Abdest sıkıntılı

En beğendiklerimden biri de şu... “Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz.”

Ne zaman Trump ve Epstein konusu yeniden ortaya çıksa aklıma bu söz geliyor.

Neden mi? Gelin anlatayım.

*

Hatırlarsınız bu yıl aylarca size bu konuyu yazdım.

Epstein’in kimlere kız çocuklarını peşkeş çektiğini ortalığa dökeceğine seçim zamanı söz veren Trump...

Kendi Adalet Bakanı daha şubat ayında “liste masamda” dedi...

Her ne hikmetse son 6 aydır Epstein konusundan şeytan görmüş gibi kaçıyor. O kaçtıkça Epstein’in hayaleti kovalamaya devam ediyor.

*

Aylar sonra Epstein meselesinin yeniden patlamasının sebebi şu... Demokratlar birkaç gün önce Epstein’in şahsi e-postalarını yayımladı.

E-postalarda Epstein, Trump’la ilgili şunları söylüyor:

- Trump, evimde mağdur ile saatler geçirdi.

- Trump’ın ne kadar kirli olduğunu biliyorum.

- Trump’ın kızlardan haberi vardı.

- Trump, havlamayan köpektir.

- Şükran Günü’nde (2017 yılında Trump başkanken) birlikte olacağız.

*

Sadece şu e-postalarda bile mide bulandırabilecek şeyler var.

- Trump’ın haberi olduğu kızlar kim? Kaç yaşındalardı? Bu kızlara ne yapıldı? Trump orada mıydı? Kendisi de dahil oldu mu?

Ya da...

- Trump’ın kirli olduğu işleri neler? Trump hangi konularda havlamadı? Trump, mağdur kızlar ile hep saatlerce vakit geçirir miydi? Neler yaptı?

Bunun gibi birçok soru geliyor insanın aklına.

*

Başka e-postalara bakmaya devam edelim. Neler diyor Epstein...

- Çok kötü insanlarla tanıştım. Hiçbiri Trump kadar kötü değildi. Vücudunda tek bir edepli hücre bile yoktu.

-Trump’ı alaşağı edebilecek tek kişi benim.

- Trump’ın mutfağımda bikinili kızlarla fotoğraflarını ister misin?

Yine kafada milyon tane soru oluşuyor tabii...

*

Bazı ilginç istihbari meseleler de ortaya çıkıyor e-postalarda.

Mesela Epstein, Rusya’nın BM Büyükelçisi ile Trump hakkında konuşuyormuş. Ne söyledi? Trump ile ilgili şantaj aracı olabilecek şeyler konuşuldu mu?

Orada bitmiyor bir de...

Söz konusu büyükelçi öldükten sonra Epstein, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un kendisine ulaşıp Başkan Putin’e bilgi ulaştırmasını da dile getiriyor.

*

İddialar sonrası Trump... Bildiğiniz gibi.

Ben temizim diyor.

Bütün bu iddialar düzmece diyor. Asıl siz Demokratlara bakın. Epstein’in dostları onlar diyor.

Değişen bir şey yok yani.

*

Başkan iyi diyor hoş diyor da...

Olay o kadar girift, o kadar alengirli, o kadar pis ki... Tüm cevapları almadığımız sürece aklımızın bir köşesinde sürekli binbir soru olacak.

Çözümü ne?

Derhal tüm belgeler yayımlansın kardeşim. Cumhuriyetçisiymiş, Demokratıymış hepsi hesap versin.

Burada mesele insanlık.

Burada mesele çocuklar.

Burada mesele sübyancı elitlerin ülkeleri, ekonomileri, dünyayı yönetmesi.

*

Açıkçası Başkan Trump’ın, Epstein konusunda bu sene yaptığı 180 derecelik dönüş en çok kendi tabanını hüsrana uğrattı.

Başkan farkında mı bilmiyorum ama Epstein pisliğini ve foyasını ortaya dökecek tertemiz kahraman olarak liderlerini görmüşlerdi.

Trump bu konuyu sümenaltı etmeye çalıştıkça kendisine inananlar dahi şüpheye düşmeye başlıyor.

Bir gün fırsatım olursa Başkan’a çevirmeye çalışacağım... “Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz.”

Çünkü... Sanki burada abdest sıkıntılıymış gibi geliyor bana.

İNKÂR ALEMİNDEN ÇIKIP HALKI DİNLE

TRUMP seçimleri kazandıktan bir gün sonra Tarafsız Bölge’de şunu söylemiştim...

“Bana göre Trump’ın ezici zaferinin 1 numaralı faktörü ‘tencere’dir.”

Ne demek bu? Trump, Biden’ın 4 yılda hayat pahalılığını düşürememesi üzerine oynamış ve kazanmıştı.

Peki ne vaat etmişti? “Fiyatlar inecek.”

*

Trump peki seçim döneminde olduğu gibi halkı dinleyip buna yönelik adımlar atıyor mu? Hayır. Hatta tam tersi.

- Ekonomi harika.

- Tarihin en iyi rakamlarına sahibiz.

- Halkın geçim sıkıntısı yok.

- Halkın sıkıntı yaşadığını söyleyen anketler “fake (sahte).”

- Fiyatlar düşüyor.

*

“Kurtar bizi” diye oy veren milyonlar, fiyatlar düşmese bile yaşadıkları zorlukların Trump tarafından en azından kabul edilmesini istiyor.

Alternatif bir dünya yaratıp her şeye “fake” demesini değil.

-

Çıkan haberlere göre Beyaz Saray, Trump’ın “halka inerek” geçim sıkıntısı üzerine konuşmalar yapmasını planlıyormuş.

Herhalde Beyaz Saray’da gerçeği görebilenler var.

Yoksa bu gidişle ara seçimlerde Meclis’in de Senato’nun da gideceğinin farkındalar.

İNGİLİZLER BİLE KATLİAM DİYORSA

ABD’nin peşinden bir yalana uyup Irak işgalinde katliama ortak olan İngilizler dersini almış herhalde...

Malum Trump birkaç aydır Karayipler ve Pasifik’te “uyuşturucu teröristi” ilan ettiği insanları vurarak öldürüyor.

Hatta geçen gün “Güney Mızrağı” diye operasyon bile duyurdular.

Kanıt, yargı süreci, masumiyet karinesi hak getire.

Öldürülenler gerçekten uyuşturucu mu kaçırıyordu bir yana... Öyle olsa dahi bunun yasal karşılığı savaş uçaklarıyla bu insanları vurmak değil.

*

İşler o kadar acayip ki...

İngilizlerin ABD ile istihbarat paylaşmayı durdurduğu ortaya çıktı. Söylenene göre İngilizler bu saldırıların illegal olduğunu düşünüyor.

Yani ezcümle İngilizler... Bu sefer yasalara, insanlığa aykırı katliamda yokuz demişler.

İngilizler bile katliam diyorsa işin vahametini bir düşünün...

YAKINDAN İZLİYORUM

YARINDAN sonra Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Beyaz Saray’da. Hatırlıyorsunuz mayıs ayında Trump, Selman’a gittiğinde trilyon dolarlık haraç kesip dönmüştü.

İade-i ziyaret sırasında da Selman, Trump’tan 48 adet F-35 alacak gibi duruyor. Karşılığında İbrahim Anlaşması’na katılma baskısı daha da artacaktır.

Onu konuşuruz da... Şu F-35 işi ilginç. Pentagon’un istihbarat birimi diyormuş ki... “F-35 teknolojisi Çin casusluğu veya Çin’in Suudi Arabistan ile güvenlik ortaklığı yoluyla tehlikeye girebilir.”

Bu ziyaretten çok şey çıkacak. Beyaz Saray’da olacağım. Haftaya detaylıca konuşuruz.