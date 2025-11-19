Haberin Devamı

Freni patlamış kamyon.

10 aydır görevde olan Trump, bunun 6 ayını “pedofil değilim” diye dünyayı ikna etmeye çalışarak geçirdi.

Bu süreçte tabanını hüsrana uğrattı, partisini böldü, en sıkı destekçilerini kamuoyu önünde sattı ve hiçbir suç işlememiş olsa bile Trump ismi resmen Epstein ile özdeşleşti.

Neresinden bakarsan bak felaket bir başarısızlık.

*

Özellikle son bir haftadır yaşananları ağzım açık izliyorum.

Malum... II. Trump Dönemi’nin başında Adalet Bakanı Bondi’nin “masasında” olan Epstein belgeleri temmuz ayında bir anda yok oluvermişti.

O zamandan bu yana Cumhuriyetçi Vekil Thomas Massie, Meclis’te “Epstein belgeleri yayımlansın” oylamasını zorlamaya çalışıyordu.

Peki engel neydi? Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson. Çözüm? Bulunacak 218 imza.

*

Haberin Devamı

218’inci imzanın geçen hafta bulunmasıyla Trump yönetimi panikledi.

Hatta iddialara göre imza atan Cumhuriyetçi iki vekil (ki bunlar da azılı Trumpçıydı) Beyaz Saray’a çağrılarak “ikna odasına” alındı.

Şaka değil... Bildiğin savaşların yönetildiği Durum Odası’na alınmış.

Ama bu taktik de tutmadı.

*

Bütün bunların “Demokrat düzmecesi” olduğunu savunan Trump, partili vekillere “aptallık etmeyin” ve “tuzağa düşmeyin” diyordu.

Fakat Kongre kulisleri, çok daha farklı bir hikâye anlatıyordu. 100’den fazla Cumhuriyetçinin “evet” oyu vereceği kulisi, Trump’ı çileden de yoldan da çıkardı.

*

Trump, Epstein konusunda lafını esirgemeyen iki Cumhuriyetçiye fena çattı.

Önce Marjorie Taylor Greene’den bahsedelim. Greene bu zamana kadar “Washington’ın delisi” gibi muamele görüyordu. Radikal, rahatsız edici seviyede Trumpçı,

hizipçi bir tipti.

Son zamanlarda hem İsrail hem Epstein konusunda birden

“aklın sesi” oluverdi... Ve Trump kendisini “satış listesine” koydu.

Marjorie Taylor Greene oldu size Marjorie Traitor (Hain) Greene. Trump bu lakabı uygun gördü.

Greene’e deli dedi, desteğini çekti, bir sonraki seçimde karşısına kim çıkarsa desteklerim dedi.

*

Diğer saldırısı da Massie’ye oldu.

Massie’nin 1.5 yıl önce 31 yıllık eşi vefat etti. Bu ayın başında ise yeniden evlendi. E ne var bunda?

Haberin Devamı

Çünkü Trump, belin çok altına vurdu.

-“Evlendi mi gerçekten? Vay be, ne çabuk!”

- “Karısı yakında nasıl bir EZİKLE evlendiğini görecek!”

*

Şu iki anlattığım olaydan sonra en sıkı, en ölümüne Trumpçıların bile nasıl hayretle ve mide bulantısıyla Trump’ı eleştirdiğini görmeniz lazımdı.

Söyledikleri “Trump için bile bu kadarı fazla” cümlesi yeterli.

*

Trump... Oylamayı engellemeye, imza verenleri ikna etmeye, destekçilerine bel altı vurmaya başvurduktan sonra kaderine razı oldu.

Sanki tüm enerjisini ve siyasi sermayesini bu olay için harcamamış gibi “evet oyu verin” dedi.

Nadir görülen bir doğa olayıdır Trump’ın yenilgiyi kabul edip geri vites yapması.

E o zaman siyasette sormaya alışık olduğumuz şu soru ile bitirelim... Ağam biz bu haltı niye yedik?

Haberin Devamı

KENDİ TOPUĞUNA SIKMAK

ABD’nin kuruluşundan 100 yıl içinde dünyanın en büyük sanayi gücü, 200 yıl içinde de dünyanın süper gücü haline gelmesinin bana göre en önemli sebeplerinden biri şuydu: Parlak beyinlerin sürekli göçü.

*

Trump’ın 10 aydır yabancı öğrencileri, akademisyenleri, biliminsanlarını, göçmenleri hedef göstermesi malum... Ne demiştik? Bu yapılanlar ABD değerlerine de tarihine de kuruluş yapısına da aykırı. Sokaklarda öğrenci tutuklamak, hapishanelerde yok yere yatırmak ve sonra da yaka paça ülkeden atmanın mutlaka bir bedeli olacaktı.

*

Bu güz döneminde yeni yabancı öğrenci kayıtları yaklaşık yüzde 20 düşmüş. Çok büyük bir olay. Bu politikalar devam ettikçe artık dünyanın en zeki dimağları ABD üniversiteleri yerine başka ülkeleri tercih edecek. “Anti-semitizm” bahanesiyle yapılan bu eziyetin tek manası resmen kendi topuğuna sıkmaktır.

Haberin Devamı

AŞK ADAMI DURMAK BİLMİYOR

Hatırlıyor musunuz birkaç hafta önceki “Aşk Adamı Patel” yazısını?

İddiaya göre FBI Direktörü Kash Patel’in 60 milyon dolarlık devlet uçağıyla kendisinden 19 yaş küçük şarkıcı sevgilisi Alexis Wilkins’in konserine oradan da sevgilisinin evine uçup bir kuruş para ödememişti hani.

*

Efendim... O günden beri iki iddia daha çıktı.

1- Sevgilisi Yahudi. Birçok kişi buna klasik “bal tuzağı” operasyonu demiş ve sevgilisinin Mossad ajanı olduğunu öne sürmüştü. Şarkıcı hanımefendi bu kişilere milyonlarca dolarlık tazminat davası açıyormuş.

2- Aşk adamı Patel, şarkıcı sevgilisine FBI biriminin en elit ajanlarını, SWAT ekibini şahsi güvenlik olarak atamış. FBI kurallarında “sevgiliye özel koruma” diye bir şey yok. Hele hele SWAT ekibi hiç yokmuş.

*

Haberin Devamı

Ben ne demiştim... Seviyor bu adam kardeşim. Adam aşk adamı.

HEPİMİZ KARDEŞİZ

MADURO’nun kapısına USS Gerald R. Ford uçak gemisi, B-52 ağır bombardıman uçağı, F-35’ler, F-18’ler ve 10 bin asker dayanınca Trump’a şarkı yollamaya başladı.

Geçenlerde sahnede John Lennon’dan “Imagine” söylemiş.

Eğer ABD ile ilişkiler “Imagine” söyleyecek noktaya geldiyse belli ki siz de zamanın azaldığını, çemberin daraldığını hissetmeye başladınız demektir.

Bu gidişle yakında Mahsun Kırmızıgül’den Hepimiz Kardeşiz türküsü bile gelebilir.

TARİH SEVENLER BAKSIN

AMERİKA’da suikaste kurban giden başkanlar denince akla hep John F. Kennedy ya da Abraham Lincoln gelir.

Ama... ABD’nin 20’nci Başkanı Andrew Garfield de vardır.

*

Yeni bir mini dizi çıktı. Adı Death by Lightning. Amerikan tarihine ve siyasetine ilgi duyuyorsanız 1870’lerin sonu, 1880’lerin başında geçen bu diziyi izlemenizi şiddetle öneriyorum.

Garfield’ın Cumhuriyetçi Parti kongresinde eşi benzeri görülmemiş seçimi ve sonrasında başkanlığı kazanması, Beyaz Saray-Kongre entrikaları, trajik ölümü...

Bir solukta izleniyor. Kesinlikle tavsiyemdir.