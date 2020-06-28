‘Tohum ana’nın gelecek nesillere armağanı

Nardane Kuşçu bu işe çocukken yediği karpuzların çekirdeklerini ayıklayarak başlamış. Bugün çiftliğinde 1200’ün üzerinde atalık tohum saklıyor, ekiyor, çoğaltıyor ve dağıtıyor.
Pandemi döneminin ortak endişelerinden biri de gıda güvenliği oldu. Sağlıklı gıdaya ulaşmanın, sağlıklı bir doğa ve sürdürülebilir tarımla mümkün olduğu iyice gün yüzüne çıktı. 1954 doğumlu Nardane Kuşçu küçük yaşta fark etmiş bu gerçeği: “Çocukluğum Çukurova’nın Ceyhan Köyü’nde kadınların, üretimin büyük bir parçası olduğu bir çiftlikte geçti. Coğrafyaya saygı ve sevgiyi öğreten Yörük kültüründen geliyorum. Köy Enstitüsü öğretmenleri okuttu beni. İlkokulda da, öğretmen okulunda da hep doğayla iç içeydim.Sanki doğanın bir parçası değilmişiz de, o kullandığımız bir şeymiş gibi davranılan yaşam şekli içimi acıtırdı.”
Doğa “Efendi olun!” diyor
Doğanın koronavirüs aracılığıyla “Siz dünyanın efendisi değilsiniz, efendi olun” dediğine inanan Kuşçu; tohumun, sağlıklı toprağın ve suyun gelecek için en değerli şeyler olduğunu söylüyor.
25 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış. En güzel öğrenme yönteminin deneyim olduğunu savunuyor. “Çocukların bitkileri domates dikerek öğrenmesini hayal ettim, astronomiyi yıldızlara bakarak keşfetmelerini istedim” diyor: “Kurduğum çiftlikte hayallerimi yaşıyorum. Burası bir çiftlik, bir otel, bir eğitim merkezi ve birçok kişi için bir yuva. Her gün doğadan bir şeyler öğreniyorum. Öğrendiklerimi de çocuklara aktarıyorum. ‘Biz yedik, içtik, yok ettik’ olmaz.”
Tohum en büyük hazinemiz olacak
Kocaeli’ndeki Narköy Çiftliği’nin tohum saklama odası bir çeşit ‘hazine dairesi’. Kuşçu burada sayısı 1.200’ü bulan atalık tohumlarını dört derece sabit sıcaklıkta ve ortalama yüzde 40 nemli bir odada saklıyor. “95’in üzerinde domates tohumum var” diyen çiftlik sahibi bunları atların, arıların, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğu arazisinde ekiyor ve yaygınlaşması için dağıtıyor.
“Önümüzde iklim değişikliği gibi bir gerçek var. Gelecekte hangi tohumun başarılı olacağını bilemiyoruz. Olası bir kıtlıkta bunlar can simidimiz olacak. Bu tohum bankası geleceğimizin en büyük hazinesi” diye anlatan Kuşçu, bunun gelecek
nesillere bir borcumuz olduğuna inanıyor.
KISA KISA
Annen sana terlik pabuç alacak...
Kahramanmaraş’ın Çimen Dağı civarı bugünlerde bir şölene sahne oluyor. Yaklaşık 50 milyon uğurböceği Uludaz Tepesi’ne göç ediyor. Civar köylerdeki çocuklarla birlikte o meşhur tekerlemeyi söyleyerek göç yolculuğuna şahitlik edebilirsiniz.
Yolunuz açık olsun sazanlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 5 milyon sazan 63 ilde 766 adet su kaynağına bırakıldı. Yıl içinde kaynaklara bırakılacak balık sayısı
40 milyon adede ulaşacak.
‘Tohum ana’nın gelecek nesillere armağanı
Nardane Kuşçu bu işe çocukken yediği karpuzların çekirdeklerini ayıklayarak başlamış. Bugün çiftliğinde 1200’ün üzerinde atalık tohum saklıyor, ekiyor, çoğaltıyor ve dağıtıyor.
Pandemi döneminin ortak endişelerinden biri de gıda güvenliği oldu. Sağlıklı gıdaya ulaşmanın, sağlıklı bir doğa ve sürdürülebilir tarımla mümkün olduğu iyice gün yüzüne çıktı. 1954 doğumlu Nardane Kuşçu küçük yaşta fark etmiş bu gerçeği: “Çocukluğum Çukurova’nın Ceyhan Köyü’nde kadınların, üretimin büyük bir parçası olduğu bir çiftlikte geçti. Coğrafyaya saygı ve sevgiyi öğreten Yörük kültüründen geliyorum. Köy Enstitüsü öğretmenleri okuttu beni. İlkokulda da, öğretmen okulunda da hep doğayla iç içeydim.Sanki doğanın bir parçası değilmişiz de, o kullandığımız bir şeymiş gibi davranılan yaşam şekli içimi acıtırdı.”
Doğa “Efendi olun!” diyor
Doğanın koronavirüs aracılığıyla “Siz dünyanın efendisi değilsiniz, efendi olun” dediğine inanan Kuşçu; tohumun, sağlıklı toprağın ve suyun gelecek için en değerli şeyler olduğunu söylüyor.
25 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış. En güzel öğrenme yönteminin deneyim olduğunu savunuyor. “Çocukların bitkileri domates dikerek öğrenmesini hayal ettim, astronomiyi yıldızlara bakarak keşfetmelerini istedim” diyor: “Kurduğum çiftlikte hayallerimi yaşıyorum. Burası bir çiftlik, bir otel, bir eğitim merkezi ve birçok kişi için bir yuva. Her gün doğadan bir şeyler öğreniyorum. Öğrendiklerimi de çocuklara aktarıyorum. ‘Biz yedik, içtik, yok ettik’ olmaz.”
Tohum en büyük hazinemiz olacak
Kocaeli’ndeki Narköy Çiftliği’nin tohum saklama odası bir çeşit ‘hazine dairesi’. Kuşçu burada sayısı 1.200’ü bulan atalık tohumlarını dört derece sabit sıcaklıkta ve ortalama yüzde 40 nemli bir odada saklıyor. “95’in üzerinde domates tohumum var” diyen çiftlik sahibi bunları atların, arıların, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğu arazisinde ekiyor ve yaygınlaşması için dağıtıyor.
“Önümüzde iklim değişikliği gibi bir gerçek var. Gelecekte hangi tohumun başarılı olacağını bilemiyoruz. Olası bir kıtlıkta bunlar can simidimiz olacak. Bu tohum bankası geleceğimizin en büyük hazinesi” diye anlatan Kuşçu, bunun gelecek
nesillere bir borcumuz olduğuna inanıyor.
KISA KISA
Annen sana terlik pabuç alacak...
Kahramanmaraş’ın Çimen Dağı civarı bugünlerde bir şölene sahne oluyor. Yaklaşık 50 milyon uğurböceği Uludaz Tepesi’ne göç ediyor. Civar köylerdeki çocuklarla birlikte o meşhur tekerlemeyi söyleyerek göç yolculuğuna şahitlik edebilirsiniz.
Yolunuz açık olsun sazanlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 5 milyon sazan 63 ilde 766 adet su kaynağına bırakıldı. Yıl içinde kaynaklara bırakılacak balık sayısı
40 milyon adede ulaşacak.