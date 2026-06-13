‘Bitti bu iş’ havası

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Hal böyle olunca yine ve yeniden “bu gece İran’ı çok sert bombalayacağız, Hark Adası’na çıkacağız, İran’ın tüm petrol tesislerini ele geçireceğiz” dedikten birkaç saat sonra “anlaşma onaylandı, imza töreni düzenleyeceğiz” demesine tüm dünya şüpheyle bakıyor. Hele bir de bunun üstüne, yine klasikleşmiş şekilde, İran devlet medyasının “henüz onaylanan bir şey yok” haberleri de halkayı tamamlamış oldu.

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Peki gerçekten Trump’ın dediği gibi bugün Avrupa’da imza töreni düzenlenecek mi? “Bu sefer farklı mı” sorusuna cevap olabilecek birkaç gelişme var:

1- Washington ve Tahran’ın başmüzakerecileri zaten geçen ay bir taslak metinde anlaşmıştı. Sadece Trump’ın birkaç ek cümlesi yeniden onay için Tahran’a gitmişti. Tahran’ın buna cevabı gelince Trump “iş tamam” dedi.

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2- İmza törenine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance gidecek dendi. Edindiğim bilgilere göre çok sayıda C-17 kargo uçağı Avrupa’ya gidiyor. Bunlar normalde ziyaret öncesi lojistik uçuşlarıdır. Bu önemli bir sinyal.

Şunu da belirmeden geçmeyelim: Pakistan’da 2’nci tur görüşmelere gitmeye hazırlanan Vance’in uçağı Washington’daki hava üssünde günlerce beklemiş, tüm hazırlıklar yapılmış olmasına rağmen hiç kalkmamıştı.

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Ben bu satırları yazarken de Trump’tan ilk “çatırdama” mesajı geldi:

-İran’ın sızdırdığı şartların, üzerinde anlaşılan şartlarla UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK.

-Bunlar son derece onursuz insanlar. Bunlarla iyi niyetle iş yapmak diye bir şey söz konusu değil. İNANILMAZ!

-Ayrıca, dün gece Hürmüz Boğazı’ndan ayrılan Hindistan gemilerine yönelik tamamen püskürtülen İHA saldırıları KABUL EDİLEMEZ.

-Akıllarını başlarına toplasalar iyi olur, hem de HEMEN!

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Görünüşe göre hafta sonu Cenevre’ye gitme planı yapmak için hala çok erken...

Erken olmasına ama...

Dün oldukça üst düzey bir yetkili ile toplantıdaydım. Bu işi en iyi bilecek 3-5 kişiden biri.

İran’da sistem içinde bir fikir birliği olduğunu, Mücteba Hamaney’in gidişattan memnun olduğunu ve Devrim Muhafızları’nın da karşı çıkmadığını söylüyor.

Yani bir nevi... “O C-17’ler boşuna gitmiyor” gibilerinden konuştu.

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Sonucunu hep beraber göreceğiz.