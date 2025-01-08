 Dış güç Musk

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Bu köşede Elon Musk için...

Oligark dedik.

Seçilmişlere emir veriyor...

Trumpçılara küfrediyor...

Trump’a verdiği birkaç yüz milyon dolar bağışla güç satın alıyor dedik.

ABD siyasetinde güç devşirdiği yetmezmiş gibi şimdi de İngiltere ve Almanya siyasetini karıştırıyor. Musk, sahip olduğu X’i tehlikeli bir silah gibi etrafa doğrultuyor.

-Almanya’da Irkçı ve İslam karşıtı olarak bilinen AfD (Almanya için Alternatif Partisi) propagandası yapıyor.

-İngiltere’de İslam düşmanı ve göçmen karşıtı faaliyetleriyle bilinen, Müslümanlarla ilgili dezenformasyon yaymaktan ötürü şu an hapiste olan Tommy Robinson isimli ırkçıyı destekliyor.

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Yatıp kalkıp Alman hükümetine istifa çağrısı yapıyor.

Sabah akşam İngiliz hükümetiyle ilgili karalama kampanyası düzenliyor.

Habire Müslümanlara ve göçmenlere saldıranları ön plana çıkarıyor. Bu Musk ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Bakın sorun ciddi.

Almanlar ve İngilizler öfkeli. Musk’a “siyasetimize müdahale etme” diyorlar. Ama nafile.

Milyarder bir elit... Elinde telefon... Sahip olduğu sosyal medya platformundan doğru yanlış demeden atıp tutuyor.

Öfkeli ırkçıları yalan yanlış haberlerle Müslümanlara ve azınlıklara saldırtıyor.

Bu kişi birkaç haftaya ABD’de bakan da olacak. Şöyle desek yanlış olur mu?

Musk, nur topu gibi bir dış güç olmuştur.

Aşırı sağcı Soros olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

TRUMP’A UYARI

Bir de Washington dedikodusu vereyim. İngiliz siyasetçiler Trump’a ulaşıp “Musk ile arana mesafe koy” demeye başlamış bile.

SAYIN BAŞKAN... İSLAM’A DEĞİL ORDUNA BAK

1 Ocak günü ABD’de iki saldırı oldu.

Biri, Shamsud-Din Jabbar’ın New Orleans’ta caddedeki kamyonetli saldırısı...

Diğeri, Matthew Livelsberger’in Las Vegas’taki Trump Otel önünde patlattığı Tesla Cybertruck araç...

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Trump önce kaçak göçmenleri suçladı. Failler Amerikan vatandaşı çıkınca...

Bu sefer de “radikal İslamcı terörü” suçladı.

Ey Trump...

İki fail de Amerika’da doğmuş. Amerika’da büyümüş. Amerika’da okullara gitmiş. Amerikan ordusuna katılmış. Her türlü güvenlik taramalarından geçmiş. En mahrem askeri üslerde yıllarca görev yapmış.

İslam’a değil de ordunun içindeki potansiyel teröristlere bakmak evla olmaz mı?

REDD-İ MADALYA

Başkanlık Özgürlük Madalyası... ABD’de bir sivile verilebilecek en yüksek onur.

Biden geçenlerde Beyaz Saray’da 19 kişiyi bu madalyaya layık gördü. Aralarında Hillary Clinton, Bono, Michael J. Fox, Magic Johnson, Ralph Lauren gibi isimler vardı.

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Bir de futbol hayatını ABD’de sürdüren Arjantili yıldız futbolcu Lionel Messi. Ama Messi, Beyaz Saray’a gelmedi.

Biden’ın elinden bu madalyayı almadı. Hatta yerine madalyayı alacak birini bile göndermedi. Takvimleri uyuşmamış, işleri varmış.

Messi’nin sallamadığı Biden, Ronaldocu olmuş mudur?

TRAFİK SIKIŞIKLIĞI VERGİSİ

New York’un merkezi Manhattan... Her gittiğimde trafiğinden bunalırım.

Ruhum daralır.

Sıkışıklıktan bir an önce Washington’a dönmeyi beklerim.

Trafik sorununu çözmek için New York yetkililerinin aklına şehir merkezine arabayla girişe vergi koymak gelmiş.

Hafta içi 05:00-21:00 arasında ve hafta sonu 09:00-21:00 arasında arabalardan 9 dolar, diğer tüm zamanlarda 2.25 dolar alınacak.

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Yılda 15 milyar dolar gelir bekleniyormuş. Para iyi de...

Trafik sorununu çözer mi? Bu para gerçekten New York’un toplu taşımasına harcanır mı?

Bakacağız...

KENDİ CENAZE NAMAZINI KILDIRMAK

Pazartesi günü Kongre toplandı.

Sebebi 5 Kasım seçimlerinin sonuçlarını onaylamak. Oturumu usulen Senato Başkanı yönetir. Yani ABD Başkan Yardımcısı.

Kamala, kürsüye çıkıp Trump’ın zaferini duyurdu: “Donald Trump 312, Kamala Harris 226 delege almıştır, başkanlık için yeterlidir” dedi...

Başkanlık hayalleri kurarken...

Oval Ofis için geri sayım yaparken...

Her gece rüyalarınıza giren koltuğu rakibinizin kazandığını duyurmak...

Neresinden bakarsan bak:

-Hayal kırıklığıdır.

-Kalp sıkışmasıdır.

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-Kendi cenaze namazını kıldırmaktır.

Bir de not: 2020 seçimlerini kaybedince Trump, Başkan Yardımcısı Pence’ten oturumu yönetmemesini istemişti. Taraftarları Kongre’yi basmıştı. Pence’in asılması için sloganlar atılmıştı.

İşte bundan dolayı Harris’in yaptığı şey:

-Cesaret ister.

-Profesyonellik ister.

-Devlet terbiyesi ister.