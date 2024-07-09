Tatil valizi nasıl hazırlanır

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5 adımda tatil valizini hazırla

1- İhtiyaç listesi çıkarın

Tatil valizi hazırlamaya, ihtiyaç liste yaparak başlayın. Tatil boyunca hangi gün ne giyeceğinize kıyafet, ayakkabı, gerekli belgeler, ilaçlar ve kişisel bakım ürünlerini teker teker listeye yazın. Bu sayede çantaya neler koyup neler koymadığınızı görmek için, valizi sık sık karıştırmanıza gerek kalmaz.

2- Valiz seçimine özen gösterin

Tatil valizinizi rahatça taşıyabilmek için hafif olmasına dikkat edin. Daha içine bir şey yerleştirmeden valizin ağır olması ekstra efor harcamanıza neden olur. Valiz seçerken buna dikkat edin.

3- Gideceğiniz yerin hava durumunu göz önünde bulundurun

Tatil bavulu hazırlarken gideceğiniz yerin hava durumunu araştırın. Yağmurlu veya soğuk bir hava bekleniyorsa bavulunuza şemsiye, ceket veya hırka gibi uygun eşyaları eklemeyi unutmayın.

4- En önemli belgeleri kontrol edin

Tatile giderken bir aksilikle karşılaşmamak için kimlik, pasaport, bilet ve evin anahtarlarını yanınızda taşıyacağınız çanta veya cüzdanın içerisine koyun. Evden çıkmadan önce bu belgeleri tekrar kontrol edin. İşinizi şansa bırakmayın.

5- Son güne bırakmayın

Son güne bırakılan valiz hazırlığı sizi panik yapacağı için gereksiz şeyler alıp gerçekten ihtiyacınız olan ilaç, şampuan veya şarj aleti vb. önemli eşyalarınızı evde bırakmanıza sebep olabilir. Seyahat tarihi önceden belliyse hazırlıklara son gün değil bir hafta önce başlayın.

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Tatil valizine kıyafet yerleştirmenin püf noktaları

· En çok ihtiyaç duyduğunuz eşyalarınızı bavulun üst kısmına yerleştirin.

· Kıyafetleri katlamak yerine rulo yapın.

· İlk gün giyeceğiniz kıyafetleri en üste, sonraki günlerin kıyafetlerinizi aşağılara doğru sıralayın.

· Çorapları ve iç çamaşırlarını yumak haline getirerek ayakkabıların içine yerleştirin.

· Bavulun içindeki küçük gözlere kişisel bakım ürünlerini ve takıları koyun.

· Şapkanızın ezilip zarar görmemesi için içine iç çamaşırı veya rulo haline getirdiğiniz ince kıyafetlerinizi yerleştirin.

· Büyük boy kişisel bakım ürünleri yerine seyahat boy olanları yanınıza alın.

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Yaz tatili valizinde olması gerekenler

Günlük kıyafetler

· Plaj kıyafetleri (mayo, bikini, pareo)

· Akşam kıyafetleri

· Rahat ayakkabılar

· Terlik

· Şapka

· Güneş gözlüğü

· İç çamaşırı ve çorap

Kozmetik ve bakım ürünleri

· Güneş koruyucu krem

· Nemlendirici

· Yüz temizleme jeli

· BB krem

· Suya dayanıklı maskara

· Dudak balm’ı

· Allık

Teknolojik aletler

· Telefon ve şarj aleti

· Kulaklık

· Kamera

· E-kitap okuyucu

· Taşınabilir şarj cihazı

Diğer ihtiyaçlar

· Plaj havlusu

· Plaj çantası

· İlk yardım çantası

· Yedek gözlük veya lens

· İlaçlar

Dikkat! En çok yer kaplayan eşyalarınızı yolda üstünüze giyin

Bavulunuzda en fazla yer kaplayacak ayakkabı, akşamları üşüme ihtimalinize karşı yanınıza aldığınız sweatshirt’ü yolda giyin veya belinize bağlayın. Bunu yaparsanız valizde epey bir yer kazanırsınız.

Valiz seçimi

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· Uzun süreli bir tatil için orta veya büyük boy; kısa süreli bir tatil için kabin boy bir valiz tercih edin.

· Valizinizin boyutu, tüm eşyaları rahatlıkla yerleştirebilecek kadar geniş olsun.

· Valiz seçimi yaparken küçük gözleri de olan bir bavul seçmeye dikkat edin.