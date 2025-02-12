Gazze çoktan Trump’ın oldu

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-“Filistinliler Gazze’yi terk edecek.”

-“Kimse geri dönemeyecek.”

-“Gazze bizim olacak.”

-“Bunu bir gayrimenkul anlaşması gibi düşünün” dedikçe kızıyoruz, canımız sıkılıyor, öfkeleniyoruz.

O zaman sakin kafayla bir bakalım.

Trump’ın bu hukuk dışı, ahlak dışı, akıl dışı planına bir de şöyle yaklaşanlar var:

“Bu Trump Grönland, Kanada, Panama konularında da atıp tutuyor. Bir gün öyle bir gün böyle fütursuzca sallıyor. Gazze de bunlardan farklı değil.”





Gazze işi farklı. Neden mi? Anlatayım.

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Gazze’nin dış dünyayla bağı kara, deniz ve havadan tamamen koparılmış ve dümdüz edilmiş. Elektrik, su, kanalizasyon gibi en basit altyapı sistemleri yok edilmiş.

İsrail’in rızası olmadan bir somun ekmek, bir şişe su, tek bir bebek maması dahi içeri sokulmuyor.

Trump’a bu cüreti veren ne?

-16 aydır yaşanan katliamın izlenmesi.

-Bir taraf bomba yollarken diğer tarafın “sert” kınama mesajları yollaması.

-Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın denmesi.

Çatırdayan ateşkes bozulunca, ağır bombardıman yeniden başlayınca, yüz binlerce insan yeniden kaçmak zorunda kalınca ne yapılacak? Varsayım falan değil, bunlar yaşanacak.

Soru... “Trump bu dediğini yapabilir mi, yapamaz mı” değildir.

Soru şudur... “Gazze İsrail ve Trump’ın elinden nasıl kurtarılabilir?”

Trump Gazze’yi Miami’ye çevirebilir mi, rezidanslar dikebilir mi, 2 milyon Gazzeliyi sürebilir mi bilemem ama... Asıl mesele Gazze’nin kaderini Amerika ve İsrail’in elinden alıp, tayin edebilecek başka bir güç olup olmadığıdır.

Buna bir cevabımız olmadığı sürece Gazze zaten çoktan Trump’ındır.

AMERİKA ANAYASAL KRİZDE

Bu köşede geçen hafta anlattık. Elon Musk ve adamları devletin en mahrem kurumlarında fink atıyor, yasaymış Kongre’ymiş dinlemeden kılıçlarını bir o yana bir bu yana sallıyor. Amerikan devleti içinde büyük bir tufan kopuyor.

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Trump merhametsiz bir intikam duygusuyla devletin kılcal damarlarına giriyor. Giriyor girmesine ama sistem de kendini savunma içgüdüsüyle Trump’ı da Musk’ı da geri itiyor. Trump’ın kararnameleri de Musk’ın devlet kurumlarını altüst etmesi de birbiri ardına mahkemelere takılıyor.

Peki mahkemeleri takan var mı ona bakalım.

Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance “hakimler yürütmeye karışamaz” diyor. Nasıl yani?

Ee hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, denge ve denetleme falan...

Ben size söyleyeyim... Bu iş karakolda biter. Amerika freni patlamış kamyon gibi son hızla anayasal krize girmiş durumda.

Nasıl deniyordu? İyi olan kazansın.

Amerika... Sen mi büyüksün, Trump mı?

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MESİH DİYECEKSİNİZ

Şu fotoğrafa bir bakın...

Sanki ortam kilise, toplananlar mürit, ortadaki tarikat lideri mübarek...

Trump bu yahu. Oval Ofis burası. E peki n’oluyor burada?

Trump geçenlerde Beyaz Saray İnanç Ofisi kurdu.

Bunlar Hıristiyanlığa karşı ön yargıyla mücadele edecekmiş.

Başına da ünlü televanjelist Rahibe Paula White-Cain’i getirdi.

Bu rahibe hanım diyor ki... “Trump’a hayır demek, Tanrı’ya hayır demektir.”

İşte bu... 350 milyon Amerikalının inancını temsil etmek için devletin en tepesinde kurulan kurumun başına daha liyakatli, daha inançlı birini mi bulacaktınız?

Hemen yarından tezi yok bir Başkanlık Kararnamesi daha gelmeli.

Bundan böyle Başkan Trump değil, Mesih Başkan Trump diyeceksiniz...

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YAKIŞIKLI BAŞKANIM SİZİ ÇOK SEVİYORUM

Akşam yatıyoruz Musk şunu yaptı...

Sabah kalkıyoruz Musk şunu dedi...

Yahu bu ülkenin başkanı Trump mı, Musk mı?

Bu soru Trump’ı ciddi rahatsız etmeye başladı.

Öyle ki TIME dergisi Musk’ı Oval Ofis’teki masanın başına oturtunca Trump buna ayar oldu.

Musk olayı hemen kavradı tabi... Tosun Paşa’daki yağlı güreş sahnesinde Şaban’ı yerden yere vuran Suphi’ye apar topar koşup “Yenil ulan yenil kellemiz gidecek” diyen Sıtkı Bey edasıyla bir tweet attı: “Donald Trump’ı heteroseksüel bir erkeğin başka bir erkeği sevebileceği kadar çok seviyorum.”

İlahi Musk... Kelleyi kurtarmak için ne hallere düştün. Yalnız bu da kurtaramayabilir seni. Bir dahakine şöyle bir şeyler dene: “Müthiş yakışıklı başkanım, aşkım, bi’tanem sizi çok seviyorum.”

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BEYAZ SARAY ZİYARET REHBERİ

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Japonya Başbakanı İşiba’nın Trump ile basın toplantılarını takip ettikten sonra devlet başkanları için dev bir hizmet olarak “Beyaz Saray Ziyaret Rehberi” çıkardım.

Öncelikle Trump’ı öv, daha çok öv, sonra biraz daha öv...

Ne kadar heybetli durduğundan ne büyük bir dost olduğundan, tarihin gördüğü en başarılı başkan olduğundan bahset. Sakın tersleme, dikine gitme, şovunu çalma. Bütün bu adımları harfiyen yerine getirebildiyseniz... Tebrikler, bir Beyaz Saray ziyaretini daha başarıyla tamamladınız demektir.