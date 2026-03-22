Bitireceği yok

- “Savaş büyük ölçüde bitti” açıklaması üzerinden 13 gün...

- “Vuracak hedef kalmadı” açıklaması üzerinden 9 gün...

- “Operasyonu giderek bitirmeyi düşünüyoruz” açıklaması üzerinden iki gün geçti.

*

Bu sırada aynı Trump...

- “Düşmanı tamamen mağlup edene kadar durmayacağız.”

- “Kazandık ama yeteri kadar kazanmadık.”

- “Zafer ilan etmeye daha hazır değilim” de dedi.

*

Yine bu sırada...

- Trump’ın aylardır sözünü ettiği 31 Mart’ta çıkacağı Çin seyahati en az 5 hafta ertelendi.

- Uzak Doğu’dan amfibi binlerce piyade bölgeye yönlendirildi.

- Pentagon, Beyaz Saray’dan İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe istedi.

Bunlara ek olarak Washington’da sızan bilgilere göre Pentagon’da kuvvet komutanları harıl harıl “kara operasyonları” için Trump’a sunmak üzere plan hazırlamakla meşgul.

Buna bir de Netanyahu’nun birkaç gün önce yaptığı “İran rejimi havadan bombalamakla düşmez, kara unsurları şart” açıklamasını da eklemek lazım.

*

Trump dünden önceki gün yaptığı açıklamada 5 resmi hedef ortaya koydu.

İran’ın füze kapasitesini tamamen etkisiz hale getirmek.

İran’ın savunma sanayii altyapısını yok etmek.

Uçaksavar silahları da dahil olmak üzere Deniz ve Hava Kuvvetlerini ortadan kaldırmak.

İran’ın nükleer kapasiteye yaklaşmasına bile asla izin vermemek.

Orta Doğu’daki müttefiklerimizi en üst düzeyde korumak.

*

Şöyle bir bakalım...

- İran hala füze fırlatabiliyor.

- Savunma sanayii altyapısının tamamen yok edilip edilmediği meçhul.

- Daha geçen gün İran, ABD F-35’ini vurup acil inişe zorladı.

- İran’ın 460 kilogramlık atom bombası seviyesinde zenginleştirilmiş uranyumu hâlâ elinde.

- Bu en vahimi... ABD’nin müttefikleri her gün vurulmaya devam ediyor.

Bu şartlarda Trump siz bu satırları okurken, hatta okumadan önce “zafer bizim” deyip kaçabilir mi?

Mümkün. Hatta inşallah diyelim.

Muhtemel görünüyor mu?

Bana göre görünmüyor.

*

Son gelişmelerin bana verdiği kanı şu...

Trump ve İsrail en aşağı birkaç hafta daha bu savaşı devam ettirmeye ve hatta yaymaya devam edecek.

Daha savaş başladığı gün “en kötüsüne hazır olun” demişken, daha sonra ise “bataklık” ve “kara delik” başlıklarıyla devam etmişken şu endişemi yeniden belirteyim...

Bu savaş işi genişledikçe içine daha çok

çeken bir girdap.

Şayet yukarıda sıraladığım emareler gerçekleşecek olursa bölgeyi de dünyayı da daha vahim günler beklemekte.

CEVAP VER TRUMP

HANİ hep soruluyor ya...

“Amerikalılar ne diyor bu işe?”

CNN, bir halk buluşması düzenledi. Halkın karşısında Trump’ın BM Büyükelçisi Mike Waltz vardı.

Bakın New Yorklu bir genç ne dedi...

- Queens’te bir restoranda garsonluk yapıyorum.

- Geceleri 4 saat uyuyan tam zamanlı bir üniversite öğrencisiyim.

- Hâlâ binlerce dolar borcum var.

- Maaşımdan kesilen vergilerle dünyanın öbür ucunda finanse edilen savaşın bana yardımı ne?

Trump’ın kara operasyonu yapmasına destek niye yüzde 7 biliyor musunuz? İşte Amerikalılar bu şartlar altında ay sonunu getirmeye çalıştığı için.

Waltz’un cevabı neydi peki?

“Başkomutan olarak, bazı acı gerçeklerle yüzleşerek riskleri tartmak ve zor kararlar almak zorundadır. Sadece sizin neslinizi değil, gelecek nesli de nükleer silahlarla rehin tutan soykırımcı, terörist bir rejimin olduğu bir dünyaya izin veremeyiz.”

Ey Waltz... Sözde nükleere sahip terörist rejimin etkisiz hale getirilmesi bu öğrencinin hayatını daha iyi değil daha berbat hale getirmiş durumda.

Bilesiniz...

DESTANSI SAÇMALIK

BİLİYORSUNUZ Trump’a bu İran savaşından zaferle ayrılacağı sanrısını veren en büyük sebeplerden biri Venezuela’daki “başarısı” olmuştu.

Maduro gitmiş, yardımcısı başa gelmiş, geldiği gibi de ülkenin petrolünü ABD’ye peşkeş çekmişti.

*

Aynı senaryonun bire bir gerçekleşeceğine inanan Trump, yavaş yavaş ayılmaya başladı.

Rejimi düşüremeyen, dünya çapında petrol krizi çıkaran, her geçen gün Amerikalılara pompada şok üstüne şok geçirten Trump...

Birkaç gün arayla önce Rus petrolü daha dün de İran petrolü üzerindeki yaptırımları kaldırdı.

*

Bunun üzerine bir de “petrol fiyatları beklediğim kadar yükselmedi. Ben daha kötüsünü bekliyordum” dedi.

İşler böyle giderse “daha kötüsü” mü olur “en kötüsü” mü onu bilemem ama...

Devirmek için ant içtiğin, onlarca yıldır yaptırıma boğduğun, aktif savaşta olduğun ülkenin petrolüne yaptırımları kaldırıp 10 milyar dolardan fazla bütçe sağlamaya dense dense “destansı saçmalık” denir.

GURBETTE BAYRAM

NEREDEYSE yurt dışında on yıl olacak...

Hayatta tecrübe edilecek en buruk şeylerden biri ne diye soracak olursanız “gurbette bayram” derim.

Yaşamayan bilmez; yaşayanın da içinde her bayram ayrı bir iz bırakır.

Hele hele ABD’de daha da derin hissedilir.

*

Washington’ın komşu eyaleti Maryland’de bir Diyanet Center Cami’miz var.

Ben ABD’ye ilk geldiğim senelerde görece bölgedeki Müslümanları çeken bu külliyat, son birkaç yıldır hıncahınç doluyor.

Bu bayram ise mahşer günü gibi kalabalıktı.

Aklınıza gelebilecek her türlü milletten Müslüman, Diyanet Center’a gelmiş.

*

Biz Türkler için ise memleketten bir iz.

Önce bayram namazı, sonra bayramlaşması, cami bahçesinde satılan Türk kahvaltısı ve sadece birkaç saat süren bir “bayram...”

*

Washington’dan vatana selam olsun.

Hepimizin bayramı mübarek olsun.