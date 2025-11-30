Dost ateşi

Haberin Devamı

Kandahar Vurucu Timi de bunlardan farksız değil...

Bu grup Afganistan’da “ölüm mangası” olarak da biliniyor. Şiddet, işkence, yargısız infaz, toplu cinayetler... CIA’in desteklediği grupların karnesi kapkaranlık.

*

Daha 15 yaşlarında olan Rahmanullah Lakanwal da katılıyor bu mangaya. Tekrar söylüyorum... 15.

Yaklaşık 10 yıl Amerikan ordusu ve CIA ile çalışıyor.









Ne ölümler gördü?



Ne ölümlere yol açtı? Nelere bulaştı?

*

Takvimler 2021’i gösterdiğinde ABD için Afganistan’dan çıkma vakti gelmişti.

Amerikalılar apar topar kaçarken sadece seçmece bir grup Afgan da götürülecekti.

Rahmanullah peki? Nasıl geride kalsın. Amerikan ordusuna da CIA’e de yıllarca hizmet etmişti. Çocukluktan çırak anlayacağınız...

Haberin Devamı

Rahmanullah da bindi o Amerikan uçaklarından birine ve yeni hayatına... Amerika’ya yelken açtı.

*

Eylül 2021’de Amerikan topraklarındaydı Rahmanullah.

Ülkenin en batısındaki Washington eyaletinde hanımı ve 5 çocuğuyla 2 bin dolara kiralık evinde yaşamaya başladı.

Sessiz bir aileydi deniyor. Pek konuşmuyor, etliye sütlüye bulaşmıyor Lakanwallar.

2024’te iltica başvurusunda bulunuyor Rahmanullah.

Pek sürmeden bu yıl başvurusu onaylanıyor. Trump yönetimi, Amerikan pasaportuna giden kapıyı sonuna kadar aralıyor eski CIA ortağı için.

*

Gelelim birkaç ay sonrasına...

Rahmanullah arabasına biniyor, rotasını belirliyor ve yaklaşık 4 bin 500 kilometrelik yola çıkıyor. İstikamet: Başkent Washington D.C.

Rahmanullah 26 Kasım günü Beyaz Saray’a birkaç dakika yürüme mesafesindeki Farragut West metro istasyonuna geliyor.

Ceketinin cebinde sakladığı 375 Smith Wesson altıpatları çıkartıyor ve istasyonun önünde nöbet bekleyen iki Ulusal Muhafız askerini vuruyor.

Daha önce kaç kere yapmıştı bunu Rahmanullah? Kaç kere şahit olmuştu? Rahmanullah, belki de CIA’ın verdiği atış eğitimine mi güvenmişti?

*

Süper gücün kalbinde, dünyanın en güçlü adamının yaşadığı evin 200 metre ötesinde iki askeri vuruldu.

Vuranın Afgan çıkması anında infial yarattı.

Haberin Devamı

Suçlu kim olacaktı? Müslümanlar mı? Kaçak göçmenler mi? Yoksa toptan tüm göçmenler mi?

Şu birkaç gündür belli oldu ki... Cevap: Hepsi.

CIA’in devşirdiği, yetiştirdiği, öldürmeyi öğrettiği ve kanıksattığı adamın eylemi, yine Müslümanların ve azınlıkların başına patladı.

Bakın Trump’ın son vaatlerine... Ülkeyi sevmeyene de tehlike oluşturana da kendisi karar verip içeri alacak.

Bu yılın başından beri yazıyordum... “Toplu sınır dışı” politikası çoktan sayısız mağduriyete sebep oldu. Kanunlar zaten çoktan flulaştı, hukukun üstünlüğü izne çıktı.

*

Sırada ne mi var? Sanıyorum daha kötüsü.

Benim korkum ne biliyor musunuz? 11 Eylül sonrası yaşanan korku iklimi.

Haberin Devamı

Çünkü esen rüzgarlar... O hava çoktan geldi diyor.



TEK CANLI KALMASIN



SİZE aylardır bu köşede ABD’nin Venezuela açıklarında vurduğu botları anlatıyorum.









Trump yönetiminin nasıl bu botlardaki insanlara “uyuşturucu teröristi” dediğini, nasıl hiçbir kanıt sunmadığını, kanıt sunsalar bile insanlar uyuşturucu kaçırıyor diye nasıl sorgusuz sualsiz öldürülemeyeceğini...

*

Geçen gün insanı dehşete düşüren bir iddia ortaya atıldı Washington Post’ta...

Tarih 2 Eylül. ABD ordusu Karayipler’de bir bot görüyor. Füzeyle vuruluyor. İHA ile botun dakikalarca yandığını gören komutanlar, bir anda iki kişinin can havliyle botun enkazına tırmanmaya çalıştığını görüyor.

Haberin Devamı

Komutan, Savaş Bakanı Hegseth’in kendisine verdiği emri hatırlıyor... “Yaşayan kimse kalmayacak.”

Canlı kalan iki kişi de parçalarına ayrılıyor.

*

Tüyler ürpertici... Korkunç...

Yapılan saldırı ve verilen emir uzmanlara göre ABD yasalarına da karşı savaş suçları kurallarına da.

Peki Hegseth ne tepki verdi bu iddiaya? “Uyuşturucu teröristlerini daha yeni öldürmeye başladık.”

Savaş Bakanı Hegseth... Savaş Suçları Bakanı Hegseth olarak anılmaya başlandı bile.

TRUMP TURP GİBİ Mİ



BU hafta dejavu yaşatan bir tartışma çıktı. Çünkü bir analiz yayınladı New York Times.

Analiz, Trump’ın ilk dönemiyle bu dönemi arasındaki enerji farkını kıyaslıyor...

*

Buna göre Trump:

Haberin Devamı

- 2017’de güne ortalama 10:31’de başlarken bu sene 12:08’de başlıyor.

- 2017’de aynı dönemde 1688 resmi programa katılırken bu sene 1029 programa katılmış. Yüzde 39 düşüş var.

- Fakat 2017’de 4 yurt dışı gezisi yaparken bu dönem 8 geziye çıkmış.









Biden’ın sağlığıyla yıllardır dalga geçen Trump bu habere aşırı öfkelendi. “Enerjimin düşük olduğu günler gelecek. Bu herkesin başına gelir. Ama kesinlikle şu an değil!” dedi.

Bence haklı.

Gazetenin bu analizine göre Trump, Biden’ın o son yılları gibi demek adil mi? Bence değil.

Trump’ın bu sene, 8 sene öncesine göre çöktüğünü söylemek adil mi? Bence değil.

79 yaşındaki birinin 71 yaşına göre daha yavaş ve daha yorgun olması normal mi? Tamamen normal.

*

Trump turp gibi mi? Hayır. Elindeki geçmeyen morluklar, zaman zaman programlarda uyuklaması, aniden çektirdiği MR, ayaklarının şişmesi... Bunlar boşuna değil. O kesin.

Ama Biden’ı da Trump’ı da her gün takip etmiş biri olarak diyorum ki... Trump, bir Biden değil. En azından henüz.



TOPUN AĞZINDAKİLER



Bakan loto diye bir terim vardır Ankara’da... Trump’ın ilk yılı dolmak üzereyken Washington’da da bakan loto tarzı bir fısıltı gazetesi dolaşmaya başladı ortalıkta.

Efendim...

Dedikodulara göre bazı isimler topun ağzındaymış. Kim bunlar?

- Beyaz Saray Özel Kalemi Susie Wiles.

- Adalet Bakanı Pam Bondi.

- İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem.

- FBI Direktörü Kash Patel.

Trump yalanlıyor... Başkan’ın hakkını da verelim. İlk döneminde çorap değiştirir gibi kabine değiştiriyordu.

Ama anketlere bakınca, içerideki karmaşaya bakınca, kasım ayında yapılacak ara seçimlere bakınca birkaç günah keçisi asmak da mantıksız gelmiyor.

Bu isimler bu köşede dursun. Önümüzdeki süreçte geri dönüp bir bakarız.