Hafife alıyoruz

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Hele hele mesele Türkiye ile İsrail’in bölgesel konularda kafa kafaya geldiği sırada, çoğu kişi tarafından “İsrail’in sözünden çıkmaz” denilen bir ABD Başkanı’nın Türkiye ile tam uyumlu bir politika izlemesi ise...

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Geçtiğimiz hafta Trump’ın başkanlığının tam bir buçuk yılı doldu.

Bu bir buçuk yılda İsrail ile ilk önce Suriye’de karşı karşıya geldik. Türkiye’nin desteklediği Şara’yı “terörist” olarak gören ve Trump ile ilişki kurmasını ne pahasına olursa olsun engellemeye çalışan İsrail ilk kaybı burada yaşamıştı.









“Erdoğan istediği için görüşüyorum” diyen Trump, Şara ile ilk temasından bu yana o çizgiden hiç şaşmadı.

Yaptırımları kaldırdı, Şara yönetimine destek verdi ve o günden beri bu politikasını hiç değiştirmedi.

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Yine Suriye sahasında İsrail’in oynadığı at YPG/PKK’ydı. 10 yıldan uzun bir süredir Türkiye’nin en büyük milli güvenlik meselelerinden biri olan bu sorun da Trump’ın “güçlü Suriye devleti” politikasına verdiği yardımla bertaraf edildi.

Hatırlayın... O zamanlar çıkıp “Davut koridoru kurulacak” diyen sözde uzmanlar bugün hala Suriye yorumu yapmaya devam ediyorlar.

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Bir de Trump ile ilgili artık herkesçe bilinen “dengesizlik” unsurunun Türkiye’ye karşı henüz yaşanmamış olması da bana göre bir hayli hafife alınıyor.

Örneğin geçen sene Netanyahu’ya Türkiye ve Suriye meselelerinde “makul ol” diyen Trump’ın F-35 satışı meselesinde “ikinci makul ol vakasını” yaratması sürpriz değil.

“Sürpriz değil” dediğime bakmayın.

Sabahtan öğlene, öğlenden akşama fikir ve tavır değiştirebilen ABD’nin görmüş olduğu en tahmin edilemeyen adamın bir buçuk yıldan fazla süredir hiç sapmadan Türkiye politikasında olumsuz manada değişikliğe gitmemesi nasıl “aman nazar değmesin” diye takip edilmiyor anlam veremiyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile kişisel ilişkisinin meyveleri tek tek toplanıyor.

“Kimse benim F-35’leri kime satıp satmayacağımı söyleyemez” çıkışı bir “makul ol” kadar önemlidir. Benim hafızam yetmiyor ancak bir İsrail Başbakanı Amerikan kanallarına çıkıp “Türkiye’ye F-35 satmayın” diye yorulmuşken, İsrail’in tüm lobileri aktif baskı yapıyorken, medya çarkları çalıştırılıyorken şu çıkışın değeri yok mudur?

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Bir sürü ülke yıllardır parasını lobilere dökerken yanından bile geçilemeyen bu “dostane” söylemin önemini umarım hiç mumla aramak zorunda kalmayız.

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Şu son bir buçuk yıldır Trump’ın hoş sözlerini eylemlerle de tamamlayacak mı diye takip ettik mi? Ettik.

Bizzat bunu Oval Ofis’e kadar taşıdım mı? Taşıdım.

Yıllardır sana, bana, bize dert olan meseleleri bir bir çözdüğümüzde karşılığını aldık mı? Aldık.

Geriye kaldı CAATSA ve F-35. Sonuna kadar bunları da takip edeceğiz ancak... Asıl tarafımızda olması gereken şey, Trump’ın bu zamana kadar taviz vermediği “harbi” ilişkisi olacak.



TAM DA BÖYLE BİLİRDİK



Hatırlarsınız birkaç hafta önce Senatör Graham hayatını kaybetmişti.









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O zaman bu köşede size Graham’in ne denli azılı İsrail yanlısı olduğunu ve savaşın her türlüsüne bayıldığını anlatmıştım.

Geçenlerde Graham’in daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı.

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Tarih... Birkaç ay öncesi. Daha savaşın başı. Graham zevkten uçuyor. Etrafındakilere şöyle diyor: “Şu olaya bir bakın neler başardık. Neredeyse ağlayacağım... Ne zamandır bunun (İran’ın bombalanması) için uğraşıyoruz?”

Graham başka bir videoda da şöyle diyor: “Sanırım üç ila dört haftaya İran’ın bazı şehirlerin kontrolünü kaybetmeye başladığı bir noktaya getirmiş olmalıyız.”

Bir başka videoda ise telefonda Netanyahu var. Yanında kayıtta bir kamera olması hiç umurunda değil Graham’ın. Tak diye soruyor. “Trump’a Lübnan’ı bombalatayım mı?”

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Graham’in dün cenaze töreni yapıldı. Çok sevdiği dostu Netanyahu da geldi.

Ölünün arkasından konuşacak değilim de... Senatör Graham, belgesel için teşekkürler.

Biz seni gerçekten de böyle bilirdik.



KÖSTEBEK KİM



Son birkaç aydır Trump ne zaman savaşı ciddi manada şiddetlendirecek olsa Amerikan medyasına öyle bilgiler sızıyor ki...

ABD bir süre daha savaşmak zorunda kalırsa ordunun ziyadesiyle zorlanacağı ve elde avuçta mühimmat kalmayacağından bahsediliyor.

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En son örnek mi?

Geçen gün New York Times’ta çıkan “Trump, hava savunma stokları kritik düşük seviyelere ulaştığı için saldırıyı rafa kaldırdı” haberi.

Trump ve ekibi bu haberler çıktıkça öfkeleniyor. Haklılar da kendilerince. Bu haberleri ben okuyorum da İran rejimi okumuyor mu?

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Bu bilgilere haiz olan şahin İranlılar masaya oturur mu?

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Peki köstebek kim? Trump, bu sızdırmalara karşı önlem alamıyor mu?

Yoksa sızdıranın kim olduğunu bilse de anayasal olarak eli kolu bağlı mı?

Veya savaşmak istemeyen Pentagon klikleri, Oval Ofis’te anlatamadıkları argümanı medya üzerinden mi servis ediyorlar?

Bunun kokusu yakında çıkar...



ÖZ FARKINDALIK



Birkaç gün önce oyuncu Jennifer Lawrence’ın New York Times’ta bir röportajından kesite denk geldim.

Lawrence, ünlülerin siyasi gelişmelere angaje olup olmaması hakkında müthiş bir analiz yapıyordu.

*

Özetle...









- İlk Trump yönetimi o kadar çılgıncaydı ki, ‘Buna nasıl izin verebiliriz?’ diye düşünüyordum.

- Ama seçimlerden öğrendiğimiz şu ki; ünlülerin insanların kime oy vereceği konusunda hiçbir etkisi yok.

- Öyleyse ben ne yapıyorum? Sadece ülkeyi paramparça eden bir ateşe körükle gidecek bir konuda kendi fikrimi paylaşıyorum.

*

Öz farkındalık tam olarak budur.

Sevgili ünlüler... Gerçekten kimse sizin siyasi görüşlerinizle hayat felsefesini ve oy tercihini değiştirecek değil.

Sevgili okuyucular... Eğer bir oyuncunun aşırı siyasi takıldığını görüyorsanız belli ki bir zümreye oynamak suretiyle ekmeğine bakıyordur.

Ey Jennifer Lawrence... Cesaretine ve dürüstlüğüne hayran kaldım. Tebrikler...