Acelesi yok

Haberin Devamı

Bir müzakereye asker götürmek, size geçen pazar yaptığım benzetmenin tam karşılığıydı aslında...

ABD, uzlaşma masasına avukatıyla değil “emanetiyle” gidiyordu.

*

Görüşme bittiği gibi ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’a yeni yaptırımlar açıkladı.

Görüşmeler bittikten birkaç saat sonra ise Trump’ın imzaladığı kararname ile dünya üzerinde İran ile doğrudan ve dolaylı ticaret yapan tüm ülkelere yüzde 25 ek vergi açıklandı.

Kararnamede, “İran’ın politikası ve eylemleri, ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik olağandışı ve olağanüstü tehdittir” dendi.

*

Ben bu yazıyı kaleme almaya hazırlanırken Trump, belki de önümüzdeki haftaların veya ayların şifresini açıkladı.

Ne demiş bir bakalım...

- İran ile görüşme çok iyiydi.

- Haftaya yine görüşeceğiz.

Haberin Devamı

- Çok fena anlaşma yapmak istiyorlar, yapmalılar da.

- Yapmazlarsa sonuçları çok ağır olur.

- Bolca vaktimiz var. Venezuela‘yı hatırlayın. Bir süre bekledik ve acelemiz yok.

Son cümleye dikkat buyurun lütfen.

*

Açık istihbarat kaynaklarına göre son birkaç haftada ABD, bölgeye 100’den fazla kargo uçağı sevk etti. Vızır vızır yığınak yapmaya devam da ediyorlar.

Peki bir yandan koca bir orduyu bölgeye yollarken ve İran’ı ekonomik olarak boğmaya devam ederken; diğer yandan masada oturmanın manası ne?

Son cümleye ondan dolayı dikkat edin diyorum.

Trump ve çevresi, İran’a sunulan şartların rejimin fiiliyatta kendini feshetmesi anlamına geleceğini biliyor. Bunun çok uç bir ihtimal olduğunu da.

Bu yüzden bir yandan İran’ı “dinleyerek” tüm askeri yığınağını tamamlıyor. Bir yandan İran’ı ekonomik olarak boğma eylemine devam ediyor. Diğer yandan da olur da Hamaney rejimi mucizevi tavizler verirse tek bomba atmadan zafer ilan etmeyi tahayyül ediyor.

*

İran’ın uzun süre üzerinde çalışılan ve mutabık kalınan İstanbul zirvesini son anda iptal edip her şeyi Umman’a taşımasına ABD’nin sonunda razı olmasının sebebi de bu aslında.

Haberin Devamı

ABD için “oturduk, konuştuk ama yine yola gelmediler” diyebilmek için öyle ya da böyle “oturup konuşmak” lazım da ondan.

*

Trump’ın mesajı, tok satıcı gibi, peşin satan gibi bir tavır takındığını gösteriyor.

Saldırı için hazırlıkları tamamlıyor, ekonomik baskıyı giderek arttırıyor, masaya da oturuyor...

Masa olmazsa finansal savaş var; o da olmazsa İran’ın vurmak için planları hazır bekleyen devasa bir ordusu var.

Yani ezcümle...

Acelesi yok, imkânı ve zamanı var.

ÇİN’E DAVET GERİ ÇEKİLEBİLİR

HAFTA ortasında Trump ve Şi, telefonda görüştü.

Yalnız sonrasında ilginç bir şey oldu.

Trump’ın açıklamasına baktım. Her şey güllük gülistanlık. “Mükemmel” bir görüşme olmuş. Her şey “olumlu” geçmiş Trump’a göre.

Haberin Devamı

Çin ve Şi ile ilişkisi de “çok iyiymiş.”

Nisan ayında Çin’e gideceği geziyi ve Tayvan’ı da görüşmüşler hatta.

Buraya kadar tamam.

*

Yalnız Çin’in açıklama çok daha sertti.

- Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli mesele Tayvan’dır.

- Tayvan’ın Çin’den ayrılmasına asla izin vermeyeceğiz.

- ABD, Tayvan‘a silah satışlarını aşırı ihtiyatla ele almalıdır.

Son cümleye dikkat.

*

Aralık ayında ABD, Tayvan’a 11 milyar dolarlık satış onaylamıştı.

Söylenene göre 20 milyar dolarlık bir satış daha gelmek üzereymiş.

Çin, şayet devasa bir silah satışı gelirse bu gidişle Trump’ın davetiyesini yırtıp atabilir. Bekleyip görelim.

BAŞKANDAN KENDİSİNE 10 MİLYAR DOLAR

TRUMP’ın devletle hesaplaşması bitmiyor...

Haberin Devamı

Ama bu seferki hesaplaşma, kendi cebine para koymasıyla sonuçlanabilir.

Olay şu... Trump geçtiğimiz ay IRS’e, yani bizdeki versiyonu Gelir İdaresi Başkanlığı olan kuruma dava açtı.

Sebep? Bir IRS çalışanı olan Charles Littlejohn’un 2019 ve 2020 yıllarında Trump ve binlerce kişinin vergi kayıtlarını çalıp medyaya sızdırması.

-

Trump, yaşadığı zarardan ötürü devletten 10 milyar dolar tazminat istiyor.

Sorun şu ki... Devletten tazminat isteyen de devletin başındaki de aynı kişi: Trump.

*

Trump, “Kazanacağım tüm parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım” diyor.

Hazine Bakanı, “Para vergi mükelleflerinin cebinden çıkacak” diyor.

Peki Adalet Bakanı ne diyor acaba? Patronu tarafından dava edilen Bakan, patronu ile anlaşma yoluna gidip mağdura (patronuna) yağlı bir çek yazacak mı?

Haberin Devamı

AMERİKALI EMEKLİNİN HALİ

ÇARPICI bir araştırmaya denk geldim geçenlerde...

ABD Ulusal Emeklilik Güvenliği Enstitüsü‘nün raporuna göre ortalama bir Amerikalı çalışanın emeklilik için kenara koyabildiği para sadece 955 dolar.

Yanlış duymadınız... Ortalama emeklilik için biriktirebildiği para sadece dokuz yüz elli beş dolar.

*

Peki gelirinden arttırabilen, emeklilik fonuna her ay yatırabilenler? Bu kişilerin emeklilik fonlarında duran paranın medyanı ise 40 bin dolar.

Peki... ABD’de emekli olduktan sonra tekrar çalışmak zorunda kalmadan yaşayabilmek için gereken para ne kadar? 1.5 milyon dolar.

Enstitü uyarıyor: Amerika’da yaşlılar arasındaki yoksulluk oranı 2024 yılında yüzde 15‘e yükselerek rekor seviyeye ulaşmış.

Gidişat genç için de yaşlı için de hiç iyi değil.