

Niye mi?

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Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım suçuyla aranan, hakkında tutuklama kararı olan Netanyahu geçen gün yine Beyaz Saray’daydı.

Beynelmilel firari Netanyahu, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermiş.

Nobel Komitesi’ne yazdığı mektubu hediye etti.

Bu da yaşansın da...

Bari gelecek nesiller dünyanın ne derece gerçeklikten koptuğunu, “değerler” dayatmasının nasıl bir palavra olduğunu iyice görsün.

YA YALANDI YA DA YANILDIN

MALUM... Trump hâlâ Ukrayna-Rusya savaşını bitiremedi.

Bitirmek bir yana... Son açıklamasında “Ukrayna’ya daha fazla silah göndereceğim” dedi.

Yıllarca Biden’a vurmuştu silah gönderiyor diye.

Seçim meydanlarında bas bas bağırıp “Bu Biden çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını Ukrayna’ya silah olarak gönderiyor” diye diye seçim kazanmıştı.

E ne oldu şimdi?

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Ya seçim zamanı söylenenler bile bile yalandı.

Ya da o işin öyle kolay olmadığını gördün.

Yani yanıldın.