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“Bir memleket gibidir gemi” der. “Her şey düzenli ve kontrol altında olmalıdır. Kaidelere uyulmalıdır. Kanunlara, nizamlara...” diye devam eder.

İdris Kaptan, gemide kaptan olmanın ne denli önemli olduğunun da altını çizer. “Ben de bu memleketin başbakanı gibiyim mesela. Her şey benden sorulur. Denize çıktın mıydı, bu küçücük gemi bir memleket oluverir.”

*

Yazıya “Gemide” filmindeki bu replikle başlamamın sebebi ABD’nin geçen hafta USS Abraham Lincoln uçak gemisinde patlak veren skandallar.

265 günden fazla süredir denizlerde olan ve 200 günden beri hiçbir limana dahi uğramayan Lincoln’da denizciler isyan noktasına gelmiş.

Tuvaletlerin çalışmadığı, sıcak suyun bulunmadığı, verilen yemeklerin de pişmeden bayat servis edildiği gibi hikayeler çıkmaya başladı.

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Öyle ki... Gemiden atlayan denizci bile olmuş.

Denizcilerin aileleri gemideki “içler acısı” durumu ifşa etmeye bile başladılar.

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Bakın bir denizci neler anlatıyor Aaron Parnas isimli gazeteciye:

- Yakınımızda çalışan tuvalet yok, tuvaleti kullanmak için geminin en önüne kadar gitmemiz gerekiyor.

- Su sebili yok.

- Yemekler berbat. Sürekli az pişmiş tavuk, az pişmiş fasulye yiyoruz.

- Duş jeli yok milletten deodorant istemek zorunda kaldım.

- Kantinden de bir şey alamıyorum çünkü ellerinde kalmadı.

*

Gazeteci Jim Acosta’ya denizcilerden birinin annesinden gelen başka bir mesaj:

- Oğlum sadece 4 ayda 15 kilo verdi.

- Kesinlikle susturuluyorlar. Gemi veya komuta kademesi hakkında olumsuz konuşmalarına izin verilmiyor.

- Oğlum gemideki biriyle konuşmak ve intihardan vazgeçirmek zorunda kaldı.

*

Hatırlarsanız bu hikâyeler çok tanıdık gelecektir.

Savaş öncesi USS Gerald R. Ford uçak gemisinde de benzer sorunlar ayyuka çıkmıştı.

Amerika’nın uçak gemilerindeki “dram” bir türlü bitmiyor anlayacağınız.

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Erkan Can, Gemide filmindeki o repliğin devamında şöyle der: “Bu gemide güvenlik de, eğitim de, sağlık da, eğlence de benden sorulur. Kamil de başbakanın en kıyak yardımcısı.”

Peki bu geminin kaptanı, yani Başkan Trump ve “Kamil” yani Savaş Bakanı Hegseth ne dedi?

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Trump bu haberleri her zamanki gibi “yalan” olarak bir kenara atarken Hegseth de aktarılanların tamamen “yanlış” olduğu konusunda ısrar ediyor.

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Hemen sonrasında ise çok yakın zamanda USS George Washington’ın görevi devralacağı duyuruldu.

Belli ki o “süresiz devam edecek” Hürmüz ablukasını bu denizcilerin devam ettiremeyeceği de kabul edilmiş oldu.

*

Başa dönelim... Ne demişti İdris Kaptan? “Her şey düzenli ve kontrol altında olmalıdır.”

İran savaşı da, abluka da, operasyonlar da ne düzenli ne kontrollü ne de nizami havası veriyor.

Sorumlu da her zaman kaptandır. Kaptanın ise sorumluluk alma gibi bir niyeti yok gibi görünüyor.

Bakmayın... 2 aydan fazla süredir Trump’ın “zararına satış” mantığıyla nükleer meselesini bile bir kenara atıp “barış” yapıp çıkmaya çalıştığını anlatıyorum.

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“Kaptan” görevi bitirmek istiyor ama artık bu görevin ne zaman biteceğine daha önce de söylediğim gibi İran’daki radikaller karar verecek.

GEMİYİ İLK TERK EDEN Mİ

BU hafta Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt görevinden ayrılmayı talep etti; Trump da kabul etti.

Aslında baktığınızda mayıs ayında ikinci kez anne olmak için annelik iznine çıkan Leavitt hemen hemen hiç dönmemiş gibi oldu.

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Sözcü deyip geçmeyin... Beyaz Saray Basın Sekreterliği bir başkanın en önemli kurmaylarındandır.

Resmi politikayı kamuoyuna anlatır, krizleri yönetir, söylem üretir, başkanı rahatlatır.

26 yaşında bu göreve başlayan tarihin en genç sözcüsü Leavitt bana sorarsanız “başarılı” oldu.

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“Başarı” kriterim de çok karmaşık falan değil, şu: Trump’ın ilk döneminde kaostan geçilmeyen bu koltuğa daha bu yaşta özgüven ve istikrar getirmişti.

Trump için en çetrefilli konularda dahi, mesela Epstein, Trump’ın söylenmesini istediği şeyleri hiç çekinmeden defalarca tekrar etmiş, bir kez dahi olsun kekelememişti.

*

Tabii görevinden affını istemesi sonrası bir sürü dedikodu da ortaya atıldı. Acaba Leavitt, batan gemiyi ilk terk eden miydi?

Yoksa gerçekten 2 yaşındaki çocuğu ve bebeğiyle ilgilenmek için anneliği mi seçmişti?

Bunun kokusu yakında ortaya çıkar ancak Trump, Leavitt’in getirdiği o istikrarı arayacak gibi duruyor.

RUBIO’YU AÇ BIRAKMAYIN

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Dışişleri Bakanı Rubio geçen gün eşiyle bir röportaja katıldı.

“Geyik” konulara geçilince Rubio’ya sorulan sorulardan biri de diyetle arasının olup olmadığıydı.

*

Rubio da başlıyor anlatmaya... “Keto diyetini bir kez denedim. Neredeyse akıl sağlığımı kaybettim” diyor.

Sonra da kahkaha attıkları ama bana ziyadesiyle tuhaf gelen o “şakayı” yapıyor.

“Eğer o diyeti yaparken bu görevde olsaydım, ‘Sayın Başkan, Paraguay’ı bombalamalıyız’ gibi bir şey derdim.”

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Paraguay’ın durduk yere konuya meze olmasına mı takılsak, Rubio’nun kafa gidip gelmeye başlarsa rastgele ülkelerde bombaların düşmeye başlamasına mı dertlensek...

Aman diyeyim Rubio’yu aç bırakmasınlar.

Çünkü küçük bir Trump yetişiyor.

ANNELİK Mİ BAŞKANLIK MI

Demokratların “parlayan yıldızı” Alexandria Ocasio-Cortez tartışmasız geçen haftanın Karoline Leavitt ile birlikte en konuşulan ismiydi.

Leavitt, anneliğe vakit ayırmak için Beyaz Saray’ın en prestijli pozisyonlarından biri olan sözcülükten feragat ederken... AOC olarak bilinen vekil ise Instagram hesabından bazı videolar paylaştı.

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Bu videolarda AOC, tişörtünü ve gömleğini kaldırıp göbeğine iğneler yapıyor.

Neden mi? Yumurtalarını dondurma sürecine başladı da ondan.

AOC, 36 yaşında. 36 yaş bir kadın için gerçekçi ihtimallerle bebek sahibi olmak için son birkaç yılı işaret ediyor olduğu için AOC bir seçim yapmak zorunda kalmış.

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Siyaset tarihi boyunca farklı farklı başkan adaylığı duyuruları yapılmıştır ama...

Instagram hikâyelerinde yumurta dondurma işlemini paylaşmak bana göre en bariz “başkan adayıyım” deme yollarından biri bana göre.