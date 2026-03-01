 En kötüsüne hazır olun

Haberin Devamı

Hatta ortada hiçbir mesele yokken yılbaşından hemen sonra Netanyahu’nun Trump’ı İran’a saldırtacağını dahi söylemiştim.

Geldiğimiz noktada ben bu satırları yazarken ABD, İsrail, İran, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün ve Irak olağanüstü bir savaşa girişmiş durumda.

Peki bu zamana kadar söylediklerimizin hepsi gerçekleştiyse... Bundan sonra ne olacak?

*

Bunun için ilk önce savaşın şekline göz atalım.

Bakın...

1 Şubat’ta “Müzakere bahane, hedef rejimin ta kendisi” demiştim.

ABD ve İsrail daha ilk dalga saldırılarda Hamaney, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı, Savunma Konseyi Sekreteri ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri’ni vurdu.

Durumları henüz belli olmasa da İsrail’den gelen bilgi şu yönde:

Geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki tüm liderler hedef alınıyor.

Bu da aslında 1 Şubat’taki kehanetimizi doğruluyor.

Nihai amaç rejimin indirilmesi.

*

Trump’ın savaş duyurusunda söylediği şu cümleye de dikkat lütfen...

“İran’ın büyük ve gururlu halkına bu gece diyorum ki; özgürlük saatiniz yakındır. İşimiz bittiğinde hükümetinizi ele geçirin.”

Trump ve Netanyahu’nun planının tek hesaplayamayacakları yönü de bu.

İstedikleri kadar vursunlar... İşin sonucunu içerisi belirleyecek.

*

İran’ın daha baştan bölge ülkelerine saldıracağını düşünmüyordum.

Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün ve Irak’a saldırılması şunu gösteriyor...

İran rejimi bu meseleyi istikbal ve hayatta kalma savaşı görüyor.

*

Dünyada en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz?

Kaybedecek hiçbir şeyi olmamak.

İran rejiminin artık kaybedecek hiçbir şeyi yok.

Ya iktidarlarını kaybedecekler ya da kendileri giderken tüm bölgeyi de beraberinde götürecekler.

Bu işin sonunda ya ABD ve İsrail ya da rejim utanç verici bir duruma düşecek.

Artık işin ortası yok.

Bu noktada... En kötüsünü daha görmedik.

En kötüsü gelmek üzere.





İLK YAPAY ZEKA SAVAŞI

DÜNYANIN ilk yapay zekâ savaşı ABD’de çıktı ama... Trump ile bir yapay zekâ şirketi arasında.

Anthropic, son zamanların en sükse yapan yapay zekâ uygulamalarından Claude’un şirketi.

Mesele şu...

*

Anthropic diyor ki:

- Pentagon bizim uygulamalarımızı kullanıyor.

-Fakat bizden Amerikalılara yönelik toplu olarak istihbari faaliyetler ve tamamen otonom ölüm makineleri için uygulamalarımızı kullanıma açmamızı istiyor.

- Bu istekler demokratik değerlere aykırıdır.

- Uymayacağız. Boyun eğmeyeceğiz.

*

Trump hükümeti resmen savaş açtı Anthropic’e...

Pentagon “külliyen yalan” dese de şirket eğilip bükülmedi.

Trump da klasik Trump’lık yapıp uzunca bir yazı döşedi hesabından.

- Amerika Birleşik Devletleri, radikal solcu ve woke bir şirketin, şanlı ordumuzun savaşma ve kazanma şeklini dikte etmesine asla izin vermeyecektir!

-Felaket bir hata yaptılar.

- Bundan böyle devletin hiçbir kurumu Anthropic kullanmayacak.

- Anthropic aklını başına almazsa tüm gücümü kullanırım ve bunun büyük hukuki ve cezai sonuçları olur.

*

Bir düşünün...

Amerikan devletini bu kadar deliye döndüren bir şey varsa... Neler çeviriyor olabilirler?

SEÇİMLERİ ELE Mİ GEÇİRECEK

BİRKAÇ hafta önce iç siyasette gündem ara seçimlerde kimlik gösterip göstermeme üzerine dolaşıyorken “Trump seçimleri mi çalacak” diye iddialara yoğunlaşmıştık.

Şimdi ise öyle bir iddia ortaya atıldı ki...

*

Washington Post’a göre Trump, yıllardır dilinden düşürmediği 2020 seçimlerine Çin’in müdahale ettiğini öne sürüp kasım ayındaki ara seçimlerde acil durum ilan edecekmiş.

Peki bu ne işe yarar?

ABD’de her eyalet seçimini kendi düzenler. Kendi kuralı, kendi yasası vardır.

Güya Trump tüm seçimleri “ele geçirmek” için olağanüstü hal yaratacakmış.

*

Ben tarihe not düşeyim... Olmaz olmaz. Zamanı gelince görürüz.

OLMUYOR

OLMUYOR

OLMUYOR

HATIRLIYOR MUSUNUZ aylardır ülkedeki alım gücü ve hayat pahalılığı üzerine Trump yönetimini uyardığımı?

O günlerden sonra da hem Trump’ın hem de JD Vance’in eyalet eyalet dolaşıp halka “ekonominin ne kadar harika olduğunu” anlatmalarını peki?

Anketleri görüp bunun üzerine eyalet eyalet dolaşırken ekonomiden dert yanan halka “ekonomi uçuyor kaçıyor” ne kadar etkili bilmiyorum ama...

Vance’in Wisconsin’daki şu soruya şu cevabını yazıp kararı size bırakacağım:

-Taşradaki hastaneler zor durumda. Hastaneler bir bir kapanıyor. Hastanelerin açık tutulması için ne yapabilirsiniz?

- Maalesef bu, şu anda ülkede olup biten pek çok şey gibi, önceki yönetimden devraldığımız bir sorundur.

ABD’NİN YENİ MEDYA DENGELERİ

TRUMP’ın 10 yıldır en büyük “düşmanı” medya oldu.

“Fake news” tanımı dünya çapında her dile girdi bile.

En büyük düşmanı ise CNN, CBS, MSNBC, ABC gibi kanallardı.

*

Yakın zamanda CBS, Larry Ellison tarafından satın alındı.

Geçen gün ise bomba bir haber çıktı. Neydi? Warner Bros’u satın alacak olan Netflix’in teklifinin çok üstüne çıkan Paramount, işi bozdu.

N’oldu? Netflix çekildi. Warner Bros ise Ellison ailesine kaldı.

Hani şu geçenlerde TikTok’u da satın alan Ellison ailesine.

*

Artık yakın zamanda CNN de CBS de Ellisonların olacak.

CBS’i geldiği gibi değiştiren bu aile, CNN’i de aynı yola sokacak gibi duruyor.

Peki değişim kimin lehine, kimin için? Vakti gelince hepsini konuşuruz. Şimdilik bu kadar...

Larry Ellison