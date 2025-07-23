Barrack’ı kovdurmak isteyenler kim

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Bu köşede yerdiğim de oldu... Hakkını verdiğim de.

Bir kere dobra bir tarzı var.

Düşündüğünü çekinmeden söylüyor.

80’ine merdiven dayamış, dünyalığını yapmış milyarder rahatlığı var.

*

Bizim bu zamana kadar bir Amerikalı yetkiliden hiç duymadığımız şeyleri peşi sıra söylüyor.

Ne bunlar mesela bir kısa hatırlayalım...

- SDG, YPG’dir. YPG de PKK’nın bir türevidir.

- SDG’ye devlet borcumuz yok.

- Suriye tek devlet, tek ordu olacak.

- İsrail bölünmüş Suriye istiyor.

- İsrail bölgedeki ulus devletleri tehdit olarak görüyor.

- Türkiye’nin Ermenistan’a soykırım yaptığı eski bir algı.

Hah... İşte bu açıklamalar Barrack’a içeride dışarıda bayağı bir düşman kazandırmış durumda.

*

İlk kez burada okuyacaksınız.

ABD’deki şer ittifakı eş zamanlı harekete geçti.

Siyonist İsrail lobisi, Yunan lobisi ve Ermeni lobisi, Barrack’ın kellesini istiyor.

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Fox News sunucusu azılı İsrailci Mark Levin.

Trump’ın dinlediği, güvendiği, hayranı olduğu bir isim.

Daha geçen gün şöyle dedi...

- Bu Barrack denen adam tam bir dangalak.

- Suriye rejimi IŞİD’cilerle Dürzileri katlediyor.

- Bu adam kalkıp İsrail hükümetini mi suçluyor?!

- Bu tür zırvalar katillere cesaret verir.

- Böyle bir dangalak derhal görevden alınmalı.

*

Bir diğer azılı İsrailci, internet fenomeni, Trump’ın gözdelerinden, bir sözüyle Trump’a hükümetten adam kovduran Laura Loomer da başladı...

- Barrack IŞİD’ci Colani ile takılıyor.

- İslamcı teröristlerle oynaşıyor.

- Trump’a IŞİD’ci teröristle (Şara) el sıkıştıran bu mu?

- Barrack geri zekâlı mı?

*

Yunan lobisine bakalım...

- Barrack, göreve geldiğinden beri Suriye’deki İslamcılara yanaştı.

- Washington’da Erdoğan’ın söylemlerini yaydı.

- Ermeni Soykırımı’na “eski bir algı” dedi.

*

Ermenilere bakalım...

- Ermenilerden özür dilemeli.

- Görevinden alınmalı.

- Sözleri rezilliktir.

*

YPG/SDG’lilere hiç girmiyorum bile.

Geçenlerde Barrack’ın bana söyledikleri sonrası bir hain ilan etmedikleri kaldı.

*

Barrack sağlam pabuç mu çıkar...

Yoksa sözlerinden dönüp Amerikalı Lawrence mı olur onu bilemem.

Ama gördüğüm şey şu...

Washington’da iki gün gazetecilik yapmış biri bile şu şer ittifakı bir araya gelip birini hedef aldıysa orada Türkiye’nin bir çıkarı olacağını bilir.

Demem o ki...

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Trump’ın kanına girebilirlerse ve Barrack’lar gider de McGurk’ler gelirse işimiz o zaman zor.

TRUMPÇILARA İSRAİL KANCASI

DEMOKRAT gençler arasında desteği iyice kaybeden İsrail, Cumhuriyetçiler arasında da fena halde.

“Bizi İsrail mi yönetiyor” soruları artık olağanlaştı.

Ama İsrail de boş durmuyor.

MAGA’cı, yani Trumpçı sosyal medya fenomenlerine göz dikmişler.

30 yaş altı 16 tane fenomen, İsrail’e bedava tura götürülecekmiş.

Yıl sonuna kadar da 550 fenomen.

Bakın ne diyor İsrail Dışişleri’nde bu olayı organize etmekle görevli bakan yardımcısı... “(Trump) hareketinin İsrail yanlısı bir tutum benimsemesi İsrail açısından hayati önem taşıyor.”

Asla hiçbir şeyi garanti görmüyorlar.

Asla işi şansa bırakmıyorlar.

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Hangi alan varsa o alanda etkiyi ellerinde tutmak istiyorlar.

Yakın zamanda Trump tabanında daha da yoğun İsrail propagandası göreceğiz gibi.

EVSİZ BİR NESİL

GEÇEN gün Fortune’da gördüğüm bir haber ekstra dikkatimi çekti.

1980’lerde tipik ev alıcısı 20’li yaşlarının sonlarındaymış.

2023’te yaş 35’e çıkmış.

Geçen sene 38’e yükselmiş.

Ev alma fikri artık fikir olmaktan çıkıp hayal olma noktasına geliyor Amerika’da.

Ben farklı mıyım?

Değilim.

Kara kara düşündürdü mü?

Düşündürdü vallahi.

Z kuşağı ve ardından gelecek nesiller içinse durum daha da vahim gözüküyor.

Bu devran böyle zor devam eder.

BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMA

Trump kendine iş edindi...

Washington’ın Amerikan futbolu takımına taktı.

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Bu takımın ismi birkaç yıl öncesine kadar Washington Redskins’di.

Yani Washington Kızılderilileri.

Hassasiyet, woke kültürü (ırksal eşitlik) falan derken takımın ismini değiştirdiler.

Washington Commanders oluverdi.

Yani Washington Komutanları.

Woke kültürün yılmaz düşmanı Kral I. Trump, takımı tehdit etmeye başladı.

“Takımın ismini geri getirmezseniz yeni stadyumunuza izin vermem” diyor.

Bildiğin şantaj.

O değil de...

İnternet ne kadar güzel bir şey.

Bir de Trump’ın her konuda bir zamanlar attığı tweet olunca daha da güzelleşiyor.

Şöyle demiş 2013’te Obama’ya...

“Başkan, Washington Redskins’in adını değiştirmesini söylememeli, ülkemizin çok daha büyük sorunları var! Saçmalıklarla değil, onlarla ilgilen!”

Ne dersin Başkan?

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