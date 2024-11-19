YaÄŸlarÄ± eriten sihirbaz yoÄŸurt

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âˆ† YoÄŸurdun kilo verme Ã¼zerindeki etkisi

YoÄŸurdun kilo verme Ã¼zerindeki etkisine dair Tennessee Ãœniversitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re: Diyet yaparken atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k olarak yaÄŸsÄ±z yoÄŸurt yiyenler, hiÃ§ atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k yemeyenlere oranla yÃ¼zde 22 daha fazla kilo veriyor ve bel bÃ¶lgesindeki yaÄŸlarÄ± yÃ¼zde 81 oranÄ±nda daha fazla yakÄ±yor.

âˆ† YoÄŸurt nasÄ±l kilo verdiriyor?

YoÄŸurt iÃ§erdiÄŸi kalsiyum ve amino asitler sayesinde metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±p vÃ¼cuttaki toksinlerin atÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlarken iÃ§inde bulunan konjÃ¼ge linoleik asit Ã¶zellikle karÄ±n bÃ¶lgesindeki yaÄŸlarÄ±n yakÄ±mÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor.

âˆ† KonjÃ¼ge linoik asit nedir?

KonjÃ¼ge linoleik asit (KLA), geviÅŸ getiren hayvanlardan elde edilen gÄ±dalarÄ±n doÄŸal bir bileÅŸenidir.

âˆ† Nerede bulunur?

KLAâ€™nÄ±n baÅŸlÄ±ca kaynaklarÄ±; sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri, koyun, dana ve sÄ±ÄŸÄ±r etleridir.

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âˆ† SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼zerindeki etkileri neler?

â—Š VÃ¼cut yaÄŸÄ±nÄ± Ã¶zellikle karÄ±n bÃ¶lgesindeki yaÄŸlarÄ± azaltÄ±r.

â—Š Metabolizma hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rÄ±r.

â—Š Antioksidan Ã¶zelliÄŸinden dolayÄ± kansere karÅŸÄ± korur.

â—Š BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini kuvvetlendirir.

â—Š Kan insÃ¼lin ve leptin (aÃ§lÄ±k hormonu) dÃ¼zeyleri Ã¼zerinde etkilidir.

âˆ† Az yaÄŸlÄ± yoÄŸurt mu tam yaÄŸlÄ± mÄ±?

Az yaÄŸlÄ± yoÄŸurdun avantajÄ±, daha az yaÄŸ ve kalori deÄŸerine sahip olmasÄ±dÄ±r. EÄŸer yaÄŸ yakmak istiyorsanÄ±z tercihiniz az yaÄŸlÄ± yoÄŸurttan yana yapÄ±n. âˆ† YoÄŸurdun kilo verme Ã¼zerindeki etkisi

YoÄŸurdun kilo verme Ã¼zerindeki etkisine dair Tennessee Ãœniversitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re: Diyet yaparken atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k olarak yaÄŸsÄ±z yoÄŸurt yiyenler, hiÃ§ atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k yemeyenlere oranla yÃ¼zde 22 daha fazla kilo veriyor ve bel bÃ¶lgesindeki yaÄŸlarÄ± yÃ¼zde 81 oranÄ±nda daha fazla yakÄ±yor.

âˆ† YoÄŸurt nasÄ±l kilo verdiriyor?

YoÄŸurt iÃ§erdiÄŸi kalsiyum ve amino asitler sayesinde metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±p vÃ¼cuttaki toksinlerin atÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlarken iÃ§inde bulunan konjÃ¼ge linoleik asit Ã¶zellikle karÄ±n bÃ¶lgesindeki yaÄŸlarÄ±n yakÄ±mÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor.

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âˆ† KonjÃ¼ge linoik asit nedir?

KonjÃ¼ge linoleik asit (KLA), geviÅŸ getiren hayvanlardan elde edilen gÄ±dalarÄ±n doÄŸal bir bileÅŸenidir.

âˆ† Nerede bulunur?

KLAâ€™nÄ±n baÅŸlÄ±ca kaynaklarÄ±; sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri, koyun, dana ve sÄ±ÄŸÄ±r etleridir.

âˆ† SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼zerindeki etkileri neler?

â—Š VÃ¼cut yaÄŸÄ±nÄ± Ã¶zellikle karÄ±n bÃ¶lgesindeki yaÄŸlarÄ± azaltÄ±r.

â—Š Metabolizma hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rÄ±r.

â—Š Antioksidan Ã¶zelliÄŸinden dolayÄ± kansere karÅŸÄ± korur.

â—Š BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini kuvvetlendirir.

â—Š Kan insÃ¼lin ve leptin (aÃ§lÄ±k hormonu) dÃ¼zeyleri Ã¼zerinde etkilidir.

âˆ† Az yaÄŸlÄ± yoÄŸurt mu tam yaÄŸlÄ± mÄ±?

Az yaÄŸlÄ± yoÄŸurdun avantajÄ±, daha az yaÄŸ ve kalori deÄŸerine sahip olmasÄ±dÄ±r. EÄŸer yaÄŸ yakmak istiyorsanÄ±z tercihiniz az yaÄŸlÄ± yoÄŸurttan yana yapÄ±n.

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TatlÄ± yerine meyveli yoÄŸurt tÃ¼ketin

Kan ÅŸekerinin hÄ±zlÄ± kana karÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyerek vÃ¼cudumuzdaki ÅŸeker dÃ¼zeyini dengeler.

GÃ¼n iÃ§inde aÃ§lÄ±k krizine Â girenler iÃ§in kalorisi dÃ¼ÅŸÃ¼k bir Ã¶neri...

Tokluk hissi saÄŸlayan hurmalÄ± yoÄŸurt

Malzemeler:

â—Š 1 kase az yaÄŸlÄ± yoÄŸurt

â—ŠÂ4 adet hurma

HazÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ±z bu hurmalÄ± yoÄŸurtla hurmanÄ±n tok tutucu etkisi ve yoÄŸurdun yavaÅŸ sindirilen bir protein kaynaÄŸÄ± olarak tok tutucu Ã¶zellikleri bir araya gelerek hem tatlÄ± krizinizin hem de gÃ¼n iÃ§inde yeme ataklarÄ±nÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§er.Â

KarÄ±n yaÄŸlarÄ±na hokus pokus etkisi



YoÄŸurt vÃ¼cut yaÄŸlarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸmanlarÄ±ndandÄ±r. Ã–zellikle de karÄ±n bÃ¶lgesindeki yaÄŸlarÄ±n... YapÄ±lan bir baÅŸka araÅŸtÄ±rmada yÃ¼zde 0.5 KLA iÃ§eren diyetle beslenen farelerin, kontrol farelerine kÄ±yasla vÃ¼cut yaÄŸlarÄ±nda yÃ¼zde 60 azalma ve yaÄŸsÄ±z vÃ¼cut kÃ¼tlelerinde yÃ¼zde 14 artÄ±ÅŸ gÃ¶zlemlenmiÅŸtir.

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Tavsiye: GÃ¼n iÃ§indeki beslenme planÄ±nÄ±zÄ± oluÅŸtururken, karÄ±n bÃ¶lgesindeki yaÄŸlarÄ±n yakÄ±mÄ±na yardÄ±mcÄ± olan yoÄŸurdu mutlaka eklemeyi unutmayÄ±n.

Ne kadar tÃ¼ketmeli?

YoÄŸurdu kaymaÄŸÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ olarak gÃ¼nde iki su bardaÄŸÄ± kadar ara ve ana Ã¶ÄŸÃ¼nlerde tÃ¼ketebilirsiniz.

DÄ°KKAT

YoÄŸurt ÅŸekerin kana geÃ§iÅŸini yavaÅŸlatÄ±r. GÃ¼n iÃ§inde tatlÄ± krizinizin Ã¶nÃ¼ne geÃ§emiyorsanÄ±z tatlÄ±yla birlikte veya yedikten hemen sonra 1 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yoÄŸurt tÃ¼ketin.

TatlÄ±yla birlikte tÃ¼ketilen yoÄŸurt, sÃ¼t proteinleri sayesine kan ÅŸekerinin hÄ±zlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§erek ÅŸeker dengenin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlar. BÃ¶ylelikle gÃ¼n iÃ§inde hem uyku halinden hem de gereksiz yere yaÄŸlanmaktan sizi korur.

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Damak zevkine gÃ¶re yoÄŸurt kÃ¼rÃ¼ tarifleri

Biberli yoÄŸurt kÃ¼rÃ¼

Malzemeler:

â—Š 4 kaÅŸÄ±k yaÄŸsÄ±z yoÄŸurt

â—Š 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± acÄ± toz biberÂ

TÃ¼m malzemeleri bir kabÄ±n iÃ§erisinde karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Bu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± yatmadan 30 dakika Ã¶nce tÃ¼ketin. AcÄ± biberin metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±cÄ± etkisiyle gece boyunca yaÄŸ yakÄ±n, afiyet olsun.

Limonlu yoÄŸurt kÃ¼rÃ¼

Malzemeler:

â—Š 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yoÄŸurt

â—Š YarÄ±m limon suyu

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz zerdeÃ§al

â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± (daha fazla olabilir) acÄ± biber veya sirke

Bu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± gÃ¼n iÃ§inde yemeklerden 30 dakika Ã¶nce bol su ile tÃ¼ketebilirsiniz. EÄŸer limonu ekÅŸi buluyorsanÄ±z veya acÄ± tÃ¼ketemiyorsanÄ±z bu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± maden suyu ile hazÄ±rlayabilirsiniz.

YoÄŸurt kÃ¼rlerini tÃ¼ketirken

bunlara dikkat edin!

â—Š HazÄ±r yoÄŸurt yerine ev yapÄ±mÄ± yoÄŸurt tÃ¼ketmeye Ã¶zen gÃ¶sterin.

â—Š GÃ¼nde en az 1.5 litre su iÃ§in.

â—Š Beyaz un, ÅŸeker ve tuzu Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ bir ÅŸekilde tÃ¼ketin. Hamur iÅŸi, tatlÄ± ve kÄ±zartmalardan uzak durun.

â—Š Malzemelerden herhangi birine alerjiniz varsa uygulamayÄ±n.

â—Š Kronik bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z varsa (Gastrit, Ã¼lser, reflÃ¼ vb.) yoÄŸurt kÃ¼rÃ¼nÃ¼ kullanmadan Ã¶nce mutlaka doktorunuza danÄ±ÅŸÄ±n.

YoÄŸurdun suyunu dÃ¶kmeyin

Â YoÄŸurdun suyunu dÃ¶kmeyin. YoÄŸurdun suyunun iÃ§erdiÄŸi yÃ¼ksek miktardaki riboflavin; bÃ¼yÃ¼me, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasÄ±nda etkilidir. Bu etkisinden yararlanÄ±n.

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