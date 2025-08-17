Ellerim bomboş

Haberin Devamı

Putin’in tepesinden uçan B-2 ve F-35’ler...

Rus konvoyunun güzergahındaki Apache helikopterler...

Alaska zirvesi işte böyle başlamıştı.

Amerika’nın demir yumruğu.

Dünyanın en gözde savaş makinelerinin endamı.

Trump’ın aylardır yanıp tutuştuğu güçlü lider imajı için bulunmaz nimetti.

Hem de öyle alelade birine değil.

Putin’e karşı.





Buraya kadar harika.

Putin’in Trump’a vermek istediği tam da buydu.

Sınırlarını fazla zorlamıştı.

Yüz vermemişti.

Elaleme rezil etmişti.

Trump tam tetiğe basacakken kabul ettiği bu “Amerika şovu” kendisine zaman kazandırıp Trump’ın gözündeki Putin-Zelenski suç dengesinde ibreyi lehine çevirecekti.

İçeri geçtiler.

Trump’ın yanında Rubio ve Witkoff, Putin’in yanında Lavrov ve Ushakov vardı.

3 saatlik görüşme sonrası öğle yemeği yenecek ve heyetlerarası geniş toplantı yapılacaktı.

Ama o da ne?

Yemek de heyetler de iptal.

Gazeteciler bu durumu iyi bilir.

Günün yarısı iptal edilip derhal programın sonuna geçiliyorsa ya çabucak bir anlaşma ya da hızlı bir “çıkmaz sokak” belirmiştir.

Basın toplantısına geçildi.

Önce Putin başladı.

Sanki ev sahibi gibi...

Bir de Trump’a Alaska’ya geldiği için teşekkür etti.

Sanki misafirmiş gibi.

Putin “Anlaşmaya vardık” dedi ama...

Anlaşma ne, ateşkes var mı, detaylar ne hiçbir şey söylemedi.

Tek cümle. O kadar...

Trump ise “Anlaşma yok” dedi.

Hâlâ birkaç büyük mesele var dedi.

Ve toplantı çat diye bitirildi...

Hiçbir soru alınmadı.

Soru alınmaması ne demek bunu da çok iyi bilir gazeteciler.

“Aman hiçbir detay sorulmasın. Çünkü anlatacağımız bir şey yok.”

En sonda Putin kapanışı yaptı.

Hem de İngilizce.

Next time in Moscow. (Bir sonraki Moskova’da)

Bu...

Zeleneski ile görüşmem; sen geliyorsan gel mi demek?

Benim dikkatimi en çok Trump’ın halet-i ruhiyesi çekti.

Hepi topu 10 dakika süren Trump basın toplantısı hiç görmemiştim.

Hele hele en son ne zaman soru almadı hiç hatırlamıyorum.

Enerjisi ve modu düşüktü.

Aksine Putin’in keyfi ala göründü.

E tabi...

Daha düne kadar izole edilmiş, hakkında arama kararı bulunan, savaş suçlarıyla suçlanan Putin, Amerikan topraklarında kırmızı halı ve devlet töreniyle karşılandı.

İzolasyon duvarını deldi geçti.

Yaptırımlar?

Trump ertelediğini söyledi.

Sahi Putin için görev tamam da...

Trump’ın Washington’a dönerken başarı olarak satabileceği bir şeyi

var mı?

Peki olsaydı...

Tanıdığımız bildiğimiz Trump 32 diş duyanlara duymayanlara haykırmaz mıydı?

Benim gördüğüm şu...

Putin’in meşruiyeti sahalara geri döndü.

Trump’ın hanesine 3 puan yazdıracak gol sesi ise çıkmadı.





SANAT TRUMP İÇİNDİR

SANAT, sanat için midir?

Yoksa halk için mi?

Hayır kardeşim...

Sanat, Trump içindir.

Çünkü artık Amerikan devlet müzeleri herhangi bir tarihi sergi, gösteri, etkinlik falan yapacaksa Trump’ın onayından geçmek

zorunda.

Yoksa Trump... Tarihi yeniden yazmaya mı çalışıyor?

Müzelere ferman yollanmış.

Denmiş ki...

Bundan böyle teşhir olunan Amerikan tarihi, Kral I. Donald Trump Hazretleri’nin beyan buyurduğu tarih anlayışıyla mutabık ola.

Anladınız mı şimdi...

Sanat artık Trump içindir.

Böyle biline.

SANDVİÇ DAVASI

BİLİYORSUNUZ artık Washington’da “asayişi sağlamak için” yüzlerce Ulusal Muhafız askeri var.

Trump bununla da yetinmeyip akşam saatlerinde polis ve federal kolluk kuvvetleri varlığını da arttırdı.

*

- Faşizm

- Diktatörlük

- Otoriter yönetim

- Baskıcı rejim diye eleştiriler de yok değil.

Hatta başkentin işlek caddelerinde bizde adına “uygulama” denilen polis kontrol noktaları bile kuruldu.

Şöyle söyleyeyim...

Görülmüş şey değil.

Tepkiler de giderek artıyor.

Geçenlerde bir vatandaş...

“Faşistler. Şehrimizden gidin” diye bağırıp çağırıp bir de ağır küfürler ediyor.

Buraya kadar normal.

En azından buranın yasalarına göre.

Sonra elindeki sandviçi alıp polise fırlatıyor.

Hemen yakalıyorlar vatandaşı.

Savcılık “Federal devlet memuruna saldırı” suçu isnat etti.

Bir de bu sandviçli saldırgan Adalet Bakanlığı çalışanı çıkmasın mı?

Ama sandviç deyip geçmeyin.

“Polis devleti olmaya gidiyoruz” diyen de var.

Trump, Hitler gibi kendi SS ordusunu kuruyor diyen de.

Trump başkentte güvenlik ayarını yükselttikçe sokaklar karışabilir.

Bir kenara yazın.

KARAKOLDA BİTER

TRUMP ve Biden yine kavga etti.

Ama bu sefer Donald ve Joe değil...

Melania ve Hunter.

Yani Trump’ın eşiyle Biden’ın oğlu.





Sebebi de şu...

Geçenlerde Hunter dedi ki Melania’yı Trump’a sunan kişi pedofili ağının elebaşı sübyancı Jeffrey Epstein’dir.

Yani Melania’ya eskort iması yaptı Hunter.

Melania’nın avukatı ihtar çekti.

“Derhal iftiralarını geri çek.”

Ya çekmezse?

1 milyar dolarlık iftira davası açma tehdidi.

*

Peki Hunter

ne dedi?

Sinkaflı küfretti.

Benden demesi.

Bu iş karakolda biter.