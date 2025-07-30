Bu iş nereye gidecek

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SDG/YPG’nin silah bırakmayı reddetmesi...

Kendilerini terörsüz Türkiye’den ayrıştırmaları...

Şam ile mutabakatı takmamaları...

ABD’ye “Dadılık yapmaya devam edecek misiniz?” diye sormuştuk.

*

Ertesi gün örgütten açıklama geldi.

“ABD’nin Rakka, Deyrizor, Haseke ve Tabka’dan çekilme çağrısını reddettik” diyorlar.

Peki silah bırakma?

O, konuşulacak bir konu bile değilmiş.

*

Peki Barrack’ın baskıları?

Ona da rest çekmişler güya.

Örgütün ABD taleplerine böyle bariz rest çekme gücü var mı?

Yok.

Peki bir cesaret gelmiş mi?

Gelmiş gibi.

Burada geçen yazıda belirttiğim CENTCOM/Dışişleri çatlağının bir parmağı var mı dikkat etmek gerek.

*

Bu açıklamanın geldiği gün Barrack, Ankara’daydı. Görüştüğü kişi Savunma Bakanı Güler’di.

Bir mesaj mı?

Mümkün.

Askeri bir planın habercisi mi?

Belki de.

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Peki Rusya ve İran’ın resimden çıktığı Suriye’de daha düzen kurulamamışken geniş çaplı bir askeri harekâtı ABD ister mi?

Sanmıyorum.

CENTCOM, YPG’yi yedirir mi?

Pek ihtimalli görmüyorum.

*

Fidan’ın “kan dökülmeden yürüsün istiyoruz” açıklamasının ardından Bahçeli’nin “YPG’nin ağırdan alması çirkefliktir” çıkışı tesadüf değil.

Vakit daralıyor ve

sanki...

Ankara’nın sabrı hızla tükeniyor.

*

Bütün bu olaylar üzerine örgüt elebaşı Mazlum Abdi de konuştu dün.

- Merkezi değil âdem-i merkeziyetçi yönetim...

- Entegrasyona güven yok.

- 100 bin kişi nasıl orduya katılacak diyor.

Savunma Bakanlığı’nın parçası olacağız da diyor ama hedef belli gibi.

Şam’a bağlı gibi görünen “egemen” bir terör ordusu.

*

Örgüt, Şara’nın henüz tam hakimiyet kuramadığı, İsrail’in istikrar bozucu hamlelerinin devam ettiği bir ortamda fırsat kolluyor.

Hükümet çökerse devlet kontrolü için...

Hükümet devam ederse “kazanımları” korumak için.

Ne demiştik?

Zaman daralıyor, sabır tükeniyor.





TEŞEKKÜRLER BAŞKAN!

GAZZE Trump’ın canını epey sıkmış...

BM rakamlarına göre Gazze’deki 2 milyon insan arasında her 3 kişiden 1’i günlerdir yemek yememiş.

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Açlıktan ölenlerin yüzde 80’i çocuk.

Sadece bu ay 60’tan fazla insan açlıktan ölmüş.

*

Ama Trump’ın canı bunların hiçbirine sıkkın değil.

Neye o zaman?

Efendim Trump Gazze’ye 60 milyon dolar yardım yapmış.

Bir kişi bile teşekkür etmemiş.

Evet, evet...

Cidden söyledi bunu.

*

O zaman biz teşekkür edelim.

Teşekkürler Sayın Başkan...

- Altı aydır Gazze’ye çözüm bulamadığınız...

- Ateşkesi dinamitlediğiniz...

- İsrail’e daha fazla silah gönderdiğiniz...

- Bebeklerin açlıktan öldüğü günlerde “Televizyondan bakınca çok aç görünüyorlar” dediğiniz için...

UTANÇ ANLAŞMASI

ANLAŞMA nedir?

Taraflar buluşur. Talepler masaya konur. Karşılıklı tavizler verilir. Anlaşma ortaya çıkar.

*

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Trump, İskoçya’daki golf kulübündeydi.

AB’nin lideri Ursula von der Leyen’i ayağına getirtti.

Zorbaladığı, aşağıladığı, hırsızlıkla suçladığı AB ile nihayet bir anlaşma duyurdu.

*

Ama...

Anlaşma mı, dayatma mı, yoksa soygun mu?

Bir bakalım...

1. AB mallarına yüzde 15 gümrük vergisi ödeyecek.

2. ABD mallarına gümrük vergisi sıfır olacak.

3. AB, ABD’ye 600 milyar dolar yatırım yapacak.

4. AB, yüzlerce milyar dolarlık Amerikan silahı alacak.

5. AB, 750 milyar dolarlık Amerikan doğal gazı alacak.

*

Von der Leyen’in suratı asıktı.

Vücut dili acizdi.

Sesi çıkmadı.

Öylece kabul etti.

*

Avrupalılar fena öfkeli.

Diz çöktük...

Von der Leyen ihanet etti diyorlar.

*

Gerçek şu ki...

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Avrupa’nın dünyadaki konumu da, ABD karşısındaki rolü de iyice ortaya çıktı.

Hasta adam Avrupa mı desek?

PUTİN NİYE CİDDİYE ALSIN

ARTIK onunla konuşmuyorum.

Tatlı dille, güler yüzle beni kandırıyor.

Savaşı bitirmesi için 10 gün süre veriyorum.

*

Trump, bunları pazartesi söyledi.

Hoş tuttuğu, pohpohladığı, yoluna güller döktüğü Putin’e fena bozuk halde.

*

Soru şu...

Putin, Trump’ı niye ciddiye alsın?

Aylardır 2 hafta mühlet vere vere yaz bitecek.

*

İki şey yapabilir Putin’in ciddiye alması için.

Kongre’den geçirilecek bu zamana kadarki en ağır yaptırım paketi. Sadece oylama bekleniyor.

Ukrayna’ya silah sevkıyatını arttıran ve hızlandıran Trump’ın “Rus şehirlerini vurun” emri.

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Belki bu iki hamle ile Trump’ın ciddiyeti Putin’in kafasına dank eder.





GAF MI İTİRAF MI

Epstein’in hayaleti Trump’ın peşini bırakmayacak diye boşuna demedim...

İskoçya’da da soruldu. Yine çok kızdı. Ve iki şey söyledi.

*

1. Hiç Epstein’in adasına gitme ayrıcalığına sahip olmadım.

2. Epstein benim çalışanlarımı çaldı. Bir daha da görüşmedim.

*

Ben de iki şey söyleyeyim...

1. Sapkınlığın kol gezdiği, kız çocuklarının istismar edildiği adaya gitmek ayrıcalık değil, utanç verici bir şey değil mi?

2. Biz Trump’ın Epstein ile ilişkisini sapıklıkları yüzünden kestiğini biliyorduk. Doğrusu iş kavgasıymış.

*

Ne desem...

Gaf mı, itiraf mı?