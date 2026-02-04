Bildiğimiz pekişti peki hâlâ bilmediğimiz

Haberin Devamı

Bir...

Bu pedofil sapığın siyasetçiler, işinsanları, zengin elitler ve daha birçok insanla muazzam bir ilişki ağı kurduğu, karşılıklı çıkar ilişkisi yürütmek suretiyle elinde devasa bir güç tuttuğu ve mide bulandırıcı iddialara konu olduğu.

İki...

Bunların hepsinin şu ana kadar bildiğimiz... Ancak sadece hakikati pekiştiren şeyler olduğu.

*

Gerek Trump gerek Clinton gerek Musk gerek Gates ve daha nice sansasyonel isimlerle ilgili yeni belgelerde henüz ortaya çıktığı kadarıyla “suç unsuru” yine yok.

Şu tepkileri duyar gibiyim:

- “Nasıl yok. Görmedin mi Trump kız çocuklarıyla birlikte olmuş.”

-“Kör müsün? Bush, çocuğu kestikleri sırada bağırsaklarını çıkarıp dışkı yedikleri ayinde oradaymış.”

Gördüm. Kör değilim.

Aynı zamanda bu belgelerde yazılanların “polise şikâyet” ya da “ihbar hattı” iddiaları olduğunu da gördüm.

Ya da polise gidip bu iddiaları ortaya atan kişinin “esrar” ve “uyuşturucu mantar” kullanan ve güya “hafızamı terapi ile geri kazandım” diyen ve iddialarına hiçbir kanıt sunamayan biri olduğunu da.

*

Kendinize şunu bir sorun...

Bu adamın reşit olmayan kızlara tecavüz ettiğini, zengin elitlerle kişisel ağ kurduğunu, adasında birçok önemli ismi ağırladığını biliyordun. Peki görüşün değişti mi?

Yoksa sosyal medyada “trend” olan belgeleri paylaşıp, yorum yapıp, etkileşiminizi alıp kaçtınız mı?

*

Adalet Bakanı Bondi’ye göre Epstein belgelerinde 10 binlerce çocuk istismarı görüntüleri var.

FBI Direktörü Patel ise Epstein’in “sadece kendisine” reşit olmayan çocukları ayarladığını söylüyor.

Peki en büyük suç unsurunu oluşturacak, Epstein’in kasetlerinde çocuklarla beraber olan kişilerin listesi?

O yok deniyor. Ne yaptıysa sadece kendi yapmış. O kadar mağdur sadece bir kişi tarafından tacize uğramış.

Sosyal medya trendine dönen belgelerle konuşup dururken bunu unutacak mıyız?

Ya da Epstein’in onunla bununla yaptığı siyasi analizler üzerinden geçmişi deşifre edip eğleniyor muyuz?

*

Yüzlerce mağdur hâlâ adalet bekliyor.

“Müşteri listesi yok” diyen Adalet Bakanlığı’nın sözüne inanıyor muyuz?

“Federal soruşturmaları tehlikeye atacak belgeleri yayınlamayacağız” diyen Bakanlığın samimi olduğuna peki?

*

Epstein’in adasına gitme, mesajlaşma, yakın olma gibi belgeler önümüze sunuldukça hem yeni bir suç kanıtı göremiyoruz hem de bu eylemleri yapan kişilerin rahatça hayatına devam etmesiyle konuyu içselleştiriyoruz.

Bize “oynayın” diye verilen belgelerle maalesef Adalet Bakan Yardımcısı Blanche’ın şu söyledikleri doğru oluyor:

- Epstein ile partilemek suç değildir.

- Epstein ile mesajlaşmak da suç değildir.

- Bazıları korkunç şeyler yapmış olabilir.

- Eğer onlara dava açabilecek kanıtlara sahip olursak, bunu yapacağımıza emin olabilirsiniz.

Nasıl? Hiç kanıt yokmuş...

Sadece bu bile tüm gördüğünüz belgelerden daha korkunç değil mi?

DİZ ÇÖKER TÖVBE EDERSE

GÖRÜNÜŞE göre ABD ve İran yarından sonra Türkiye’de bir çıkar yol bulunur mu diye oturup konuşacak.

Akıllara tabii hemen geçtiğimiz yıl Umman’da yapılan 5 görüşme geliyor. Tam 6’ncı görüşmeyi beklerken masa, İsrail-İran savaşının patlak vermesiyle dağılmıştı.

*

Yalnız farklı bir şey görüyorum... Türkiye görüşmelerinde bölge ülkelerinin de katılacağı söyleniyor. Bir nevi bölgesel savaşı engellemek için bölgesel konsorsiyum gibi.

Bu görüşmeler bir yere varır mı bilinmez...

Trump’a göre pek umut yok gibi.

*

Bildiğim... ABD’nin dediği “diz çöküp tövbe iste.”

Nükleer konusunda tam kapitülasyon, balistik füzeler konusunda kısıtlama ve bölgesel meselelerden elini eteğini çekmiş bir İran...

ABD’nin dayattıkları yenilir yutulur gibi değil. Peki tehdidi? O da göze alınacak gibi değil.

*

Bu noktada yeni gelen iddialar İran’ın nükleeri sonlandırmayı kabul ettiği; hatta uranyumunu üçüncü bir ülkeye göndermeye de hayır demediği yönünde.

Tahran, eğer savaştan kaçınmak için bir yol varsa bunun tam teslimiyetten geçtiğini biliyor.

Peki yapar mı? Yaparsa bu rejimin iflas bayrağı çektiğinin kanıtı olmaz mı? Kilit sorular...

*

Tüm işaretler Pentagon’un büyük çaplı, İran’ı felç edecek bir saldırı dalgasına hazırlık yaptığını gösteriyor.

Son günlerde İsrailli generallerin Washington’a gelip görüşme yapmaları ise ortak bir planın pişirildiğine işaret.

Bu denklemi değiştirecek tek şey, yapılacak bir anlaşma.

*

Fakat şunu da eklemeden bitirmeyeyim...

Trump, ezeli düşmanı Obama’nın İran ile yaptığı nükleer anlaşma üzerinden 10 yıldır siyasi ekmek yiyor. “Kandırılan” Obama’nın yaptığı “tarihin en kötü anlaşması” köşede dururken Trump’ın İran ile anlaşma yapma riskine gireceğini pek düşünemiyorum.

Yineleyeyim... Tek ihtimal, İran’ın anahtarları doğrudan Trump’a teslim etmesi.





BEN DEĞİL OĞLUMMUŞ

ACAYİP bir haber patladı bu hafta.

Trump’ın yemin töreninden 4 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir firma, Wall Street Journal ve New York Times’a göre, Trump ailesinin kripto şirketiyle bir anlaşma imzalıyor.

Tam 500 milyon dolarlık bir yatırım.

Anlaşmanın bir tarafı Eric Trump, Trump’ın oğlu; diğer tarafı ise BAE şeyhinin kardeşi Şeyh Tahnun bin Zayed’in yatırım firması.

Anlaşmayla, Şeyh’in firması yüzde 49’luk hisse sahibi oluyor. Şeyh’in iki üst düzey yardımcısı da yönetim kuruluna katılıyor.

Bu kripto şirketinden elde edilen gelirler, diğer ortakların yanı sıra Trump’ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff’un oğlu Zach Witkoff ile de paylaşılıyor.

Diğer yandan da Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, yapay zekâ teknolojisinde kullanılacak yüz binlerce gelişmiş çipin ihracatı için Trump yönetimiyle bir anlaşma sağlıyor.

Arada bir al gülüm ver gülüm var mı? Kanıtı yok.

Bu yönde imalarda bulunan Amerikalılar ve Demokratlar var mı? Var.

Trump ne dedi peki: “Benim bir bilgim yok. Benim oğlanlar bakıyor o işlere. Ailem ilgileniyor.”

Şimdilik bu kadar...