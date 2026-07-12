CAATSA kalkıyor mu F-35 geliyor mu

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İşin ilginç yanı... Her iki soruya da olabildiğine olumsuz bakanların her iki sorunun cevabına yönelik de yeterli teknik bilgisi olmamasıydı.

O zaman ben de hem şüpheye yer kalmayacak şekilde tekrardan anlatayım hem de kanaatimi bildireyim.

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CAATSA’nın kaldırılacağı müjdesi kendiliğinden Trump tarafından Beştepe’de verildi.

En yaygın karamsarlık şu oldu: Yok ki öyle bir yetkisi. Kongre diye bir şey var ABD’de.

İnanır mısınız bilmem ama... Başkan tam yetkili.

Burada iki seçenek de var:

1-Toplumda herkesin bildiğinin aksine S-400’ler elden çıkarılmasa dahi başkanın “ulusal çıkarlar” argümanını kullanarak CAATSA’yı 180 günlüğüne kaldırma yetkisi var. Dilediği kadar da yenileyebilir ancak her yenilemede Kongre’ye bir rapor da sunması gerek.

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2-S-400’ler elden çıkarıldığı takdirde ise doğrudan bunu ortaya koyan ve yasal güvenceleri belirten bir mektupla doğrudan süresiz kaldırabilir.

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Kongre istediği anda bütün bunları engellemek için bir tasarı sunabilir mi? Sunabilir.

Bunu başka herhangi bir şey için de istediği zaman yapabilir mi? Teoride evet.

Ama pratikte de durum şu:

Kongre’nin Trump’ı durdurabilmesi için basit bir tasarı yetmez.

Trump’ın veto kararını aşabilecek ezici 3’te 2 çoğunluğu yakalaması gerekir ki... Bugünkü Washington tablosunda bu uzak bir senaryo.





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Gelelim F-35’lere...

F-35’lerin satışını engelleyen ve engelin nasıl kaldırılacağını düzenleyen yasa, 2020 Savunma Bütçe Yasası.

Bu yasadaki şartlar da CAATSA şartlarıyla aynı.

S-400’leri çalıştırmamak, S-400’leri elden çıkarmak ve benzeri bir alışverişin yapılmayacağını taahhüt etmek.

Trump bunun sağlandığını ilgili belgeyle Kongre’ye yolladıktan sonra F-35 satış niyetini resmen Kongre’ye bildirebilir.

Burada Kongre teoride yine devreye girebilir mi? Evet.

O zaman buradan sonra da kanaatime geçelim.

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Gidişat iyice S-400’lerin üçüncü bir ülkeye satışına yaklaşıldığı yönünde.

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Trump’ın Beştepe’de beklenmedik şekilde dünyaya duyurduğu kaldırma sözünün altı boş değil yani.

Bu senaryoda hem CAATSA şartlarını hem de F-35 şartlarını sağlıyoruz.

Bu. Kongre’deki oluşabilecek herhangi bir muhalefetin belini kıracaktır.

İsrail varını yoğunu F-35 satışını engellemeye koyuyor mu? Evet. Kongre’de şimdiden bir blok oluşturuluyor mu? Evet. Fakat aynı Kongre’den bu hafta Ankara’da gelen olumlu sözleri de unutmamak lazım.

Seçimlere birkaç ay kala Trump’ın savunma sanayii satışını engellemek için kendini ortaya atacak Cumhuriyetçi sayısı çok olmayacaktır.

Dar pencere tam olarak bizim lehimize.

Olumlu haberler üst üste gelebilir.

HANGİ İRAN

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ABD ile İran arasında 17 Haziran’da imzalanan mutabakattan sonra özellikle üç yazı kaleme almıştım:

-İran’ın içi dışı bir mi

-İran’ın harcayacağı şans

- Derin rejim

Bütün bu yazılarda dikkat çekmeye çalıştığım husus... Taraflı tarafsız herkesin “İran kazandı” dediği mutabakat zaptını sabote etmek için İran rejiminin içindeki, rejimden beslenen, radikal yönetim tarzından, Batı’ya ve dünyaya kapıları

kapatmaktan beslenen kliklerin yapacaklarıydı.

*

Ve tam da dediğim gibi oluyor...

ABD, İran’a yönelik petrol ihracatı yaptırımlarını kaldırmışken, İran istediği gibi, istediği para biriminde, istediği kadar petrol satmaya başlamışken içeriden bir kesim “yetmez, Hürmüz bizim olacak” dayatmasıyla haftalardır sivil gemilere ve sivil mürettebata saldırıyor.

Nereden baksan ahmakça...

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İçeride müthiş bir kavga var.

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Bakın... Tüm sac ayaklarını “Amerika’ya ölüm” üzerine kurmuş bir rejim için dış dünyaya açılmak, refah, Batı yatırımları, dünyaya entegrasyon demek rejimin kendi kendini bitirmesi demek.

Rejim bunun farkında değil mi? Gayet farkında.

Hamaney’in cenazesinde saldırıya uğrayan Pezeşkiyan’ın da, devlet kanalında yayını kesilen Kalibaf’ın da, taşlı saldırıya uğrayan Arakçi’nin de hedef gösterilmesinin sebebi bu.

“Şeytanla iş birliği” diyerek tüm süreci baltalamaya, İran’ı kendi içine hapsolmuş bir döngüye geri döndürmeye çalışıyorlar.

Peki bu ülkeyi kim yönetiyor sahiden? Bunun cevabı ortada yok. Mücteba? O da babasının cenazesinde bile ortalıkta yok.

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İranlı müzakerecilerin Amerikalılara ilettikleri “Hürmüz saldırısı sistem içindeki bir hatadan kaynaklı” sözleri de fiyaskonun boyutunu ortaya koyuyor.

Bekleyip göreceğiz...

Sistem savaşını İran’ın ve halkının refahı için anlaşma yolu arayanlar mı kazanacak?

Yoksa kendi refah ve meşruiyetlerini sistem üzerinden devşirenler mi?

RUHLAR ALEMİNDEN MCCONNELL

WASHINGTON’da çok acayip bir şeyler oluyor...

Mitch McConnell, çok uzun süredir Senato’daki en güçlü Cumhuriyetçilerdendi.

Ekran önünde donup kalması, aklının gelip gitmesi ve yaşadığı diğer sağlık sorunları nedeniyle geçen sene Senato Çoğunluk Lideri görevinden ayrılmıştı.

*

McConnell bir süredir ortalıkta yok. Bildiğiniz kayıp adam.

84 yaşındaki Senatör 14 Haziran’dan beri hastanede deniyor. Ama tedavi ne için, durumu ne, şu an bilinci açık mı söylenmiyor.

Bazı dedikodulara göre beyin ölümü gerçekleşti ama makineye bağlı.

*

İddialar artık ayyuka çıkmışken bazı Cumhuriyetçi isimler geçen gün McConnell ile telefonda konuştuklarını ve durumunun iyi olduğunu öne sürdü.

Fakat hepsinin de “yaklaşık 20 dakika konuştuk” demesi hem şüphelere hem de mizaha sebep oldu.

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Ben size işin siyasi yönünü anlatayım...

Eğer McConnell ölürse Kentucky’de özel seçim yapılmak zorunda ve koltuk Demokratlara ya da Trump’ın istemediği bir Cumhuriyetçiye gidebilir.

Bir de işin daha da tuhaf yanını söyleyip bırakayım: McConnell’ın eşi Elaine, kocası hastaneye kaldırıldıktan 3 gün sonra Pekin’e gidip Çin Devlet Başkan Yardımcısı ile görüştü.

Neden, nasıl, ne amaçla? Burada kalsın...