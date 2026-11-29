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Peki göz göre göre yeniden savaşa mı gidiyoruz? Gelin bir konuşalım...

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Şimdi... İlk önce hafta boyu İran’dan gelen açıklamalara bir bakalım.

- Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Rızai: “İran milleti, silahlı kuvvetleri ve devletin tüm yönetim organları, bu ablukayı kırma konusunda sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir.”

- İran Meclis Başkanı Kalibaf: “Ablukanın askeri yollarla kırılmasının çeşitli yöntemleri var. İnşallah bunları yakın gelecekte hayata geçireceğiz.”

- Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi: “Ablukayı kırmak için gereken her türlü adımı atacağız.”

- İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı İrani: “Kuşatmayı kırmaya yönelik operasyonlar planlanmaktadır. Nihai hedef, düşmanı tüm Batı Asya bölgesinden çıkarmaktır.”

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Bu açıklamaların hemen ardından da başta söylediğimiz gibi bir kuru yük tankeri Bender Abbas’tan çıktı ve Umman Denizi’nde ABD tarafından vuruldu.

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Dediğim gibi... Bu, uzun bir aradan sonra ablukayı delmek için ilk teşebbüstü.

Gelen açıklamalara baktığımızda artık İran’ın ablukayı hem tankerlerle hem de askeri yollarla kırmaya çalışacağı çok bariz.

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Benim gördüğümü Trump da görüyor. Zaten seçimleri kaybeden ve artık seçim derdi kalmayan Trump, ekonomik ve askeri bir süper güce hükmediyor.

Bundan böyle her geçen saat, gün ve hafta ABD’nin lehine, İran’ın ise aleyhine çalışacak.

Peki İran, 9 aydır denemediği neyi deneyecek de ABD’nin ablukasını kıracak?

- Körfez’e saldırmak mı? Yüzlerce kez saldırdı.

- Tanker göndermek mi? Gönderdikçe vuruldu.

- ABD donanmasıyla deniz savaşına girmek mi? Hayal ürünü.

Peki rejimin planı ne? Henüz hiçbirimiz bilmiyoruz. “Geliyor gelmekte olan” havası baki fakat “az sonra...” diye bir gizem de yaratıyorlar.

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Size buradan en olumsuzu yazmak ben de istemiyorum fakat aylardır altını çizdiğim gibi bu kilidin suhuletle çözüleceği bir ihtimal da görmüyorum.

Tahran da aylar önce altını kalın kalın çizdiğim gibi bir çıkış yolu görmüyor olacak ki “Birinci Abluka Savaşları” için tam gaz hazırlıklarını yapıyor.

Peki Trump? O “peşin satan” modunda takılmaya devam ediyor. Bu sefer İran, Trump’ın savaşı halka açıklamasına ihtiyaç bırakmayacak bir şeylere hazırlanıyor gibi.

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TRUMP ZEYDİ’NİN TAM ARKASINDA

TRUMP yönetimi bu yıl Irak’tan çekileceğini açıkladıktan sonra Irak’ın o dönemde yeni başbakanı seçilen Ali el-Zeydi’nin 14 Temmuz’daki Beyaz Saray ziyareti sırasında ben de oradaydım.

Oval Ofis’te Trump’ın “genç, yakışıklı ve başarılı” gibi övgülerine mazhar olan el-Zeydi, Trump’ın “İran, Irak üzerinde bir yük” mesajını da almıştı.

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Trump’ın o günkü şu mesajları da bugünkü gelişmelere ışık tutacaktır:

- “Irak’ın kararları yalnızca Iraklıların elinde olmalı.”

- “Güvenlik güçleriniz sınırlarını korumaya muktedirdir.”

- “30 Eylül’den sonra hiçbir oluşumun devlet kontrolü dışında silah taşımasını asla kabul etmeyin.”

El-Zeydi’nin bu ay içinde İran bağlantılı Şii milislerin silahlarını toplamaya başlaması ve Kürt Bölgesel Yönetimi’nden hem sınır kapılarının kontrolünü hem de çeşitli petrol sahalarının hakimiyetini istemesini de ayrı okumak mümkün değil.

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Yine bu ay içinde ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın bir Iraklı Kürt’ün sorusuna yaptığı şu açıklamalar da Kürtlerin ABD’den hiçbir yardım görmeyeceğini kesinleştirmiş oldu.

- “Bu Irak’ın kararı.

Bu Irak’ın meselesi.

ABD’nin değil.”

- “Benim tavsiyem, Başkan’ın tavsiyesi şu: Aşın bunu artık. Nokta.”

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Daha cuma günü Trump da meseleye el attı...

- “Irak Başbakanı Ali el-Zeydi’nin Irak genelinde devlet otoritesini tesis etme, Irak petrolünün kaçakçılığını durdurma, yolsuzluğa son verme ve tüm silahları yalnızca devletin kontrolü altına alma çabalarını destekliyoruz.”

- “Başbakan el-Zeydi’nin kendi siyasi kararlarını alabilen, birleşik, müreffeh ve güçlü bir Irak inşa etme çabalarını destekliyoruz.”

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Ankara’nın meseleye bakışı tam olarak ne ve ABD’nin bu tavrı koordine ediliyor mu henüz ulaşmama rağmen öğrenemedim fakat Trump, el-Zeydi’nin hem İran milislerine hem de bölgesel yönetime yönelik politikalarına tam olarak arka çıktığı aşikar.

TANRI’YA İSRAİL İÇİN ŞÜKRETMEK

ŞÜKRAN Günü’nde Tanrı’ya şükreden Amerikalılar arasında en tuhafı ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve eşiydi.

Malum... Huckabee’yi bu zamana kadar İsraillilerden daha İsrailci olmakla eleştirilmesi ve sanki ABD yerine İsrail’in Büyükelçisiymiş gibi davranmasıyla sırıtmasında tanıyoruz.

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Huckabee bu Şükran Günü’nde de “hayır İsrail’i en çok ben seviyorum” diye enteresan hallere girmekten kendini alıkoyamadı.

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Eşiyle bir video paylaştı. Videoda

şöyle dediler:

- “İsrail’de olduğumuz için şükrediyoruz.”

- “Burada yaşayabildiğimiz için şükrediyoruz.”

- “Hatta köpeklerimiz İbranice havlamaya bile başladı.”

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Amerikan devleti Huckabee çiftine bir iyilik yapmalı. Köpekleri bile İbranice havlayan bu çifti salmalı... Ki gönüllerince İsrailli olarak yaşayabilsinler.

Zira Amerikalı olarak fazla sırıtıyorlar.

ADAYLIĞA YÜRÜR

BUNDAN yaklaşık 6 ay önce “Bu isme dikkat” diye bir yazı yazmıştım. Demokratların Georgia Senatörü Jon Ossoff.

Ossoff, 3 Kasım’da sağlam bir zaferle koltuğunu 6 yıllığına da yeniledi.

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Fakat Haziran ayında da bahsettiğim gibi Ossoff’un gerek hitabeti, gerek karizması, gerekse seçmene verdiği heyecan birçok Amerikalı için “başkanlık” kokuyor.

Bu hafta bir dedikodu ortaya atıldı. Ossoff sessiz sedasız Güney Karolina’yı ziyaret etti deniyor. Peki önemi ne? Güney Karolina, Demokrat Parti ön seçimlerinin yapıldığı ilk eyalet.

Şimdiden nabız yoklaması başlamış olabilir mi? Mümkün.

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Birkaç aya 2028 aday adaylarını her iki partide de görmeye başlayabiliriz.

Ossoff ihtimalini şimdiden ikinci kez kayda geçirmiş olalım.