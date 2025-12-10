Batı kavramı sona ermiştir

Haberin Devamı



Kavga bittiğinde ortalık toz duman; düzen ise tanınmayacak haldeydi.

Mahalleler arasında iki güçlü kabadayı belirivermişti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği...

*

Kabadayılardan biri, ABD, mahalleliyi teskin etti.

Dedi ki... Bundan sonra bu mahallenin düzeni de, asayişi de, namusu da benden sorulur.

Size yan bakan bana yan bakmış demektir.

Toparlanın... Dükkânlarınızı yeniden açın. Ticarete başlayın.

Malınızı da dükkanınızın güvenliğini de ben halledeceğim.

Yalnız tek bir şartla... Benle alışveriş yapacaksınız. Benim ticaret raconuma uyacaksınız. Ha bir de... Bana cüzi bir miktarda haraç ödeyeceksiniz.

*

Haracımızı veririz, biat ederiz, kafamız rahat işimize bakarız.

Hem bu kabadayı bizim kabadayımız. Kültürümüz de geleneğimiz de bir...

*

Yıllar geçti... Kabadayının gölgesi altında ticaretine bakan mahalleli zenginleşti, dükkânları yeniledi, refahını katladı da katladı.

Hele hele karşı mahallenin kabadayısının 1991’de aniden hayatını kaybetmesi, ne kadar doğru bir karar verdiklerini göstermişti.

Yerine, karşı mahallenin kabadayısının kardeşi geçmişti. Ama küçük kardeş Rusya, henüz ne o kadar güçlü ne de tecrübeliydi.

*

2010’lu yılların ikinci yarısından itibaren bizim kabadayıya bir haller oldu.

Trump adını alan bu kabadayının tavrı, mahallelide ilk kez bir güvensizlik havası oluşturdu.

Hem de karşı mahalledeki kabadayı bir değil iki olmuştu: Rusya ve Çin.

2021’de tam geri geldi sanılan o eski günler... 2025’te kâbus gibi geri döndü.

*

Ve geçtiğimiz hafta bizim kabadayı... Mahalleyi tamamen değiştirecek yeni raconu açıkladı. Adını da Ulusal Güvenlik Stratejisi koydu.

1. Bu zamana kadar sırtımdan geçinip zengin oldunuz. O günler geride kaldı.

2. Bundan böyle sürekli sizle uğraşamam. Herkes kendi güvenliğini sağlasın.

3. Yarından tezi yok haraçlar arttırılacak.

4. Mahalleye saldırılırsa kimse bana güvenip plan yapmasın.

5. Ama yine de hala ticarette de savunma sanayisinde de bana tabi kalacaksınız.

Mahalleli 80 yıldır böyle bir şey görmemişti.

Huzur içinde haracını verip keyfine bakarken dımdızlak ortada kalmış oldu.

Peki mahalleli şimdi ne yapacak?

Kabadayıya isyan edip kendi başlarının çaresine bakacak güçleri yok.

Kabadayı hem verdiği taahhütleri çekmişken hem de aynı biati istiyorken böyle gitmenin bir manası da yok.

*

Benim düşüncem odur ki... Bu kabadayı gidene kadar ayıya dayı denilecek.

Fakat eski düzeni geri getirmek isteyen bir Amerikalı kabadayı gelse dahi bu mahalle düzeni sona ermiştir.

Yeni kurulacak düzende mahalleli, dükkanını da canını da namusunu da öyle kolay kolay kabadayıya emanet etmeyecektir.

*

Peki 80 yıldır aynı düzeni yürüten kabadayı neden birden mahalleliyi sattı?

Karşı mahallenin bıçkın delikanlı kabadayısı Çin’den korkmaya mı başladı?

Artık eski gücünde olmadığını mı fark etti?

Yoksa aklen gelgitler yaşamaya başlayıp dengesiz bir hale mi dönüştü?

*

Bu soruların cevabı bize mahalle düzeni niye bozuldu onu gösterecek... Ama iki yargı ile bitireyim:

Kabadayı hâlâ eski saygıyı göreceğini düşünüyorsa hayal görüyor.

Batı kavramı denen şey artık sona ermiştir.



BU HAREKET ‘KİM’İ KISKANDIRIR









TRUMP’ın... Pardon... Kendi deyimiyle “Kral Trump’ın” ikinci döneminde Putin, Xi ve Kim Jong’un ile tatlı rekabetini birçok kez yazmıştım.

Mesela... Putin askeri geçitlerini kıskanıp kendi doğum gününde askeri geçit yaptırması.

Mesela... Xi’nin bakanlarının karşısında “mum gibi” durmasını kıskanıp kendi bakanlarından da istemesi.

*

Fakat Trump bu sefer öyle bir şey yaptı ki... Bu olay Kim’i bile kıskandırır.

Milli parklarda ulusal tatillerde giriş ücretsiz olur. Milli Parklar sitesine geçen gün bakınca insanlar özellikle bir gün bedava girebileceğini gördü: 14 Temmuz.

Özelliği ne? Trump’ın doğum günü.

*

“Yok canım...” deyip ve siteye girdim ve... 14 Temmuz Bayrak Günü/Başkan Trump’ın Doğum Günü.

Ey Kim... Var mı senin doğum gününde milli bayram?



BİR SEATTLE FIKRASI



BU yaz Dünya Kupası’nda tarihe “Seattle fıkrası” olarak geçecek bir olay yaşanacak gibi duruyor.

Efendim şimdi olay şu... ABD’nin batısındaki Seattle’da da Dünya Kupası oynanacak.

Bu eyalet ve şehir oldukça liberal ve sol olmasıyla bilinir. LGBT’ye desteği de tartışılmazdır.

Düşünmüş taşınmışlar ve demişler ki... Bir grup maçını “LGBT Onur Haftası Maçı” ilan edelim.

Tarihi de önceden belli: 26 Haziran.

Hangi maç denk geldi dersiniz? Mısır-İran.

Ne diyeyim... Seattle’ın “onur haftası maçı” diye bir şey uydurup Mısır-İran denk gelmesi olsa olsa kötü bir fıkra olur.



TRUMP’IN MİNİK ARABALARI



Hatırlıyor musunuz Trump geçenlerde Japonya’ya gitmişti?









Bizim başkan orada “minik arabalar” görmüş ve bayılmış.

*

Geçtiğimiz gün şahsi hesabından duyururken Amerikan halkına müjde verir gibi bir havadaydı.

“Ucuz, güvenli, yakıt tasarruflu ve kısacası MÜKEMMEL!!!” diye sattı bu fikri. “DERHAL ÜRETMEYE BAŞLAYIN!” diye de emretti.

*

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ağzındaki baklayı çıkardı. “Piyasadaki arabalara oranla çok daha kolaylıkla satın alınabilecek kadar ucuz.”

1 gün çalışıp cep telefonu alan, 1 ay çalışıp altına son model araba çeken sosyal medya maymunlarına müjde! Artık 1 saat çalışıp alırsınız.

8 silindirli motorların, pikap kamyonların diyarından... Pahalılıktan ötürü Trump’ın minik arabalarına...



KENDİM ETTİM KENDİM BULDUM

Bir bilmecem var...

Durduk yere tüm dünyaya gümrük vergisi savaşı açan, kendi üreticisinin ayağına sıkan, bu yüzden birçok kalemde bu vergileri kaldıran, en sonunda da çiftçilere 12 milyar dolarlık kurtarma paketi açıklayan kişi kimdir?

Hafta ortası beyin jimnastiği.