5 ayda F-35 biter mi

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Geçenlerde bir röportajını gördüm.

Anadolu Ajansı’na konuşmuş.

Öyle dümdüz bir odada, sıkıcı bir arka planla değil ama...

İzmir Kemeraltı’na gitmiş.

Halı-kilim bakıyor.

Şöyle bir şam tatlısı deniyor.

Sonra da gömleğin kolları kıvrılmış, oturulmuş bir kahveye, çayından da şöyle bir iki yudum almış başlatıyor anlatmaya. 5 AYDA

*

Diyor ki büyükelçi...

- F-35 işi de S-400 işi de çözülecek.

- Kongre konuyu yeniden değerlendirecek.

- Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarına “Bir çözüm bulun” diyecek.

- Yıl sonuna kadar bu iş çözülmüş olacak.

Çaylar tazelenmedi ondan mı sorulmadı yoksa soruldu da Büyükelçi mi cevaplamadı bilmiyorum ama...

Benim aklıma gelen soru şu oldu:

İyi hoş da nasıl olacak bu işler?

*

Şimdi...

Biraz gerçeklerden bahsedelim.

2020 Savunma Bütçe Tasarısı’nda Türkiye’ye yeniden F-35 satılması şu şartlara bağlanarak yasalaştı.

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Türkiye, elindeki S-400 veya bu sistemle ilgili başka hiçbir ekipmana, malzemeye ya da personele artık sahip olmayacak.

Türkiye, gelecekte S-400 veya benzeri sistemler almayacağına dair teminat verecek.

Türkiye, S-400’lerden bu yana Rusya’dan herhangi bir savunma malzemesi satın almamış veya kabul etmemiş olacak.

*

Bir de CAATSA yaptırımlarına bakalım.

- Bu yaptırımlara Başkan muafiyet sağlayabilir mi?

Evet.

- Kalıcı mı olur geçici mi?

Geçici.

- Kalıcı olması için ne gerekir?

Kongre’nin karar alması.

*

Büyükelçi “Her şey çözülecek” derken S-400’ü boşuna araya sıkıştırmıyor.

Çünkü 2020 yasasına giren şartlar da CAATSA yaptırımları da tek bir başkanlık kararnamesiyle yok olup gitmiyor.

Kongre’nin harekete geçmesi için ise S-400 meselesi orada öylece duruyor.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha geçen hafta “Sayın Trump ile S-400’ü görüşmedik.

O iş bitmiştir” dedi.

İşte Sayın Büyükelçi’ye tam bu noktada sormak isterim: Kongre madem bu işe yeniden bakmaya hevesli... Bizim de duruşumuz belli... Peki Kongre S-400’lere muafiyet çıkarmaya hazır mı?

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Yaptığım konuşmalarda benim aldığım hava şu...

İyi niyet hoş karşılanıyor ama ortada duran meselelere dair net, somut, elle tutulur bir yol haritası henüz ufukta var mı emin olunamıyor.

*

F-35 konusunda yıllardır ağzımıza çalınan ballardan şeker komasına girmek üzereyiz.

Biden yönetimi çok net söylemişti: “S-400 işini çözelim, F-35’e alabiliriz.”

Neden?

Çünkü yasayla sabit.

Sayın Büyükelçi de bu konuda net olmalı:

S-400’ler kırmızı çizgi midir? Değil midir?

Eğer değilse Kongre’de ikna çalışmalarınız başladı mı?

Temmuz ayına girmişiz.

Kongre’nin tatile çıkmasına şurda birkaç hafta kalmış.

Yıl sonuna kadar bu iş çözülecekse ortada hem kapı gibi bir plan hem de Kongre’de ikna edilmiş bir çoğunluk lazım.

Var mı?

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Tüm bu soruların Amerikan yasalarına ve işleyişe uygun cevapları varsa telefonum da köşem de açık.





IDF’YE ÖLÜM SERBEST ‘IDF’YE ÖLÜM’ YASAK

BOB Vylan diye İngiliz bir şarkıcı grubu var.

Bunlar geçenlerde İngiltere’nin Glastonbury müzik festivalinde sahne aldılar. Dünyanın en bilinen festivallerindendir bu.

Solist çıktı seyirciler önüne.

Aldı mikrofonu.

Ve başladı... “Ölüm, ölüm, IDF’ye ölüm!”

IDF... İsrail ordusu yani.

Olay İngiltere’yi de ABD’yi de öyle böyle karıştırmadı.

Amerika’daki İsrailci lobi grupları hemen hedef aldı grubu.

Hatta bir de istekleri vardı: “Grubun ABD vizeleri iptal edilsin.”

Öyle de oldu.

24 saat geçti geçmedi bu yıl Amerika’ya turneye gelecek olan grubun tüm üyelerinin vizeleri iptal edildi.

Yani neymiş?

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“IDF öldürünce” silah, mühimmat, bomba serbest.

“IDF’e ölüm” demek yasak.

BUNLAR EN SON GİTSİN

BİLİYORSUNUZ Trump göreve geldiğinden beri “yasa dışı göçmen avı” başlatmıştı.

Çok okumuştunuz bu köşede.

İnsanlar sokaklardan, evlerinden, çalıştığı iş yerlerinden toplanıp sınır dışı edilmişti.

Trump bu insanlar için toptan biçimde “suçlular, tecavüzcüler, akıl hastanesi kaçkınları” demişti.

Sıkı durun... Şimdi okuyacağınız geri vites sizi şaşırtmasın.

Trump yönetimi kritik sektörlerde çalışan yasadışı göçmenler için “geçici izin” çıkartacak.

Neden?

Çünkü tarım, turizm, otelcilik, hizmet gibi sektörlerdeki işverenler Trump’a ulaşıp merhamet istemiş.

İşin ucu tabii ki paraya dayanıyor.

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Trump’ın “tarihin en büyük sınır dışı operasyonu” diye başlattığı olay, “bunlar en son gitsin” noktasına geldi.

E demek ki hepsi suçlu, tecavüzcü, akıl hastası kaçkınlar değilmiş...

Öyle mi?

O’NA KARŞI ÇIKAN GİDER

TRUMP için gurur meselesi haline gelen bütçe tasarısının Senato’da ilk oylaması vardı geçenlerde.

Cumhuriyetçi Senatör Tillis “hayır” oyu vermişti.

Trump daha oylama bitmeden aldı eline telefonunu, başladı tehdit etmeye.

Ee... Kasım 2026’da Kongre seçimleri var tabi.

Bütçesine “hayır” verdi diye Tillis’in rakipleriyle görüşüp Senatör’ü koltuğundan edeceğini söyledi.

Birkaç saat geçti... O da ne?

Tillis bir sonraki seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Bu neyin kanıtıdır biliyor musunuz?

Trump’ın Cumhuriyetçilerin tek lideri olduğunun.

Bunu gören Cumhuriyetçilerin bir daha Trump aleyhine oy vermeyi düşünürken bile tir tir titreyeceğinin.