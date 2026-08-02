Ben yanarsam herkes yanar

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ABD, İran’a saldırdığı sürece bunun bedelini doğrudan ve dolaylı olarak bölge ülkeleri de ödedi ve ödemeye devam ediyor.

Bu prensip, ABD’nin İran’a yönelik stratejilerini hem ciddi manada etkiledi hem de manevra serbestisini olabildiğince kısıtladı.

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ABD askeri tesisleri mi vurdu? İran da ABD üslerini vurdu.

ABD İran’ın sivil bölgelerini mi hedef aldı? İran da Körfez ülkelerinin sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

ABD’yi vuramayan İran’ın Körfez’deki sivil bölgeleri hedef almasının doğru mu yanlış mı olduğu tartışmasına girmeyeceğim. Fakat İran bu stratejisinden hiç sapmadı.

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Bu haftanın başında gayriresmi bir ateşkes süreci devam ederken İran’ın hem Ürdün‘e saldırması hem de Hürmüz Boğazı’ndaki üç tankere daha saldırması aslında haftalardır anlatmaya çalıştığım şeyin tezahür etmesiydi: İran’da müzakereciler bir yolda, Devrim Muhafızları ise bölgesel hakimiyet yolunda.

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Sonuç... Anlaşma yapsa olmayan, vursa olmayan, savaşı büyüt olmayan, küçültse olmayan bir Trump.

Mutabakat zaptı dağıldığından bu yana Trump‘ın ruh hali hiç de iyi değil. Zapt ile bu beladan en az zararla sıyrılıldığını düşünen ve en azından bölgesel güç dengelerinde çok büyük bir bozulmaya yer vermediğini sanan Trump, bir anda başladığı yere geri döndü.

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Bizim televizyon programlarında daha güçsüz ülkelerin sıkışmış durumda olduğunda nasıl davranbileceğini özetlemek için bir örnek verilir.

Kediyi fazla kşöeye sıkıştırırsanız mutlaka tırmalar.

Geldiğimiz bu noktada artık kedi Trump değil midir? Sırf bu iş bitsin de kötü anlaşmaya bile razıyım diyerek zaptı imzalayan Trump değil miydi?

Peki kşöeye sıkışan Trump’ın tırmalaması nasıl görünecek?

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Ben bu satırları yazarken Trump’ın Tahran’ı ve İran’daki diğer büyük şehirleri tamamen karanlığa gömeceği bir saldırı üzerinde kararını verdiği söyleniyor.

Elektrik santralleri ve diğer hayati altyapı tesisleri vurulursa İran’ın cevabı ne olacaktır peki? Doğru tahmin ettiniz. “Ben yanıyorsam herkes yanar” doktrini yine devreye girecektir.

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Fakat Washington, New York, Los Angeles karanlığa gömülmeyecek. Bu şehirler Dubai, Doha veya Amman gibi Körfez şehirleri olacaktır.

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Devrim Muhafızları’nın şu son 1 aydır gösterdiği tavır açıkçası bana da anlaşmaya yanaşacakları havası vermiyor.

Peki “ben yanarsam herkes yanar” oyununu her iki taraf da oynamaya başlarsa olacakları tahmin edebiliyor musunuz?

Bu sefer tam anlamıyla herkesin yanacağı bir senaryoya, korkarım ki, son sürat ilerliyoruz.

SEÇİM MALZEMESİ

İSPANYA’ya bağlı Ceuda’da son günlerde yaşanan olayları tamamiyle “tesadüfi” olarak okumanın saflık olacağı kanısındayım.

Bir anda 50 binden fazla çoğu genç erkeklerden oluşan kalabalığın İspanya topraklarına akın etmesiyle birlikte meseleyi en fazla dillendirenlerin ABD ve İsrail olması ise bu kanıyı sadece daha da güçlendiriyor.

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Peki Trump, Vance ve Rubio’ya ne demeli?

Trump’ın ilk sözleri şu oldu: “İspanya‘da olanları izlediğimde, ‘vay be, bu ara seçimlerde tartışma konusu olacak’ dedim.”

Ya Rubio’ya ne demeli? Dışişleri Bakanlığı’na yazdırdığı mesajda doğrudan İspanya Başbakanı Sanchez hedef alınıyordu.

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Asıl soruyu soralım: Tüm bunların sebebi Sanchez’in Gazze meselesinde ve İran meselesinde kendisini ABD ve İsrail’in tam da karşısında konumlandırması olabilir mi?

İspanya’ya girenlerin “Faslı yetkililer bize gidin dedi” demesi işin iyice ortaya çıkmasına da yardımcı oldu.

Ya da hepsini unutun... İspanyol ulaştırma bakanının İsrail hükümetinin mesajlarına yönelik “İşte şimdi her şey netleşmeye başladı” mesajına bakın.

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YENİ FIKRA

ARTIK her seferinde size “Washington’da fıkra gibi bir olay yaşandı” demeyeceğim. Çünkü anlat anlat bitmiyor.

Efendim... Hatırlıyorsunuzdur Trump’ın Washington’daki en simge yerlerden biri olan Lincoln Anıtı’nın önündeki 750 metrelik havuza el atmasını.

Hani pislik içinde diye önce boşalttırdı, sonra boyattırdı, sonra pislik hemen geri dönünce yine boşalttırmıştı?

Milyonlarca dolar para harcanan bu süreçte Trump, suçu eski bir olimpiyat sporcusuna atmış ve havuzu vandalize ettiğini söylemişti.

Hatta öyle ki... Washington Başsavcılığı adama dava bile açmıştı.

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Sıkı durun... Fıkranın bomba kısmı şimdi geliyor.

Adalet Bakanlığı mahkemeye sunduğu dosyada, “hasarın İçişleri Bakanlığı tarafından başlangıçta ifade edildiği gibi vandalizm değil, hatalı renovasyon çalışması sonucu olduğunu” kabul etti.

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Bu arada Trump bir zamanlar (geçen ay) ağzından düşürmediği havuz işinden ne zamandır hiç bahsetmiyor.

Sebebi de işte bu...

CİĞERCİ KENNEDY USTA

SANIYORUM Ankara’yı ve Balgat’taki ciğercileri özlemiş olmalıyım ki Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr’ın olayını anlatayım derken aklıma bu başlık geldi...

Kennedy birkaç ay önce “Ete parası yetmeyen ciğer yesin” diye bir çıkışta bulunmuştu.

Kennedy şimdi de Master Chef tarzı bir yemek yapma programı başlattı.

Porsiyonu 5 dolardan ucuz yemek yapıyor Kennedy.

*

Kennedy’nin derdi “herkesi sağlıklı yapmak” ama Amerika’da “Et bulamayan ciğer yesin” diyerek televizyon şovu yapmak ve “5 doların altında yemek tarifleri” vermek nasıl bir mesaj veriyor...

Onu da size bırakıyorum.