Tatilde açık büfe tuzağına düşmeyin

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Açık büfeyi kârlı bir iş olarak düşünmeyin!

Tatilde verdiğiniz paranın hakkını çıkarmak için sınırsız yeme düşüncesini zihninizden silin. Sadece gözünüzü doyurmak için midenize gereğinden fazla yüklenmeyin ki tatil dönüşü tartıda gördüğünüz artan kilolarla canınız sıkılmasın.

Dikkat!

Açık büfeyle aranızda açık ara bir mesafe olsun. Eğer yemeğinizi açık büfeye çok yakın bir yerde yerseniz aklınız sürekli orada olacağı için kendinizi bir anda açık büfedeki kızartmalar, tatlılar ve böreklerin başında bulabilirsiniz.

Tatilde açık büfe sendromu yaşamamak için 5 öneri

∆ Elinizde tabak olmadan açık büfeyi komple gezip yiyecekleri görün.

∆ Yiyeceklerinize karar verdikten sonra tabağınızı alarak tekrar açık büfeyi gezin.

∆ Seçeceğiniz tabağın boyutu küçük olsun. Tabağın küçük olması porsiyon kontrolünü ayarlamanızda kolaylık sağlar.

∆ Yemeğinizi aldıktan sonra büfeye bir daha asla geri gitmeyin.

∆ Doyduğunuz anda tabağınız dolu olsa bile yemek yemeyi bırakın.

Dikkat!

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Açık büfe ortamında yemek yerken kendinizi sınırsınız yeme fikrine kaptırmadan doyduğunuzu hissettiğinizde durun. Unutmayın her aldığınızı yemek zorunda değilsiniz.

Masadan 3 kez kalkın

Beynimize doyma sinyali 20 dakikada ulaşır. Bu nedenle açık büfede 3 kez yerinizden kalkın. Bunu yapmak yavaş yemenizi sağlayarak porsiyon kontrolünüzü kolaylaştırır.

3 adımda irade kontrolü

∆ İlk kalkış: Bu adımda ilk yemek tercihinizi 1 kase çorbadan yana kullanın. Bunu yapmak hem mide hacminizin dolmasına hem doyma hissinizin başlamasını sağlar.

∆ İkinci kalkış: Bu adımda kendinize haşlanmış, közlenmiş veya çiğ sebzelerden oluşan bir salata tabağı hazırlayın. Aldığınız salata ve sebzeler hacim olarak midenizde doygunluk sağlar.

∆ Üçüncü kalkış: Bu son adımda ana yemek için kalkışınızda doymanız için gerekli olan 20 dakika tamamlanmış olduğu için ana yemek çeşitlerinden sadece sevdiklerinizi bile alıyor olsanız kontrollü bir şekilde tüketmiş olursunuz.

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Doğru 2 taktikle kendini durdur

1. Gönüllü garsonluk yapIN: Tatilde yemek masasına oturduğunuzda aşırıya kaçacağınızı hissettiğiniz anda odağınızı yemekten başka yöne çevirin. Bunun için masada bulunan diğer kişilerin servislerine yardım ederek gönüllü garsonluk yapabilirsiniz.

2. Kalorilerinizİ paylaşın: Tabağınızdaki yemeği yakınlarınızla paylaşmak aynı zamanda alacağınız kalorileri de yarıya indirmektir.

O yüzden yüksek kalorili yemeğinizi veya tatlınızı yakınlarınızla paylaşın.

Dondurmaya dikkat!

Her ana yemekte açık büfedeki dondurmayla yemeği tamamlamak yerine dondurmayı tatlı tercihi olarak ya da ara öğün olarak öğleden sonra tüketin.

Mutlaka kahvaltı yapın ancak her gün gözleme yemeyin

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∆ Tatilde kahvaltı öğününü atlamayın.

∆ Açık büfe kahvaltıda her gün farklı yiyeceklerle beslenin.

∆ Bütün çeşitleri aynı gün tüketmeye çalışmayın. Bir gün omlet, bir gün menemen, bir gün müsli gibi farklı yiyecekler tercih edebilirsiniz.

Ara öğün yapmayı unutmayın!

∆ Ara öğün yapmak açık büfeye çok aç gitmenizi engelleyerek porsiyon kontrolü yapmanızı kolaylaştırır.

∆ Açık büfelerin ara öğün saatlerinde gözleme, hamburger, pide yerine taze meyve veya 2-3 top dondurma tercih edebilirsiniz.